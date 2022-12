Fem lækre backpacks ud over det sædvanlige

De fleste af os har en computer, som vi bruger på arbejde. De fleste af os tager den også med hjem, fordi vi i højere og højere grad også arbejder hjemme eller på farten, eller fordi vi også bruger computeren til private ting som mail. De fleste backpacks er ret ens: Der er plads til en bærbar computer og lidt ekstra plads til en notesbog eller tablet. Det er ganske udmærket, men vi har fundet en række backpacks, der skiller sig ud. De har alle plads til en bærbar, men de har også alle en form for ekstra funktioner, der hæver dem over mængden. Vi synes, de er værd at kigge nærmere på.

Her er de fem fantastiske backpacks

Eastpak Tecum Top Cnnct

Arrivly Slim Business Rucksak

Thule Paramount

Targus 15-16” Work+ Compact

Victorinox Touring 2.0

Her er en kort intro til de forskellige backpacks:

Eastpak Tecum Top Cnnct

Image 1 of 5 Eastpak leverer et helt unikt design. (Image credit: Eastpack) Rygsækken har masser af smarte detaljer og et råt look. (Image credit: Eastpak) Topbetjent rygsæk giver hurtig adgang til dine ting. (Image credit: Eastpak) Hverken regn eller livet kan give denne rygsæk sved på panden. (Image credit: Eastpak) Der er også plads til at organisere dine småting i tasken. (Image credit: Eastpak)

Denne rygsæk er en fremragende backpack, der gør det nemt at finde sine ting. Den kan åbnes ved at lyne toppen op, så der er direkte adgang til det store rum. Her finder du en lomme til den bærbare, og så er der ét større rum til andre ting. De resterende lommer sidder udvendigt: Én foret lomme i toppen til f.eks. mobil og briller. En lomme i siden til flaske eller drikkevarer - vi fik plads til metal vandflaske på 1 liter.

Du finder også to lommer på fronten - én med plads til en tablet, og én yderligere med plads til f.eks. notesbog. Der er en lomme mere til f.eks. pas og rejsedokumenter. Den sidder skjult på bagsiden og kan åbnes fra siden. Hele tasken har en særlig coating, som gør den vandafvisende, så den er modstandsdygtig overfor regn og snavs. Rygsækken virker meget slidstærk, og på hjemmesiden gives der hele 30 års garanti, så Eastpak må også have stor tillid til holdbarheden. Tasken er foret hele vejen rundt, så dine ting er forholdsvis godt beskyttet. Tasken skiller sig ud med åbningen i toppen, som gør det nemt at få fat i tingene. Samtidig giver den særlige finish tasken et meget robust og slidstærkt udseende, som har en rå undertone.

Tasken har brystremme, så du kan klipse stropperne sammen for bedre hold. Remmene kan justeres trinløst på hver rem. Der er godkendt til 15 tommer, men vi kunne sagtens få plads til vores 15,6 tommer laptop.

Læs mere om rygsækken her hos Eastpak. (Åbner i nyt vindue)

Mål: 49x29,5x19,5 cm

Volumen: 23 liter

Vægt: 1040 g

Garanti: 30 år

PC/MacBook: 15″

Eastpak Tecum Top Cnnct - Coat: Set til 919 kroner hos Eastpak (Åbner i nyt vindue)

Arrivly Slim Business Rucksak

Image 1 of 5 Unikt design, der ikke ligner noget andet på markedet. (Image credit: Arrivly) (Image credit: Arrivly) Åbner som en kuffert, så du kan pakke til rejsen. (Image credit: Arrivly) Hardcase, RFID-sikkert materiale og TSA-godkendt lås for maksimal sikkerhed. (Image credit: Arrivly) (Image credit: Arrivly)

Skal du bruge en enkel og stilful rygsæk til hverdagens transport til og fra arbejde, eller en anderledes rygsæk, der fungerer som icebreaker på forretningsmøder, så er

denne Laptop Backpack fra Arrivly et noget, der virkelig skiller sig ud. Du får en backpack med et dedikeret rum til din 15,6 tommer bærbare. Desuden er der tre ektra indvendige lommer til andre småting, samt ét stort rum til dokumenter og en lille lynlåslomme til f.eks. nøgler. På bagsiden sidder der et skjult rum til pas eller tegnebog. Tasken er også udstyret med kabler, så du kan tilslutte en powerbank med USB, så du kan tilslutte USB-A eller micro-USB direkte til ydersiden af rygsækken. Den er desuden udstyret med RFID-blokkerende materiale, så du kan opbevare ding ting i tasken uden at bekymre dig om folk, der prøver at aflæse data fra f.eks. dine kreditkort.

Det, der skiller Arrivlys backpack fra alle andre, er den hårde yderskal og den TSA-godkendte kodelås, der sikrer, at det kun er dig, der kan komme til dine ting. Vi er ikke stødt på andre rygsække, der har et så markant og anderledes look, og det vil helt sikkert være noget andre vil lægge mærke til.

