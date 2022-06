Sådan ser du Tour de France 2022: etaper, tv-kanaler og streamingtjenester

Så er det nu! Det er den tid på året, hvor hjertet på alle cykelentusiaster banker lidt ekstra, og det er ikke underligt. Årets store cykelbegivenhed venter lige rundt om hjørnet - og denne gang med en historisk start i Danmark. De tre første etaper køres i Danmark.

Gør dig klar til tre uger i sadlen, når vi rejser til verdens smukkeste, sværeste og mest prestigefyldte cykelløb - Tour de France 2022. Tag med, når vi forklarer, hvordan du kan se Tour de France live på tv og online, hvor som helst du befinder dig.

Efter sidste års vender vi tilbage til kampen om den ikoniske gule trøje, hvor Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) og Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) gør sig klar til at gøre Frankrig til slagmarken, hvor alt kan ske. Vil de slovenske stjerner igen dominere bakker, bjerge og veje i den franske republik? Hvordan vil det gå med Jonas Vingegaard, der jo gjorde det flot med andenpladsen sidste år? Startskuddet affyres den 1. juli, og den endelige konklusion foreligger nås den 24. juli, når den sidste etape i Paris afvikles.

Årets tur strækker sig over ca. 3328 kilometer. Touren byder på 8 flade etaper, 7 kuperede og 6 bjergetaper. To af disse etaper er enkeltstarter, og der er tre hviledage.

Rytterne kommer ind i Alperne den anden weekend (den 12. juli) i løbet, og det er på 12. etape, hvor landskabet vil gøre det rigtig hårdt - her skal feltet køre de 166 kilometer fra Briançon til ikoniske Alpe d'Huez.

Læs videre og få et komplet overblik over, hvordan du kan se Tour de France 2021 live, på tv og online, uanset hvor du befinder dig.

Hvor i verden vises Tour de France gratis i 2022?

Noget af det bedste ved Tour de France er, at det er en af verdens mest populære begivenheder, og dermed vises næsten over hele verden. I mange lande vises løbet på åbne kanaler og gratis på online streamingtjenester.

Her er nogle eksempler på, hvor du kan se Tour de France i andre dele af verden:



Storbritannien – ITV4 og ITV Hub streaming service (opens in new tab)

Frankrig – France TV Sport (opens in new tab)

Belgien – RTBF (opens in new tab)

Italien – Rai Sport (opens in new tab)

Sådan ser du Tour de France 2022, hvis du befinder dig i udlandet

Hvis du er i udlandet og desperat efter at se Tour de France, men ikke kan finde nogen lokale tilbud eller online streamingtjenester, der er noget værd, kan du altid prøve en VPN-tjeneste for at omgå geoblokeringer af adgang til indhold. Der er mange, der er afhængige af TV2-dækning, og Dennis Ritter og Rolf Sørensens afsmittende entusiasme fra kommentatorboksen, når Tour de France starter, og med en VPN kan du få afgang til TV2 Plays dækning af dette års Tour, uanset hvor du er i verden.

Stillingen i Tour de France 2022

Her vil vi med jævne mellemrum opdatere stillingen i årets Tour de France

Tour de France 2022: etaper, datoer og resultater

1. etape, 1. juli 2022 - Copenhagen – Copenhagen

2. etape, 2. juli 2022 - Roskilde – Nyborg

3. etape, 3. juli 2022 - Vejle – Sønderborg

4. juli 2022 - hviledag

4. etape, 5. juli 2022 - Dunkirk – Calais

5. etape, 6. juli 2022 - Lille – Arenberg

6. etape, 7. juli 2022 - Binche – Longwy

7. etape, 8. juli 2022 - Tomblaine – La Planche des Belles Filles

8. etape, 9. juli 2022 - Dole – Lausanne

9. etape, 10. juli 2022 - Aigle – Châtel192.9

11. juli 2022 - hviledag

10. etape, 12. juli 2022 - Morzine – Megève

11. etape, 13. juli 2022 - Albertville – Col du Granon

12. etape, 14. juli 2022 - Briançon – Alpe d’Huez

13. etape, 15. juli 2022 - Bourg d’Oissans – Saint-Étienne

14. etape, 16. juli 2022 - Saint-Étienne – Mende

15. etape, 17. juli 2022 - Rodez – Carcassonne

18. juli 2022 - hviledag

16. etape, 19. juli 2022 - Carcassonne – Foix

17. etape, 20. juli 2022 - Saint-Gaudens – Peyragudes

18. etape, 21. juli 2022 - Lourdes – Hautacam

19. etape, 22. juli 2022 - Castelnau-Magnoac – Cahors

20. etape, 23. juli 2022 - Lacapelle-Marival – Rocamadour (enkeltstart)

21. etape, 24. juli 2022 - Nanterre – Paris

Hvordan fungerer Tour de France?

