OnePlus 10T livestream: Sådan ser du lanceringen af den nye telefon i dag

Vi går ind i en travl sæson, når det gælder telefonlanceringer. Snart kommer iPhone 14-serien, Google Pixel 7-serien, Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Flip 4 og andre nærmer sig hurtigt.

Men en af de allerførste lanceringer blandt dem er OnePlus 10T, som bliver afsløret den 3. august.

Begivenheden starter kl. 16.00 dansk tid, og den bliver selvfølgelig streamet live, så du kan følge med i alle detaljer.

Det bliver uden tvivl en interessant lancering, for OnePlus 10T ser ud til at være en spændende telefon, med et potentielt bedre chipset og hurtigere opladning end OnePlus 10 Pro, men med matchende eller ringere specifikationer på andre områder.

TechRadar deltager vi i OnePlus' egen lancering her i Danmark, og vi forventer at få en telefon i hånden, så vi kan give dig vores første indtryk af mobilen hurtigst muligt.

Sådan ser du lanceringen af OnePlus 10T live

OnePlus viser næsten altid livestreams af sine lanceringer på YouTube, og OnePlus 10T bliver nok ikke nogen undtagelse, selv om linket til lanceringsvideoen altså ikke ligger tilgængelig endnu. Vi opdaterer denne artikel, så snart linket dukker op, men du kan også selv holde øje med OnePlus' YouTube-kanal.

OnePlus har også oprettet en hjemmeside udelukkende til lanceringen af OnePlus 10 (opens in new tab) på deres egen hjemmeside, hvor du kan abonnere på nyheder eller tilføje lanceringen til din kalender. Der er stor chance for, at begivenheden også bliver livestreamet her.

Husk dog også at tjekke TechRadar under og efter lanceringen, hvis du vil gå ud over annoncerne og få tidlige indtryk og analyser af det, der kan blive en af de bedste OnePlus-telefoner.