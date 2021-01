The Sims 4 - sådan snyder du

Livet kan være hårdt nok - selv uden at prøve at holde styr på dine simmers virtuelle liv. Så du skal ikke have dårlig samvittighed over at tage imod lidt hjælp - hvis bare det virkelige liv var så enkelt.

Vi er kommet langt, siden dengang det var nok at bruge 'rosebud', men Sims-spillere kan stadig opnå mange fordele ved hjælp af Sims 4-snydekoder - og dermed øge deres simoleoner, øge en sims' færdigheder eller endda forårsage en utilsigtet død.

Vi har samlet en liste over Sims 4-snyde tricks på tværs af pc, PS4 og Xbox One, så du kan blive en mester-snyder i Sims 4. Udover cheats på kommandokonsollen burde alle følgende cheats fungere på tværs af alle platforme, og vi har endda inkluderet de nye debug-koder.

Sims 4 snyd: sådan åbner du Sims 4 kommando-konsollen

Image credit: EA

For at kunne bruge de snydekoder, vi har inkluderet her, skal du først åbne Sims 4 kommandokonsollen. Åbning af Sims 4 kommandokonsol er ret ligetil på alle platforme.

PC

Du åbner kommandokonsollen ved at trykke på “Ctrl + Shift + C” på din pc, mens du er i spillet. Det åbner for snydekodevinduet, hvor du kan indtaste snydekoder. Husk at trykke på “Enter”, når du har indtastet en snydekode.

Mac

Du åbner kommandokonsollen ved at trykke på “Command + Shift + C” på din Mac, mens du er i spillet. Det åbner for snydekodevinduet, hvor du kan indtaste snydekoder. Husk at trykke på “Enter”, når du har indtastet en snydekode.

PS4

Hvis du spiller The Sims 4 på PS4, skal du holde alle fire skulderknapper nede på én gang. Det åbner for snydekodevinduet, hvor du kan indtaste snydekoder. Husk at trykke på “Enter”, når du har indtastet en snydekode.

Xbox One

Hvis du spiller The Sims 4 på Xbox One, skal du også holde alle fire skulderknapper nede på én gang. Det åbner for snydekodevinduet, hvor du kan indtaste snydekoder. Husk at trykke på “Enter”, når du har indtastet en snydekode.

Sådan snyder du i The Sims 4: 'Testingcheats true'

Image credit: EA

Det er værd at bemærke, at du i nogle tilfælde - og ofte med konsoller - bliver bedt om at indtaste cheat 'testingcheats true' for at kunne bruge andre cheats. Uanset hvad man spiller spillet på, er det en god idé at starte med denne kode, bare for at være sikker på, at resten også fungerer. Men hvis du vil slå funktionen fra, skal du blot indtaste 'testingcheats false' i kommandokonsollen.

'Testingcheats true' låser også nogle cheats op uden at der behøves andet udfyldt i kommandokonsollen. Hvis du f.eks. klikker på en sim, får du mulighed for at gøre forskellige ting - så som at ændre deres behov eller udfylde deres motiver. På PS4 kan dette gøres ved at holde O ned og trykke på X, mens det på Xbox One kan gøres ved at holde A nede og trykke på B.

Aktivering af snyderi på konsollen vil deaktivere Xbox-præstationer og PlayStation-trofæer - men en pop-op vil vise sig på skærmen, og gøre dig opmærksom på det.

Sådan snyder du i The Sims 4: debug-koder

(Image credit: Electronic Arts)

Sims 4 har for nylig modtaget et redesign, og det har bragt med et nyt sæt snydekoder, som spillere kan bruge.

Ved at indtaste følgende snydekode i kommandokonsollen (med 'testingcheats true' aktiveret), vil du kunne få adgang til såkaldte debug-koder:

bb.showhiddenobjects

bb.showliveeditobjects

Dette vil give dig adgang til debug-koderne. Med andre ord - du vil således få adgang til ting og sager, der typisk ellers er låst.

