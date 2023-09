Vi tester SodaStream E-Duo

Designet får enheden til at føles lidt for massiv

SodaStream E-Duo er en førsteklasses kulsyrepatron med et robust design, der gør den til en tilføjelse til dit køkken af høj kvalitet, selvom den ser klodset ud. Dens brugervenlighed og alsidighed gør den til et fremragende valg til ethvert køkken.

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

En hurtig gennemgang af SodaStream E-Duo

SodaStream E-Duo laver hurtigt danskvand eller sodavand. Frisk boblende danskvand er et velkendt syn på flere og flere middagsborde. SodaStream har gjort det nemt at lave sin egen danskvand eller endda sodavand med et bredt udvalg af smagsvarianter. Her er fordelen, at du slipper for at slæbe en masse sodavand med hjem fra supermarkedet. Dét har været med til at gøre SodaStream til et ret almindeligt husholdningsapparat i danske hjem. Med SodasStream E-Duo har SodaStream nu lanceret en premium-model.

Den blev lanceret tidligere i 2023 og er nu virksomhedens topmodel. SodaStream E-Duo fås hos bredt udvalg af forhandlere i en kombination af mat sort og metallisk farve til en vejledende pris på 1.499 kr. Det er mere end dobbelt så dyrt som producentens billigste sodavandsmaskiner.

Men prisen på selve apparatet afspejles i funktioner og udstyr. Både en plastik- og en glasflaske er inkluderet i salgspakken, hvilket gør den praktisk at bruge. Plastflasken er et nemt valg til hverdagsbrug, da den kan puttes i køleskabet og vaskes i opvaskemaskinen. Glasflasken er derimod mere til pæn brug og ser nydelig ud til servering ved spisebordet.

SodaStream E-Duo fylder en del på køkkenbordet. Men den er ret enkel og pæn at se på med sit moderne industrielle design kombinerer en blank finish med matte overflader og rene former. Der er tre LED-knapper på toppen af enheden til at bestemme mængden af bobler.

Som altid med sodavandsmaskiner er der nogle omkostninger forbundet med brugen. I vores testpakke var der også en Quick Connect-kulsyreflasken, så vi var faktisk klar til at lave danskvand på cirka fem minutter. Med tiden skal der selvfølgelig nye kulsyrepatroner til. De koster fra cirka 180 kr. for en ny. Når du som vi allerede har en kulsyrepatron, kan det bedre betale sig at bytte den. Det gør en lang række butikker, og her får kan du bytte en tom til en fuld kulsyrepatron for cirka 80-100 kr. Én flaske kan lave ca. 60 liter sodavand.

Pris og tilgængelighed

Vores testmodel er en E-Duo startpakke, hvor vi ud over E-Duo og en glas- og plastflaske også får en gasflaske med i købet.

Prisen hos SodaStream er her 1.749 kr.

Vi har dog også fundet E-Duo - bare uden gasflasken - til en startpris på 1.499 kr. hos blandt andet Elgiganten, Punkt 1 og Power.

SodaStream E-Duo kommer med to flasker - én af glas til fancy gæster og en af plastik til hverdagsbrug. (Image credit: Peter Hoffmann)

SodaStream har gjort installationen meget nem. Pakken indeholder alt, hvad du skal bruge, fra en netledning til en plast- og glasflaske, så du er klar til at holde sodavandsfest så snart du sætter strøm på E-Duo. Instruktionerne forklarer de nødvendige trin-for-trin-procedurer, og det er ikke kompliceret. Faktisk skal du bare montere Quick Connect-kulsyre og sætte strøm til. I praksis skal ledningen tilsluttes i bunden af E-Duo. Da tilgængeligheden af stikkontakter varierer fra køkken til køkken, er den medfølgende ledning ret lang. Desværre er der ikke opbevaringsplads det overskydende kabel i bunden af apparatet. Det ville være en fin tilføjelse, da den overskydende ledning nu ser overflødig ud bag apparatet.

Derefter tilslutter man Quick Connect-cylinderen med den lysrøde farve på bagsiden og sætter låget på igen. Mere er der ikke brug for.

SodaStream E-Duo en smule klodset ud på grund af materialevalget og den mørke farve, som får den til at se større ud i et køkken, hvor lyse farver fylder mest. Modellen måler 43,5 x 11,5 x 27,8 cm, og så stikker knapperne også lige lidt op i toppen.

Selve flaskeholderen åbnes på maskinens front ved at dreje håndtaget til højre. Toppen løftes derefter automatisk op, og så vipper flaskeholderen ud i en vinkel på forsiden. Det er meningen, at den skal åben så meget, at man kan sætte flasken ned, men på vores maskine vipper den ikke hele vejen ud, og vi er selv nødt til at trække den helt ud. Det tog noget tid, inden vi opdagede det, og med den vinkel flaskeholderen havde, var det stadig muligt at sætte flasken i. Det føles bare nemmere og mere naturligt, når vi lige hiver flaskeholderen det sidste stykke ud. Det kan være det giver sig med tiden.