Tour de France er den ældste - og afhængigt af, hvem du spørger, den sværeste og mest prestigefyldte - af de tre store Grand Tour-begivenheder, de to andre er Giro d'Italia og Vuelta a España.

Dette års Tour-løb er det 109. i træk, og i år ligger de tre første etaper hjemme i Danmark.

Tour de France 2022 begynder i København med en individuel tidskørsel på 13,2 kilometer den 1. juli. Efter tre dage i Danmark overføres Touren til det nordlige Frankrig, hvorfra turen går mod uret rundt Frankrig fra Dunkerque (Dunkerque).

2022 Tour de France vil byde på de berygtede brosten ved Arenberg på 5. etape, såvel som Frankrigs mest ikoniske bjergetape, Alpe d'Huez.

Tour de France er opdelt i 21 etaper, og hver af disse køres på en enkelt dag. I løbet af hele touren får rytterne tre hviledage (mellem 3. og 4. etape (den 4. juli), 9. og 10. etape (den 11. juli) og mellem 15. og 16. etape (den 18. juli). Alle hviledage er mandage). Den første etape er sted den 1. juli, mens den 21. (og den sidste) finder sted den 24. juli.

Ved afslutningen af hver dags etape, vil den rytter, der kommer først over målstregen, blive udnævnt til etapevinder, mens den rytter, der har brugt mindst tid i alt under hele løbet, får lov til at bære den ikoniske gule førertrøje.

Vinderen af hele Tour de France er den rytter, der har den hurtigste samlede tid.

Derudover er der to enkeltstarter (1. og 20. etape), hvor hver rytter vil konkurrere om at få det bedste tidspunkt på den strækning, der cykles den dag uden hjælp fra holdkammeraternes træk.

Der er også en hel række underkonkurrencer og præmier på spil, herunder pointvindere (markeret med den grønne trøje), bjergkonkurrencen (polkadot-trøjen), bedste rytter under 25 år (hvid trøje), holdkonkurrencen (gule startnumre og hjelme til ryttere på det bedste hold) og mest offensive rytter (rødt startnummer).

Tour de France: hvor langt er Tour de France 2022, og hvor starter det?

Tour de France 2022 strækker sig over ca. 3328 kilometer. Touren byder på 8 flade etaper, 7 kuperede og 6 bjergetaper. To af disse etaper er enkeltstarter, og der er tre hviledage.

6. etape, den 7. juli, er med sine 220 kilometer den længste etape i løbet . 1. etape, som er en af to individuelle tempokonkurrencer, er den korteste på 13 kilometer.

(Image credit: Tim de Waele/Getty Images)

Hvem er forhåndsfavorittene i Tour de France 2022?

Først blandt favoritterne til dette års Tour er vinderen af de seneste to udgaver og den bedste etaperytter lige nu: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Han er blot 23 år og har kørt tre etapeløb i år (UAE Tour, Tirreno-Adriatico og Tour of Slovenia), og han har vundet dem alle og taget to etapesejre i hvert af dem. Så han kommer i en fantastisk form.

Det er ret enkelt: Hvis Pogačar holder niveauet og holder sig ude af problemer i løbet af de tre uger, bør han vinde for tredje gang i træk.

Pogačars største udfordring vil næsten helt sikkert komme fra Jumbo-Visma-teamet.

Primož Roglič er den mest dekorerede af holdets kandidater, efter at have vundet Vuelta a España tre gange og sluttede på podiet ved Touren tilbage i 2020 (efter Pogačar). I år har han vundet Paris-Nice og Criterium du Dauphine, hvilket er en fremragende optakt til Touren.

Og hvis Roglič ikke kan, så har Jumbo-Visma stadig ham, der blev nummer to efter Pogačar i sidste års Tour: danske Jonas Vingegaard. Vingegaard gjorde det godt efter Rogličs exit sidste år, og han er kun blevet stærkere siden da. Han sluttede på andenpladsen efter Roglič ved Dauphine i denne måned og blev nummer to i Tirreno bag Pogačar, blandt andre stærke resultater. Vingegaards klatring er hans stærke side, og som han viste ved sidste års Tour, kan han matche Pogačar på hans gode dage.

Danske ryttere i årets Tour