For at få adgang til disse ting skal du skrive 'debug' i søgefeltet under build-mode. Derefter ser du en masse ting, som du normalt ikke har adgang til, primært offentlige funktioner, som du ikke kan have derhjemme - måske vil du have et offentligt toilet på dit badeværelse? Vi er ikke her for at dømme...

Denne snydekode er også særlig nyttig i forhold til færdigheder som fiskeri, da du simpelthen kan placere et fisketegn i din baghave og øve dine kast i græsset.

Sådan snyder du i The Sims 4: snydekoder til byg

Image credit: EA

Indtast en af følgende koder i kommandokonsollen for at aktivere den tilknyttede snydekode.

bb.moveobjects on/off - Flet genstande og placer dem hvor som helst uden begrænsninger

bb.showhiddenobjects - Viser alle tidligere skjulte genstande, så som begravede genstande

bb.ignoregameplayunlocksentitlement - Alle bygningsgenstande bliver låst op

Derudover, med 'testingcheats true' aktiveret, kan du bruge nogle enkle snydgenveje.

Shift + C + klik på taget - skræddersy dit tag

Shift + ] - Maksimer størrelsen på den valgte genstand

Shift + [ - Minimer størrelsen på den valgte genstand

Sådan snyder du i The Sims 4: færdigheds-snydekoder

Image credit: EA

Du kan på meget enkel vis øge din simmers færdigheder ved hjælp af snydekoder. Alt du skal gøre er at indtaste 'stats.set_skill_level (navn på færdigheden) (niveau fra 1-10)'. Så hvis man f.eks. vil ændre en simmers madlavningsfærdigheder til niveau 9, skal man indtaste stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 9.

Her er en liste over alle de færdigheder, du har brug for:

Major_Fishing

Major_Mischief

Major_Guitar

Major_Reaping

Major_Programming

Major_Gardening

Major_GourmetCooking

Major_Comedy

Major_Charisma

Major_Writing

Major_VideoGaming

Major_Violin

Major_RocketScience

Major_Painting

Major_Piano

Major_Logic

Major_Handiness

Major_HomestyleCooking

Major_Bartending

Major_Dj

Skill_Fitness

Skill_Child_Social

Skill_Child_Motor

Skill_Child_Creativity

Skill_Child_Mental

Statistic_Skill_Toddler_Communication

Statistic_Skill_Toddler_Thinking

Statistic_Skill_Toddler_Potty

Statistic_Skill_Toddler_Movement

Statistic_Skill_Toddler_Imagination

Sådan snyder du i The Sims 4: snyd med liv og død

Image credit: EA

Indtast en af følgende koder i kommandokonsollen for at aktivere den tilknyttede snyde-funktion.

Liv

sims.add_buff buff_pregnancy_trimester1 - Gør Simmen gravid i første trimester

sims.add_buff buff_pregnancy_trimester2 - Gør Simmen gravid i andet trimester

sims.add_buff buff_pregnancy_trimester3 - Gør Simmen gravid i tredje trimester

sims.add_buff buff_pregnancy_inlabor - Få Simmen til at begynde at føde

For at få tvillinger (eller flere) må du først have fat i din Sims ID ved at indtaste 'sims.get_sim_id_by_name (navnet på simmen)' i kommandokonsollen. Dette vil give dig et langt nummer, som du bør skrive ned.

Derefter skal du aktivere kommandokonsollen og indtaste 'pregnancy.force_offspring_count (ID-nummeret på Sim'en) (antal ønskede babyer)'.

Image credit: EA

Død

sims.add_buff buff_death_electrocution_warning - Død på grund af strøm

sims.add_buff buff_death_elderexhaustion_warning - Død efter træning

sims.add_buff buff_mortified - Død ved forlegenhed

sims.add_buff buff_motives_hunger_starving - Død af sult

stats.set_stat commodity_Buff_BurningLove_StartFire 7 - dette øger chancerne for at starte en brand med 15%, fortsæt med at bruge den for at sikre, at Sim'en starter en brand, og derefter brænder ihjel i den

sims.add_buff buff_Hysterical - Død af grin

sims.add_buff buff_Enraged - Død af raseri

traits.equip_trait Vampire_Sun - Dræber både vampyrer og almindelige simmer

traits.equip_trait poison - Død af forgiftning

traits.equip_trait Ghost_Frozen - Gør Sim'en til et spøgelse, hvis den døde i koldt vand

traits.equip_trait Ghost_Overheat - Død på grund af overophedning

Når nogen dør, kan du trykke på shift' og klikke på manden med leen for at føje ham til din familie. Derefter kan du spille som manden med leen.

