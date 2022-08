Bedste billige gaming laptop i august 2022: Top 5 modeller, der er bedst i test lige nu

Leder du efter den bedste billige gaming laptop lige nu? Så er du kommet til det rette sted, for her finder du vores opdaterede topliste over de bedste billige bærbare computere til gaming, der samler alle de nyeste bedste modeller i deres klasse, som giver dig en bærbar computer til gaming til en overkommelig pris.

Når vi tester billige bærbare computere, ser vi på ting som ydeevne, byggekvalitet, tilslutningsmuligheder, antal porte, batterilevetid og meget mere. Derefter sammenligner vi dette med prisen for at se, hvor overkommelig prisen på den bærbare computer (opens in new tab) er, og til sidst giver vi den en placering på toplisten. Vi opdaterer løbende listen for altid at inkludere det nyeste og bedste. Hvis du har et større budget, kan du også tjekke vores topliste over de absolut bedste bærbare computere til gaming, du kan købe lige nu.

Bedste billige gaming laptop - Top 5 lige nu

Asus TUF Dash F15 - bedst i test Acer Nitro 5 - den bedste billige bærbare computer til gaming fra Acer HP Omen 15 - den bedste billige bærbare computer til gaming fra HP MSI GF65 - den bedste billige bærbare computer til gaming i et slankt design MSI KATANA GF66 - den bedste billige gamerbærbare til begyndere fra MSI

De bedste billige bærbare computere til gaming - de bedste i testen lige nu

Her får du en rigtig billig bærbar computer til gaming.

1. Asus TUF Dash F15 - bedst i test Den bedste bærbare computer til gaming til en fornuftig pris. Specifikationer Processor: Op til Intel Core i7-11375H Grafik: Op til NVIDIA GeForce RTX 3070 RAM: Op til 16 GB DDR4-3200 Skærm: Op til 15,6 tommer WQHD anti-glare 165 Hz IPS-skærm med Adaptive Sync Lagerplads: Op til 1 TB SSD Grunde til at købe + Lang batterilevetid + Stærk spilydelse Grunde til at lade være - Intet webcam - Kan ikke ændre farven på tastaturbelysningen

Asus TUF Dash F15 er den bedste bærbare computer for dig, hvis du leder efter en enhed, der kan køre de nyeste spil, uden at du skal tømme hele sparegrisen for at få råd. Asus' TUF-serie af bærbare computere har fået meget ros, fordi de giver fremragende værdi for pengene, og den nye Asus TUF Dash F15 fortsætter den gode tradition. Med en fremragende byggekvalitet, et fremragende batteri for en bærbar computer til spil og et imponerende tyndt og let design er dette uden tvivl en af de bedste bærbare computere, du kan købe lige nu.

Acer Nitro 5 kan håndtere nogle af de mest krævende spil.

2. Acer Nitro 5 - den bedste billige bærbare computer til gaming fra Acer Klarer dine mest krævende pc-spil, men er ikke fejlfri. Specifikationer Processor: Intel Core i7-8750H Grafik: Nvidia GeForce GTX 1050 RAM: 16 GB Skærm: 15,6 tommer FHD Lagerplads: 128 GB SSD, 1 TB HDD Grunde til at købe + God ydelse + Meget for pengene Grunde til at lade være - Bred kant - Dårlig trackpad

Acer Nitro 5 er rettet mod bærbare pc-gamere, der ikke har brug for alle de nyeste og bedste komponenter, eller som måske bare ikke har råd til dem. Ikke desto mindre har den en masse gode komponenter under motorhjelmen med en Intel Core i7-8750H-processor, Nvidia GeForce GTX 1050 med 4 GB videohukommelse, 16 GB RAM, 1 TB harddisk og 128 GB SSD. Designet har dog en typisk gaming-stil, og rammen omkring skærmen er virkelig tyk. Du skal også være forberedt på at investere i en bærbar mus, da trackpad'en ikke er egnet til spil.

HP Omen 15 har en god gaming-ydelse, men den bliver rigtig varm.

3. HP Omen 15HP Omen 15 - den bedste billige bærbare computer til gaming fra HP En bærbar computer til gaming med høj ydeevne - men dårligere køling.e. Specifikationer Processor: 9:e Gen Intel Core i7 Grafik: Nvidia GeForce RTX 2070 RAM: 16 GB Skærm: 15,6 tommer FHD Lagerplads: 512 GB SSD, 1 TB HDD Grunde til at købe + Fremragende spilydelse + Solid byggekvalitet Grunde til at lade være - Middelmådigt webcam - Ekstremt dårlig kølydeevne

HP Omen 15 har specifikationer, der placerer den i kategorien af billige bærbare computere til spil, men priserne kan variere betydeligt afhængigt af de specifikationer, du vælger. Et system med en 9. generation af Intel Core i7 CPU med en Nvidia GeForce RTX 2070 GPU koster omkring 12.000 kr. og giver en masse spilydelse til en relativt overkommelig pris. Du kan dog sagtens finde HP Omen 15 med knap så heftige specifikationer, og så kan du faktis få fingre i dem fra cirka 5.500 kr. De dyrere modeller af denne computer har masser af kraft, men kølesystemet er virkelig svagt, og du vil ikke kunne have den bærbare computer på skødet, mens du spiller. Men hvis du foretrækker at stille den bærbare computer på et bord (eller kan tåle varmen), vil HP Omen 15 give dig fremragende gaming-ydelse til en god pris.

