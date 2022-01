Super Bowl LVI 2022: dato, kanaler, halvlegsunderholdning og sådan ser du kampen, ​​uanset hvor du er

Vejen til Super Bowl har været fyldt med topunderholdning og overraskelser, hvor de to topseedede hold fra AFC og NFC tidligt røg ud af slutspillet. Sidste års to finalehold, Tampa Bay Buccaneers og Kansas City Chiefs, er også forsvundet undervejs.

I Super Bowl LVI kommer vi til at se Los Angeles Rams hjemme på SoFi Stadium møde Cincinnati Bengals. Læs videre for at finde ud af alt, hvad du behøver at vide om Super Bowl 2022, inklusive hvordan du ser kampen, uanset hvor du er i verden.

Super Bowl LVI 2022 Dato: søndag den 13. februar Kickoff (forventet): 00:30 (natten til mandag) Arena: SoFi Stadium, Inglewood, Californien Regerande Mestare: Tampa Bay Buccaneers Livestream: Viaplay, NFL Network Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Super Bowl er scenen, hvor historie skrives, og spillere, hold og sæsoner bliver udødelige. Hver dråbe sved i de seneste måneder har spillere svedt for at få chancen for at løfte Vince Lombardi-trofæet.

I løbet af sæsonen har Los Angeles Rams gjort en stor indsats for at komme til Super Bowl. Den erfarne quarterback Matthew Stafford blev hentet fra Detroit Lions. Wide receiver Cooper Kupp har etableret et godt samarbejde med sin nye QB. I forsvaret er der spillere som Aaron Donald og Jalen Ramsey, der kan klare sig mod alle modstanderhold.

Det faktum, at Cincinnati Bengals allerede nu kommer til Super Bowl, kommer som en overraskelse for mange, men de unge stjerner fra Bengals som QB Joe Burrows, wide receiver Ja'Marr Chase og running back Joe Mixon er alle meget dygtige spillere. Rutinen taler imod bengalerne i finalen, men potentialet er der, og måske kan holdets ungdommelige entusiasme føre holdet hele vejen til titlen?

2021/22-sæsonen i NFL er nu afgjort, så læs videre i vores guide for flere oplysninger om dette års Super Bowl.

Super Bowl 2022: dato og tidspunkt Den officielle dato for Super Bowl LVI (56) er søndag den 13. februar 2022. For os i Danmark betyder det, at kampen afgøres natten til mandag (den 14. februar). Starttidspunktet er ikke mejslet i sten, men traditionelt er starttidspunktet 00:30 (natten til mandag) dansk tid.

(Image credit: Kevin C. Cox/Getty Images)

Sådan ser du NFL i Danmark

Viaplay ejer rettighederne til at vise NFL i Danmark og sender også Super Bowl. Før og under kampen tilbyder Viaplay et dansk studie og danske kommentatorer. Tjenesten har ingen bindingsperiode, og hvis du ønsker at tilgå sportsindholdet online, kan du tilmelde dig Viaplay Total for en sum af 449,- kr. om måneden - dette inkluderer alle de rettigheder, som Viaplay har, herunder Golf, F1, NHL og Premier League. Hvis du gør det, har du også adgang til film og serier. Der er desværre ingen separat pakke kun til sport. Hvis du befinder dig i udlandet og vil se de Viasats NFL-udsendelser, som du har adgang til hjemme i stuen, kan du omgå geoblokeringere ved at abonnere på en VPN-tjeneste.

NFL Game Pass er det bedste valg for dig, der ønsker den amerikanske oplevelse. Her får du både kommentatorerne og reklamerne fra de amerikanske udsendelser. Lige nu kan du tegne et abonnement, der giver dig adgang til Super Bowl LVI, halvtidsunderholdning og meget mere for kun omkring 9 kr.

Sådan ser du NFL i udlandet

Hvis du er i udlandet når Super Bowl spilles, er chancerne store for, at du ikke kan få adgang til det samme indhold, som du gør derhjemme i Danmark, Viaplay lukker adgangen for alle, der forsøger at se udsendelserne uden for EU. Dette kaldes geoblokering, ganske enkelt forklaret, så du er uden for tjenestens digitale grænser.

Heldigvis er der en god løsning på det hele, nemlig VPN-tjenester. Det er en fleksibel software, der giver dig mulighed for at omgå disse digitale grænser og derfor være i stand til at deltage i NFL-udsendelserne, mens du er i udlandet. Det er helt lovligt, meget overkommeligt og utrolig nemt at bruge.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

(Image credit: Cliff Welch/Icon Sportswire via Getty Images))

Alt, hvad du skal vide om Super Bowl 2022

Super Bowl LVI spilles på SoFi Stadium i Inglewood, Californien søndag den 13. februar.

Forsinkelser i konstruktionen af ​​arenaen forhindrede den topmoderne arena i at være vært for sidste års Super Bowl.

SoFi Stadion har 70.000 tilskuerpladser, men kan udvides til 100.000 pladser.

Super Bowl 2022 halvlegsunderholdning: hvem optræder ved Super Bowl LVI?

Nogle af de største navne inden for rap og R&B står for halvlegsunderholdning, når Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige og Snoop Dogg optræder under Super Bowl 2022.

Det er med andre ord megastjerner og nogle af de største navne, der har optrådt i løbet af pausen, og vi kan forvente et show næsten lige så stort som selve kampen.

(Image credit: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

Super Bowl LV: Hvem vandt Super Bowl 55?

De regerende Super Bowl-mestre er Tampa Bay Buccaneers, der nemt kunne vinde Superbowl LV hjemme på Raymond James Stadium med cifrene 31-9 mod Kansas City Chiefs

Tom Brady blev kåret til Super Bowl MVP (mest værdifulde spiller) for femte gang med tre touchdown-afleveringer og nul interceptions.