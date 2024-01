Från Deadpool 3 till Gladiator 2 - här är 16 storfilmer att se fram emot under 2024

Furiosa, Dune: Part Two och Deadpool 3 är några av filmerna vi ser mest fram emot under 2024.

Vi har gått in i 2024 och därmed sagt hejdå till ett av de mest händelserika åren i filmbranschen på länge. Fjolåret dominerades av långa strejker i Hollywood med både skådespelare och författare, vilket ledde till flera filmförseningar. Som ivriga filmfans håller vi tummarna för att 2024 kommer att bli ett mindre drama-fyllt och roligare år för alla i branschen.

En sak som vi kan garantera är att det kommer att finnas massor av fängslande nya filmer på duken under hela 2024. Årets sortiment av storbudget- och indiefilmer är redan fullspäckat.

Så, vilka filmer rekommenderar vi att du håller utkik efter under de kommande månaderna? Här nedanför har vi samlat 16 av våra mest efterlängtade filmer under året. De flesta av dem kommer att släppas på någon av marknadens bästa streamingtjänster så småningom, men vi har valt ut filmer som kommer att släppas exklusivt på biografer först. I tillämpliga fall har vi inkluderat varje films officiella trailer också, så att du kan se vad all hajp handlar om.

Nåväl, här är filmerna som vi ser mest fram emot under 2024.

Argylle

Releasedatum: 2 februari

Nästa film från Matthew Vaughn (The Kingsman, Kick-Ass) är en metatextuell spionkomedi som får dig att gissa om vad som är fakta och vad som är fiktion.

Med stora namn som Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell och Henry Cavill med i rollistan, får vi i Argylle följa hur den introverta romanförfattaren Elly Conway dras in i spionagevärlden när berättelserna i hennes bästsäljande böcker till synes kommer till liv genom ett olycksbådande brottssyndikat. Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Dua Lipa och John Cena är bland filmens starka biroller.

Med tanke på att filmen är skapad av Universal och Apple, kan du räkna med att Argylle kommer till Apple TV Plus någon gång i år också.

Dune: Part Two

Releasedatum: 1 mars

Efter ett antal förseningar dök aldrig Dune: Part Two upp under förra året, men nu är det äntligen klart att filmen kommer att släppas under 2024 för att fortsätta storyn om Arrakis sandfyllda vidder.

I uppföljaren till Dune från 2021 får vi se Timothée Chalamet återuppta sin roll som Paul Atreides, en av få överlevande medlemmar av hans kungahus efter dess förstörelse i händerna på House Harkonnen. Dune 2 kommer att se Atreides slå sig samman med Fremen i deras kamp för att befria Arrakis från House Harkonnens kontroll i vad som säkerligen kommer att bli en mer actiontung men inte mindre häpnadsväckande episk sci-fi uppföljning. Kolla in den senaste trailern ovan, som hintar om fullskaligt krig, uppföljarens nya skurkar och en möjlig tredje Dune-film.

Mickey 17

Releasedatum: 29 mars

Det kommer att ha dröjt nästan fem år efter att Bong Joon-hos Oscarsbelönade Parasite landade på bio när den sydkoreanska regissörens nya film äntligen släpps – och det kommer att bli en helt annorlunda film från den mörka komedi-thrillern han blev känd för.

Baserad på Edward Ashtons sci-fi-roman "Mickey7", följer denna film Robert Pattinson i huvudrollen som en utbytbar anställd – titeln Mickey 17 – som har skickats på ett uppdrag för att kolonisera en iskall planet känd som Niflheim. Varje gång en iteration av karaktären dör tar en annan hans plats, med de flesta av den tidigare versionens minnen intakta. En mystisk sci-fi-thriller med en utmärkt huvudroll och nyanser av Duncan Jones' Moon? Ja, tack!