Læs mere om rygsækken hos Arrivly. (Åbner i nyt vindue)

Mål: 47x30x16 cm

Volumen: NA

Vægt: NA

Garanti: NA

PC/MacBook: 15.6″

Arrivly 15,6 inch Laptop Backpack: Set til 139 dollars (ca.975 kr.) hos Arrively (Åbner i nyt vindue)

Thule Paramount

Image 1 of 6 Smart opbevaring af cykelhjelmen. (Image credit: Thule) Masser af plads til dine ting. (Image credit: Thule) Justerbar brystrem til ekstra komfort. (Image credit: Thule) Indbygget cover beskytter mod regn og giver ekstra synlighed. (Image credit: Thule) To store rum til vandflasker og masser af smarte detaljer i denne flotte og smarte rygsæk. (Image credit: Thule) Du kan også få plads til helt almindelige små vandflasker. (Image credit: Thule)

Thule Paramount

Har du brug for en fleksibel og rummelig backpack til hverdagen? Så er Thule Paramount et kig værd. Her får du en virkelig rummelig og gennemtænkt rygsæk, der beskytter både din laptop og alle de andre ting, du skal have med. Selv din cykelhjelm er der plads til at gemme af vejen, og så har rygsækken også et indbygget regn-cover, du kan hive frem for at holde alting ekstra tørt.

Du får et stort indvendigt hovedrum, hvor du kan gemme dine ting af vejen. Her finder du også en mindre lomme til småting. Det andet rum er delt i to, hvor det ene er foret med blødt stof og har plads til en bærbar på op til 16". Her bliver der altså passe ekstra godt på din bærbare. Her kan du også gemme dine vigtig papirer af vejen. Udvendigt er der to lommer på fronten. Én, som er lavet specielt til opbevaring af din cykelhjelm, og én lynlåslomme til småting med blandt andet en indbygget krog til nøgler. I begge sider er der en stor lomme til vandflasker, og her fik vi plads til en stor 1 liters drikkedunk i metal i hver side. Der er også en skjult udvendig lomme til mobil eller andet. Thule kalder dette for en cykellomme, fordi du kan få fat på ting i lommen, selv om du drøner afsted på din cykel.

i bunden af tasken er der endnu en lomme. Her finder du et regnslag til rygsækken. Selv om selve rygsækken også har reflekterende stof på for- og bagside, så bliver du endnu mere synlig med regnslaget på, da det er dækket med reflekterende stof. Der er en lille strop i bunden på forsiden, hvor man f.eks. kan montere en cykellygte for at blive endnu mere synlig. Tasken har coatede lynlåse, som holder vandet ude. Begge lommer til drikkedunke og lommen til cykelhjelm har huller i bunden, så evt. regnvand kan løbe ud. Cykelhjelmen er dog også beskyttet af en flap, så du skal være ude i ualmindeligt voldsomt vejr, før den bliver våd. Thules har lavet en meget gennemtænkt rygsæk, der også er udstyret med en strop på bagsiden, så den kan monteres på en trolley. Tasken virker gennemtænkt fra ende til anden, og vi er begejstrede for alle de smarte rum og funktioner. Tasken har brystremme, så du kan klipse stropperne sammen for bedre hold. Remmene kan justeres i fire positioner på hver rem.

Læs mere om rygsækken hos Thule. (Åbner i nyt vindue)

Mål: 31 x 28 x 52 cm cm

Volumen: 27 L

Vægt: 1.43 kg

Garanti: Op til 5 år

PC/MacBook: 16″

Thule Paramount: Set til 1.349 kr. hos Thule (Åbner i nyt vindue)

Targus 15-16” Work+ Compact

Image 1 of 6 Denne rygsæk ser almindelig ud, men har flere smarte funktioner. (Image credit: Targus) Den kan udvides med 25% kapacitet. (Image credit: Targus) Den kan lukkes helt op, så du kan pakke ting på en smart måde. (Image credit: Targus) Sidelommen gør det svært for langfingrede tyveknægte. (Image credit: Targus) Den smarte lomme i bunden har plads til dine sko eller træningstøj. (Image credit: Targus) Lommen til vandflasken kan gemmes af vejen. (Image credit: Targus)

Denne rygsæk er tænkt til folk, der drøner rundt til forskellige aktiviteter hele tiden. Den fylder ikke meget, men har masser af plads. Her får du ét stort rum, hvor du både har en dedikeret lomme til den bærbare, og hvor du kan opbevare dine andre ting. I samme rum er der også en lille lynlåslomme, hvor du kan gemme nøgler eller lignende småting. Det store rum kan udvides med 25% ved at lyne en udvendig lynlås op. Det er ret praktisk, når du skal have ekstra meget med. Lynlåsene er vandtætte.

