Vi tester Poly Voyager Free 60+ UC

Poly Voyager Free 60+ UC er et sæt høretelefoner med fokus på opkaldskvalitet og brugervenlighed. De byder på en række tilslutningsmuligheder, god lydkvalitet og en behagelig pasform til hele dage med brug. De er velegnede til brugere, der vil have god lyd til samtalerne, mange funktioner, og som vil have UC-certificerede høretelefoner, så de er kompatible med alverdens online-møde-apps. Der er dog tale om høretelefoner til professionelles arbejdsbrug og lyder er god uden at blæse os bagover.

Anmeldelsen kort

Poly Voyager Free 60+ UC er tydeligvis beregnet til arbejdet. De kommer med fornuftig batterilevetid, god lyd til opkald, UC-ceritificeret (Universal Communication) så de fungerer med mødesoftware som Zoom og Microsoft Teams. Den medfølgende app giver adgang til en masse indstillinger og funktioner som systemadministratorer kan bruge til holde styr på brugen og opdatering af høretelefonerne. Det helt store hit er høretelefonernes etui. Det er nemlig udstyret med en lille touch-skærm, der gør det muligt at bruge den til at styre funktionerne i høretelefonerne. De er nemme at tilslutte – enten via Bluetooth eller via den medfølgende dongle. Høretelefonerne er også udstyret med støjreducering, så du kan få fred for dine omgivelser.

Design

Det første, man lægger mærke til ved høretelefonerne, er det store etui, de ligger i. Det er noget større end normale etuiet, så det er ikke et etui, du lige smider i skjortelommen, inden du går ud ad døren. Men det vil fungere fint for hjemmearbejdende personer, og skal man ud ad huset, så passer de nemt i jakkelommen, tasken eller rygsækken.

Selv om etuiet er stort, så er det faktisk også nødvendigt med den størrelse. Ud over høretelefonerne indeholder etuiet også den lille USB-A dongle, der kan bruges til at forbinde høretelefonerne til computeren. Det er lidt en skam, at Poly har valgt USB-A og ikke USB-C, men det er nok for at sikre at høretelefonerne er kompatible med alle de computere, der er på markedet lige nu. For selv om nogle af dem har USB-C, så kan man være helt sikker på, at de også alle har USB-A-porte.

Det næste, man lægger mærke til, er at etuiet er udstyret med en touch-skærm i låget. Den vækkes med et let tryk på skærmen, og så kan den vise information som batteriniveau og tilslutningsindstillinger. Det giver dig mulighed for at styre ANC-niveauer og andre vigtige indstillinger direkte fra etuiet, hvilket er en klar forbedring i forhold til de ofte besværlige styringer på selve øretelefonerne. Skærmen har ikke den bedste kontrast, reaktionsevne eller synlighed og er lidt langsom, men den er en klar forbedring i forhold til slet ingen skærm og gør livet meget lettere for brugeren.

Poly Voyager Free 60+ UC - den lille USB-dongle har sin egen plads i etuiet, så den ikke bliver væk. (Image credit: Peter Hoffmann)

Selve høretelefonerne er lavet, så stilkene peger ud mod munden, når man har dem i øret. Sandsynligvis for at forbedre mikrofonernes chance for at opfange stemmen præcist. Designmæssigt er Poly Voyager Free 60+ UC forholdsvis afdæmpede og diskrete og har fokus på brugervenlighed. De har f.eks. både touch-styring og fysiske knapper på stilkene, hvilket gør det super nemt at betjene dem. Du køre fingeren op og ned ad stilken for at skrue op/ned for musikken, og trykker du på den fysiske knap, stopper/starter musikken eller hopper til næste nummer. funktionerne kan indstilles i appen. Det gør høretelefonerne meget responsive i forhold til høretelefoner, der udelukkende har touch-funktioner på ørepropperne. Det største minus er, at de ikke er vandtætte. Men her har Poly nok tænkt, at det ikke var så vigtigt, da det er de færreste, der sidder og arbejder i silende regn eller på stranden.

Pasformen er rigtig behagelig. Jeg har haft dem i ørerne en hel arbejdsdag, og efter noget tid, glemmer jeg faktisk, at de sidder der. På et tidspunkt kiggede jeg i etuiet for at finde dem, og opdagede først at jeg havde dem i ørerne, da jeg så at etuiet var tomt.

Den oplyste batterilevetid på 5,5 timers musikafspilning passer meget godt lidt musiklytning og masser af telefonsamtaler. Så du skal have dem i etuiet ind imellem for at lade dem op, hvis du skal bruge dem intensivt en hel arbejdsdag.

Pris og tilgængelighed

Prisen for Poly Voyager Free 60+ UC begynder ved 2.568kr., så der skal graves lidt dybere i lommerne efter kontanter her.