MSI GF65 giver dig gode specifikationer til en overkommelig pris.

4. MSI GF65MSI GF65 - den bedste billige bærbare computer til gaming i et slankt design En billig gamer med god ydelse til en god pris fra MSI Specifikationer Processor: Intel Core i5-10500H Grafik: NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB RAM: 16 GB Skærm: 15,6 tommer Full HD Lagerplads: 512 SSD Grunde til at købe + Kraftfuld hardware + God SSD-kapacitet + 144Hz opdateringshastighed Grunde til at lade være - Kun Full HD-opløsning

MSI har længe været et stort navn inden for PC-gaming, og deres bærbare computere til gaming er blandt de bedste, du kan finde på markedet lige nu. Hvis vi ser på den nederste ende af prisskalaen, finder vi MSI Bravo 15, som giver dig en fornuftig ydeevne til en usædvanlig overkommelig pris for MSI-mærket. Du får en Intel Core i5-10500H-processor og et NVIDIA GeForce RTX 3060 med 6 GB RAM grafikkort og 16GB RAM. Skærmen er godt nok kun i fuld HD, men opdateringshastigheden på 144 Hz giver flydende spil. Alt i alt en god maskine, som du kan få for omkring 7.000 kroner.

MSI KATANA GF66 er måske ikke den billigste løsning, men du får virkelig god gaming-ydelse her.

5. MSI KATANA GF66 - den bedste billige gamer-bærbare til begyndere fra MSI Gaming-ydelse på begynder niveau til en fornuftig pris. Specifikationer Processor: Intel® Core™ i5-10500H Grafik: RTX 3060 RAM: 16 GB Skärm: 15,6 tum FHD Lagring: 1 TB SSD Grunde til at købe + Rejält med SSD-lagring + Bra batteritid Grunde til at lade være - Typisk gamingstil

MSI Katana er en begynder maskine til gamere, der ikke har brug for at køre de tungeste spil i den højeste opløsning. Maskinen har 8GB RAM og en Intel Core i5- 11400H processor samt et NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB grafikkort. Det er ganske udmærket at starte op med. Skærmen har heldigvis en opdateringshastighed på 144Hz, så du får den gode glidende gaming-oplevelse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den bedste billige bærbare computer til gaming lige nu? Asus TUF Dash F15 (opens in new tab) er langt den bedste billige bærbare computer til gaming, du kan købe lige nu. Den giver dig en god kombination af stærk gaming-ydelse og lang batterilevetid, som er de to absolut vigtigste elementer i en bærbar computer til gaming. Den har endda fortjent en plads på vores topliste over de absolut bedste bærbare computere til gaming (opens in new tab) lige nu, på trods af den lave pris.

Hvilken billig bærbar computer skal jeg vælge til gaming? Hvilken billig bærbar gaming computer, der er bedst for dig, afhænger lidt af, hvad der er vigtigst for dig. Så hvad skal du overveje, når du køber en ny bærbar computer til gaming? Du kan starte med at tænke over, hvilke titler du vil spille - vil du køre de mest krævende AAA-titler eller lidt mindre krævende indie-spil? Hvis du ikke kører alt for krævende titler, kan du gå ned til lidt lavere specifikationer og spare et par tusinde kroner. Er lang batterilevetid eller en skærm i høj opløsning vigtigere for dig? En hurtig skærm med levende farver giver normalt en mere medrivende spiloplevelse, men dræner ofte batteriet hurtigere. Vil du spille korte eller langt tid ad gangen? Ved længere gaming-sessioner bliver det f.eks. vigtigere med bedre køling. Spiller du mest derhjemme, eller vil du gerne kunne tage din computer med dig, når du er på farten? Hvis du vil tage din computer med i skole eller pendler meget, er det vigtigere med et let og tyndt design.

Hvor mange år holder en bærbar gaming-computer? Du kan forvente, at en laptop til gaming typisk holder mellem 3-5 år, før det er tid til at udskifte den. Det afhænger naturligvis lidt af den prisklasse, du vælger. Bærbare computere med mere kraftfulde og hurtigere komponenter holder normalt lidt længere end deres billigere modstykker.

Hvor meget koster en billig bærbar computer til gaming? En billig bærbar computer til gaming koster normalt mellem 5.000-15.000 kr. Ja, 15.000 kroner lyder af meget, men du skal huske på, at du her får samme monsterkraft, som du finder i en stationær. Her er alle kræfterne bare pakket ind i en bærbar computer, og det er ikke billigt. Hvad der betragtes som billigt er selvfølgelig relativt og afhænger lidt af, hvad du sammenligner det med, men du skal regne med at bruge mindst 5.000 kr. for at få en bærbar computer til gaming med en fornuftig ydeevne. Til sammenligning kan de dyreste bærbare gaming-bærbare computere på markedet i dag koste op til 50.000 kroner!