Sådan snyder du i The Sims 4: manipulation af personer og genstande

Image credit: EA

Når du har aktiveret 'testingcheats true', er det sandsynligvis også en god ide at aktivere muligheden for at manipulere med sin Sim's færdigheder - det kan du gøre ved at indtaste 'cas.fulleditmode' i kommandokonsollen. Dette giver dig mulighed for at manipulere genstande og simmere.

For at få vist mulighederne på pc skal du holde Shift nede og klikke på Sim'en eller genstanden. Hvis du spiller på PS4, skal du holde O nede og derefter trykke på X og derefter klikke på genstanden eller Sim'en. På Xbox One skal du holde B nede og derefter trykke på A efterfulgt af at klikke på Sim'en eller genstanden.

Det at klikke på en Sim, betyder, at du kan kan ændre den (undtagen navn og arvede træk), nulstille den, føje den til en familie, ændre motiverne, humøret - eller indstille motivet til enten at være dynamisk eller statisk.

Hvis du klikker på en genstand, kan man flytte på den, og man kan også gøre beskidte genstande rene (eller omvendt).

Ved at klikke på postkassen får man muligheden for at nulstille den.

Ved at klikke på bakken kan du teleportere din sim til det pågældende område.

Sådan snyder du i The Sims 4: snyd med forhold

Image credit: EA

Indtast en af følgende koder i kommandokonsollen for at aktivere de tilknyttede snydekoder.

"modifyrelationship [Fornavnet på den første Sim] [Efternavnet på den første Sim] [Fornavnet på den anden Sim] [Efternavnet på den anden Sim] [Nummer] Friendship_Main" - Dette vil styrke eller svække venskabet mellem to simmere. Antallet er en procentdel. For at minimere skal du tilføje et minus foran tallet.

"modifyrelationship [Fornavn på første Sim] [Efternavn på første Sim] [Fornavn på anden Sim] [Efternavn på anden Sim] [Nummer] Romance_Main" - Dette vil styrke eller svække graden af romantik mellem to simmere. Antallet er en procentdel. For at minimere skal du tilføje et minus foran tallet.

Sådan snyder du i The Sims 4: Diverse snydekoder

Image credit: EA

Skriv en af de følgende koder i kommandokonsollen for at aktivere én af disse ændringer:

motherlode – 5.,000 Simoleons

kaching/rosebud – 1.000 Simoleons

FreeRealEstate [on/off] – Gå ind på nabolagsskærmen, og det vil gøre alle hjem gratis

fire.toggle [on/off] - Sæt brand på on/off brande

Death.toggle – Sæt død på on/off

resetSim [FirstName] [LastName] – Reset en Sim

headlineeffects[on/off] – Gemmer alle tale- og tankebobler

households.autopay_bills - Betaler automatisk regninger

ui.dialog.auto_respond - Foretager automatisk dialogvalg

aspirations.complete_current_milestone - Opfylder den største ambition

careers.demote[name of career] - Bliver degraderet på jobbet

careers.promote[name of career] - Bliver forfremmet på jobbet

careers.remove_career[name of career] - Opgiver karrieren

crafting.shorten_phases - Arbejder hurtigere

sims.fill_all_commodities - Udfyld alle hylder for en Sim

stats.fill_commodities_household - Udfyld alle hylder for hjemmets Sims

sims.modify_funds [amount] - Læg ekstra penge oveni

sims.remove_all_buffs - Fjerner alle såkaldte moodlets

sims.spawnsimple[number of Sims desired] - Læg et vist antal simmer oveni

sims.give_satisfaction_points[number of points desired] - Tilfredsheds-point til Sims

bb.moveobjects - Flyt genstande