Poly Voyager Free 60+ UC har en skærm, som du kan bruge til at fjernstyre høretelefonerne med. Det er supersmart! (Image credit: Peter Hoffmann)

Funktioner

Ud over høretelefonerne indeholder etuiet en USB-A Bluetooth-dongle med touch-skærm. Det er praktisk, og hvis du tit sidder i online-møder vil det være en kæmpe fordel med dette etui. På skærmen kan du skifte imellem Bluetooth og dongle-kilder, styre medieafspilning og skrue op/ned for lyden Mange bærbare computere har ind imellem udfordringer med at holde en stabil Bluetooth-forbindelse. Her sørger donglen for en stærk og hurtig forbindelse, selv på ældre maskiner. Etuiet er kompatibel med trådløs opladning.

Det er også muligt at forbinde en lydkilde via USB-C kabel. Hvis du f.eks. har en computer med USB-C, men uden Bluetooth. Her kan du så forbinde selve etuiet med computeren og så bruge etuiet som Bluetooth-sender, der så sender lyden over i høretelefonerne. Har du et 3,5mm til USB-C kabel (medfølger ikke) kan du forbinde etuiet til alverdens lydkilder. En udmærket funktion at få med, selv om det nok ikke er noget, du får brug for hver dag.

Støjreduceringen er ikke overvældende, og slet ikke på niveau med over-ear høretelefoner. men selv om vi stadig kan høre folk i baggrunden eller bussens brummen, så lægger støjreduceringen en dæmper på baggrundsstøjen, så vi bedre kan koncentrere os om arbejdet.

Der er også en app, der hedder "Poly Lens", som både findes til computer og mobil. Den giver mulighed for opdateringer og adgang til manualen. Samtidig giver den adgang til de samme indstillingsmuligheder som via skærm på etuiet, plus en lang række andre justeringer.

Poly Lens giver adgang til en masse funktioner, men måden selve app'en er bygget op på, er ikke særligt intuitiv eller brugervenlig. Der findes f.eks. en nogle EQ-indstillinger (kun tre), men de ligger inde under "generelle indstillinger", hvor man nok normalt vil finde den slags under lydindstillinger. Vi er i øvrigt ret skuffede over EQ-indstillingerne: Bas, Flad og Lys.

Etuiet er forholdsvis stort og passer ikke ligefrem i bukselommen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Lydoplevelse

Understøtter AptX, SBC, mSBC og AAC kodeks

Bluetooth 5.3

Udmærket lydkvalitet

ikke fokus på musik

Funktionerne er ikke så vigtige, hvis høretelefonerne ikke lyder godt, og det gør Voyager Free 60+ heldigvis. Vi får god lyd med udmærkede detaljer. Men det er også tydeligt, at disse høretelefoner mest af alt er skabt for at sikre god kommunikation. Det betyder, at lyder er god og klar, men vi savner noget dynamik og et bredt lydbillede, når det gælder musik. De kan sagtens levere god lyd, og skal du bare lytte til Spotify-playlisten, fungerer de fint. Men er du til hi-fi lyd og kompleks musik i hi-fi, er dette ikke høretelefonerne til dig. Her er høretelefonerne ikke gode nok til at gengive et bredt lydbillede, hvor du kan høre detaljerne i alle instrumenter.

Er du til lydbøger og podcast, vil du blive glad for Voyager Free 60+, der gør det fremragende på dette område.

Når det kommer til stemmekvalitet og mikrofonkvalitet, er lydoplevelsen generelt positiv. Samtalepartnere oplever, at vi går klart igennem på Zoom- eller Teams møder, og vi har ingen problemer med at høre de andre mødedeltagere.

Du kan også bruge selve etuiet som Bluetooth-sender ved at koble den til computeren med kabel. (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Voyager Free 60+?

Sidder du ofte i telefon- eller online møder, som kræver at du sidder med høretelefoner i øret i længere perioder? Og har du brug for høretelefoner, der fungerer nemt og hurtigt med Teams og Zoom, uden at du mister forbindelsen eller får hakkende og skrattende lyd? Så vil du helt sikkert blive glad for Voyager Free 60+. Lyden er god, støjreduceringen er fin til kontorbrug, men uden at lukke helt af for lyden. Den medfølgende app er godt nok lidt uoverskuelig og ikke helt logisk, men her har du adgang til manualen, så du har mulighed for at finde alle de relevante funktioner og indstillinger. Vi er meget begejstrede for touch-skærmen på etuiet. Den gør det virkelig nemt at justere de vigtigste indstillinger under møder. Selv om prisen er høj, vil professionelle brugere nok være ret begejstrede for Voyager Free 60+.