Godzilla x Kong: The New Empire

Releasedatum: 12 april

Den femte delen i Legendary Pictures MonsterVerse-serien ryter ut på biografer över hela världen i mitten av april. Godzilla x Kong: The New Empire kommer att se den kända duon möta ett skrämmande hot från Hollow Earth, det underjordiska riket där alla titaner antas vara födda.

2023 visade sig vara ett stort år för Godzilla, med den legendariska kaijun med i hans första USA-utvecklade liveaction TV-serie – Monarch: Legacy of Monsters – och med huvudrollen i Godzilla: Minus One, en Toho-skapad film som fick kritikerros. Nu hoppas Legendary och partnern Warner Bros. Discovery (WBD) att The New Empire kan surfa vidare på det positiva momentumet och göra succé i biljettkassan.

Baserat på dess första trailer, som avslöjade dess hotfulla skurk, en baby Kong och en rosa Godzilla, kan den mycket väl göra det innan den hamnar på streamingtjänster.

Civil War

Releasedatum: 26 april

En av de mest populära oberoende studiorna – A24 – återförenas med den hyllade manusförfattaren och regissören Alex Garland för att ge oss Civil War. Den episka actionfilmen ger en skrämmande inblick i en nyfuturistisk värld där det amerikanska samhället har splittrats och blivit indraget i en ny tids inbördeskrig.

Kirsten Dunst, Wagner Moura och Cailee Spaeny leder en begåvad rollista som en familj av journalister som korsar det trasiga USA för att dokumentera (och försöka överleva) den snabbt eskalerande konflikten. Räkna med en adrenalinfylld resa som, mitt i en global ökning av främlingsfientlighet och politiska omvälvningar, känns väldigt aktuell.

The Fall Guy

Releasedatum: 3 maj

Efter sin stjärnroll som Ken, allas favoritkaraktär i Mojo Dojo Casa House från storfilmen Barbie från 2023, förbereder sig Ryan Gosling för att visa upp sina komiska färdigheter ännu en gång i denna kommande actionkomedi från regissören David Leitch.

Gosling spelar en tidigare stuntman som heter Colt Seavers, som oväntat skickas ut på ett uppdrag av den världsberömda filmskaparen – och tidigare flamman – Jody Moreno (Emily Blunt) för att spåra MIA-actionstjärnan Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson). Som The Fall Guys första trailer visar, har Gosling bytt Barbie strandliv mot en vild stunt-fylld räddningsuppdrag-baserad film och visar upp skådespelarens breda repertoar.

IF

Releasedatum: 17 maj

En av två filmer centrerade kring osynliga vänner under första halvan av 2024 – den andra är Blumhouses skräckfyllda Imaginary, som kommer i början av mars – IF positionerar sig som en mer familjevänlig titel som får dig att minnas din egen låtsaskompis från när du var liten.

Lokis Cailee Fleming spelar Bea, en ung tjej som får förmågan att se andras låtsasvänner, som är kända som "IFs" i detta universum. Med hjälp av The Man Upstairs (Ryan Reynolds) ger sig Bea ut på ett magiskt äventyr för att säkerställa att varje "IF" inte helt glöms bort av sina mänskliga följeslagare.

Om vi lärde oss något från Pixar-filmen Inside Out från 2015 så är det att längtansfulla påminnelser om barndomens låtsasvänner (och den existentiella rädslan för vad som händer efter att vi vuxit ur dem) kommer att bli en nostalgiskt hjärtskärande affär. Räkna med att fälla tårar av sorg och glädje när denna Paramount-film kommer ut på bio.

Furiosa: A Mad Max Saga

Releasedatum: 24 maj

Den efterlängtade prequelen till den stormiga Mad Max: Fury Road från 2015 kommer äntligen på bio i slutet av maj. Liksom sin föregångare ser den lika actionfylld och explosiv ut som förväntat.