Rygsækken fra Targus kan også bruges, hvis du f.eks. tager direkte fra arbejde til træning. Der er et praktisk rum, som du tilgår med lynlås i bunden på forsiden. Her kan du f.eks. opbevare et par sko til træning eller dit brugte træningstøj. Rygsækken har også en udvendig lomme på forsiden, hvor du kan opbevare småting. I siden åbner en lynlås for et net, der kan bruges til opbevaring af drikkeflasker. Og på bagsiden finder du en lille skjult lomme, der skal gøre det sværere for tyveknægte at lokalisere f.eks. dit pas. Rygsækken har både bærehåndtag i toppen og i siden, så den kan vendes og bæres som en almindelig taske. Den kan også sættes oven på en trolley, så du nemt kommer igennem lufthavnen uden alt for meget slæberi. Tasken har en rem, så du kan klipse stropperne sammen for bedre hold. Remmen kan justeres i tre forskellige positioner på hver rem.

Læs mere om rygsækken hos Targus. (Åbner i nyt vindue)

Mål: 29 x 19 x 50 cm

Volumen: 25 L

Vægt: 1 kg

Garanti: Limited Lifetime Warranty

PC/MacBook: 16″

Targus 15-16” Work+ Compact 25L Daypack: Set til 705 kr. hos Proshop (Åbner i nyt vindue)

Victorinox Touring 2.0

Image 1 of 7 En fremragende backpack til arbejde og fritid. (Image credit: Victorinox) Masser af små lommer til at organisere dine dimser. (Image credit: Victorinox) Du behøver ikke gå rundt med cykelhjelmen i hånden eller have den dinglende fra skulderremmen. (Image credit: Victorinox) Antibakterielt materiale og 11 års garanti (Image credit: Victorinox) Der følger en lille, vandtæt crossover taske med rygsækken (Image credit: Victorinox) Tasken har masser af lækre detaljer i designet (Image credit: Victorinox) Ja, du kan fastgøre Victorinox Touring 2.0 Commuter Backpack til din trolley (Image credit: Victorinox)

Victorinox Touring 2.0 Commuter Backpack

Victorinox har her lavet en meget gennemtænkt og praktisk rygsæk. Prisen er til gengæld også i den høje ende blandt vores udvalgte rygsække. Men du får også noget for pengene. Rygsækken er vandafvisende med vandsikre lynlåse, så den kan klare det nordiske vejr. Tasken er lavet med 360 graders refleks, så du bliver set i de mørke timer. I bunden på forsiden er der en lynlåslomme, hvor du finder et net, der kan trækkes ud og hæftes fast på to stropper højere oppe på fronten. Nettet er til at opbevare sin cykelhjelm, hvilket er en ret smart funktion. Der er også en lille strop på forsiden, hvor man kan montere en cyklelygte. Tasken giver generelt et indtryk af at være slidstærk og i virkelig god kvalitet.

Tasken har masser af smarte rum. Blandt andet er det forreste separate rum ret stort med fem mindre lommer, hvor du kan organisere dine småting. På ydersiden er der yderligere en stor lomme til vandflasker. Vi fik plads til vores literflaske, og lommen er med elastik, så flasker sidder bedre fast. På modsatte side er der en mindre sidelomme med lynlås til småting. Tasken har to store, indvendige rum. Det forreste har en god størrelse til papirer eller computertilbehør. Her finder du også en indvendig holder til vandflasker (meget kolde drikke kan her give lidt indvendig fugt). Der er samtidig en lomme med lynlås. Der er også ekstra lomme, og her ligger der en lille vandtæt pose med justerbar rem, som kan bruges separat, hvis man nu skulle få lyst til at svømme en tur med sin mobil eller lignende. Det bagerste rum er ret smalt, men har fint plads til en bærbar computer og en ekstra lomme til en tablet. Selv om den står som godkendt til 15 tommer, havde vi ingen problemer med at få plads til vores 15,6 tommers bærbare.

Taskens lyslåse som er vandafvisende kan også krydses, så man kan låse taskens hovedrum. De justerbare stropper kan spændes i nakken for mere støtte på ryggen. Der er også et spænde foran, som øger din komfort. Denne taske er lavet med SILVADUR anti-mikrobial inderfor, som hæmmer udviklingen af baktier for at give en friskhed og øget smudsafvisning. I taskens forreste rum er et net som kan foldes ud foran, så du kan have en cykelhjelm med på tur. Du kan gratis personalisere tasken ved at indgravere dit navn på taskens logo. Tasken har et ekstra bærehåndtag i siden, så den kan væres som almindelig taske. Der er også en strop på bagsiden, så den kan puttes på en trolley. Tasken har en rem, så du kan klipse stropperne sammen for bedre hold. Remmen kan justeres i trinløst på hver rem. Her får du også en gennemtænkt rygsæk, der oser af byggekvalitet og opfindsomhed.

Læs mere om denne rygsæk hos Victorinox (Åbner i nyt vindue)

Mål: 19 x 31 x 45 cm

Volumen: 21 L

Vægt: 1.1 kg

Garanti: 11 år

PC/MacBook: 15″

Victorinox Touring 2.0 Commuter Backpack: Set til 2.299 kroner hos Neye (Åbner i nyt vindue)