En glas- eller plastflaske kan nemt placeres i apparatet. (Image credit: Future)

Størrelsen på de flasker, der skal placeres i apparatet, er en liter, men der må kun placeres 0,84 liter vand i røret på grund af kulsyren. Flaskernes sider har tydelige streger linjer, der gør det nemmere at måle. Når flasken er placeret på holderen, skal den skubbes fremad, og toppen skubbes ned igen. Til sidst låses den ved at dreje håndtaget tilbage til forsiden.

Selve betjeningen er automatiseret og virkelig fuldstændig problemfri. E-Duo har tre knapper med LED-lys på toppen, som bestemmer hvor meget kulsyre, der blandes i. Den første giver lidt bobler, den anden på mellemniveau som en almindelig danskvand og den tredje giver så noget ekstra, til dem, der er ekstra vilde med bobler. Smagsoplevelsen er god, og det gælder både som almindeligt danskvand eller når vi blander smagsstoffer i, så det bliver til sodavan. One-Touch-teknologien, der er baseret på, at man bare trykker på en enkelt knap, er virkelig ubesværet og betyder faktisk, at det er vanvittigt nemt lige at lave sig noget at drikke. Det kan godt være, at SodaStream E-Duo fylder lidt mere i køkkenet, men den er til gengæld også virkelig nem at bruge.

Knapperne med LED-lys viser, hvor meget kulsyre, der kommer i drikken. (Image credit: Peter Hoffmann)

En af attraktionerne ved SodaStreams boblevandssystemer er de miljømæssige fordele. Når du køber dansk- eller sodavand, så ryger flaskerne til genbrug. De blver godt nok til nye flasker, men det er en proces, der kræver energi og ressourcer. Begge flasker, der følger med - en af glas og en BPA-fri plastflaske - kan genbruges. De kan tåle at komme i opvaskemaskinen, så de er nemme at gøre rene. Men da plast ikke holder evigt, skal plastikflasken udskiftes på et tidspunkt. Flasken, der fulgte med skal dog først skiftes i april 2025, så i den periode belaster den ikke miljøet ud over turen i vaskemaskinen.

Kulsyrepatroner gør det nemt at lave danskvan, men SodaStream kan bruges til at lave en en bred vifte af drikkevarer. De fleste forhandlere tilbyder et udvalg af smagskoncentrater til at blande drikkevarer som Pepsi Max, 7 Up, Xstream Energy, Lipton Peach juice og mange andre læskedrikke. Flaskerne på 440 ml koster normalt omkring 7-8 euro, og de giver i gennemsnit otte liter drikke. Flaskerne med smag holder længe, når de åbnes i køleskabet, så de er mere tilgivende end en traditionel læskedrik i den henseende.

Det er nemt at skifte gasflasken. Man hiver bagcoveret af, og skruer flasken ud. Vupti. (Image credit: Peter Hoffmann)

KonklusionPris og

Alt i alt er SodaStream E-Duo en letanvendelig sodavandsmaskine af høj kvalitet. Den fylder lidt mere end traditionelle SodaStream-maskiner, så den passer nok ikke så godt ind i et trangt køkken. På den anden side er brugervenligheden med One-Touch-teknologien virkelig god. Kvalitetsmaterialer, alsidig brug og holdbar kvalitet betyder også, at SodaStream E-Duo har en højere pris. Det må være op til den enkelte, om de vægter den høje brugervenlighed eller hellere vil købe en billigere maskine.

Køb, hvis...

Du vil have en holdbar sodavandsmaskine af høj kvalitet

SodaStream E-Duo kombinerer mat finish og glans. Den føles robust og holdbar, og selv en nybegynder vil ikke have problemer med at bruge den.

Du vil have en plast- og glasflaske

E-Duo omfatter både glas- og plastflasker, hvilket giver fleksibilitet til forskellige situationer. Deres holdbarhed og genanvendelighed gør SodaStream til det miljøvenlige valg.

Du ønsker drikke af ensartet kvalitet

E-Duos tre forskellige One-Touch-knapper sørger for, at du altid får præcis den mængde bobler, du ønsker.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have en budgetmodel

SodaStream E-Duo er en del af virksomhedens premium-sortiment, og derfor er prisen betydeligt højere end for mange andre modeller. Hvis du kun bruger enheden sjældent, kan billigere modeller give bedre værdi for pengene.

Du vil ikke have ekstra rør på køkkenbordet

SodaStream E-Duo har brug for en ledning for at fungere. Det gør den nemmere at bruge, men kan være en gene for nogle. Hvis du foretrækker at være uden rør, er SodaStream Art måske et bedre valg.