Furiosa: A Mad Max Saga kommer att trycka gasen i botten och försöka manifestera samma typ av galen, underhållande energi som dess tidigare film. Med tanke på att det är en prequel-film är Charlize Theron tyvärr inte tillbaka för att spela den yngre versionen av titelkaraktären, men vi hoppas på att Anya Taylor-Joy kommer att göra ett lika bra jobb som Theron gjorde.

Den första Furiosa-trailern, som släpptes i december 2023, visade upp Taylor-Joys hjälte, Chris Hemsworths galna skurk och explosioner i massor. Om den är hälften så fantastisk som Mad Max-seriens senaste bidrag var, kommer det att bli en helt suverän tittarupplevelse.

Ballerina (John Wick spin-off)

Allas favorit-assassin kommer att göra en cameo i sin filmseries första spin-off. (Image credit: Lionsgate)

Releasedatum: 7 juni

Med John Wick: Chapter 4 som ser ut att avsluta den titulära lönnmördarens resa, är det dags för Lionsgate att utveckla sin så kallade "World of John Wick" bortom Keanu Reeves fanfavorit.

Vi har redan fått se en TV-prequel i form av The Continental, som sändes på Prime Video i september 2023. Ballerina är dock John Wick-universumets första spin-off-film, och med tanke på att den utspelar sig mellan tredje och fjärde filmen kommer vi åtminstone att se Reeves' Wick en gång till.

Få detaljer har avslöjats om Ballerina, men vi vet att Ana de Armas (No Time to Die, Knives Out) kommer att spela Rooney, en lönnmördare som jagar hennes familjs mördare. Ian McShane och den bortgångne Lance Reddick kommer också att spela som Winston och Charon från de andra Wick-filmerna.

Inside Out 2

Releasedatum: 14 juni

Inside Out är en av våra favoritfilmer från Pixar någonsin, så det kommer inte som någon överraskning att dess uppföljare är en av våra mest efterlängtade filmer 2024.

Som dess första trailer avslöjade i november 2023 kommer Inside Out 2 att få dig att känna dig som en tonåring igen med sina nya känslor. Den första av dem som avslöjades var Anxiety (röst av Stranger Things Maya Hawke), vilket tyder på att vi kommer att få en mycket mer vuxen historia när huvudpersonen Riley navigerar i farorna med puberteten och gymnasiet i den animerade dramatiken. Är det juni snart?

Deadpool 3

Deadpool 3 är den enda Marvel-filmen som släpps 2024. (Image credit: Marvel Studios)

Releasedatum: 26 juli

Efter ett extremt turbulent 2023 kommer Marvel att hoppas på ett lugnare 2024 (bortsett från Steven Yeuns avgång från sin Thunderbolts-roll).

På tal om lugnare, Disneys dotterbolag kommer inte att pumpa ut massor av innehåll i år. Den enda Marvel-filmen som släpps under 2024 är faktiskt Deadpool 3, men studion har stora förhoppningar om att superhjältefilmen med Ryan Reynolds kommer att få MCU på rätt spår igen.

Varför är de så säkra på detta? Deadpool 3 kombinerar Reynolds titelkaraktär med Hugh Jackmans Wolverine i en multiversum-traverserande film, ungefär som vi fick se med Spider-Man: No Way Home. Detta kommer också att vara Marvels första helt R-klassade film.

Alien: Romulus

Nästa titel i den ikoniska Alien-filmserien kommer på bio i år. (Image credit: 20th Century Fox)

Releasedatum: 16 augusti

Alien-filmserien har – hur kan vi säga detta på ett bra sätt? – varit en total besvikelse i flera år nu. Prometheus från 2012 var sådär och bortsett från det, har vi inte fått en riktig episk skräckfylld sci-fi-titel i franchisen sedan Aliens från 1986, så det är verkligen få tiden att vi får se en ny xenomorph-film på biodukarna.

Tack och lov låter det som att Alien: Romulus äntligen kan vända på seriens kassa trend och bjuda på något som kan göra succé i biljettkassan. Romulus utspelar sig mellan händelserna i de två första filmerna – hurra! – och gänget bakom filmen består av många av de briljanta kreativa sinnen som arbetade med franchisens två första titlar. Med en begåvad rollista inklusive Devs Cailee Spaeny, Shadow and Bones Archie Renaux och Rosalines Isabela Merced, håller vi tummarna för att Romulus kommer att leverera den blodiga och skrämmande Alien-uppföljaren vi har väntat på.

Joker: Folie à Deux

Joker 2 kommer att ha Lady Gaga (vänster) och Joaquin Phoenix (höger) i huvudrollerna. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Releasedatum: 4 oktober

Liksom seriekonkurrenten Marvel ser DC:s filmsläppschema för 2024 otroligt sparsamt ut. Den enda DC-filmen du kommer att se i år är uppföljaren till Joker från 2019, där Joaquin Phoenixs Arthur Fleck får sällskap av Lady Gaga som Harleen Quinzel/Harley Quinn i en medverkande roll.

Det beskrivs som en musikalisk thriller och kommer att ta vid där dess tidigare bidrag slutade, med den nihilistiska och psykiskt sjuke Fleck fängslad på vad som verkar vara Arkham Asylum och genomgår terapi under Quinzels vakande öga. Tja, det är i alla fall så vi förväntar oss att filmen ska börja innan saker och ting snabbt går utför. Joker fick höga placeringar i våra filmtopplistor när den släpptes, så vi hoppas att uppföljaren kommer att bli lika bra.

Red One

Dwayne 'The Rock' Johnson och Chris Evans spelar huvudrollerna i en ny julfilm senare i år. (Image credit: Amazon Studios)

Releasedatum: 15 november

Julsäsongen 2023 är förbi, men vi ser redan fram emot en av 2024 års mest anmärkningsvärda julfilmer.

Med två kända skådespelare – Dwayne 'The Rock' Johnson och Chris Evans – bjuder Amazons kommande film Red One på en ny tvist på myten kring jultomten. Johnson har beskrivit det som en blandning av festliga klassiker, inklusive It's a Wonderful Life och Miracle on 34th Street, samt några av hans filmer som Jumanji: The Next Level och Fast & Furious Presents: Hobbs och Shaw. Vi är osäkra på hur det kommer att fungera i praktiken, men det ska bli spännande att se.

Gladiator II

Russell Crowes Maximus kommer inte tillbaka i Gladiator II. (Image credit: Universal Pictures)

Releasedatum: 22 november

Mer än två decennier efter Gladiator, en av de bästa historiska filmerna genom tiderna, kommer en uppföljare äntligen att komma i slutet av 2024 och få oss alla att tänka på Romarriket ännu en gång.

Handlingens detaljer är förståeligt nog knappa, men Gladiator II har en imponerande rollista som den legendariske regissören Ridley Scott hoppas ska locka oss till biograferna oavsett om den är bra eller inte. Paul Mescal (Normal People), Pedro Pascal (The Last of Us), Denzel Washington (The Equalizer), Connie Nielsen (Wonder Woman), Derek Jacobi (Gladiator), Joseph Quinn (Stranger Things) och May Calamawy (Moon Knight) är bara några av de stora namnen som medverkar i filmen. Detta är en av filmerna vi ser absolut mest fram emot under året.

Nosferatu

Robert Eggers Nosferatu-filmremake släpps på bio på juldagen. (Image credit: Focus Features/Universal Pictures)

Releasedatum: 25 december

Vi hade inte "gotisk skräckfilm som släpps på juldagen" på vårt bingokort för i år, men så blev fallet. Den andra remaken av den tyska expressionistiska filmen från 1922 med samma namn, Nosferatu kommer att sikta på att skrämma publiken när den släpps på biografer strax innan årets slut.

I den här moderna versionen av Draculas ursprungsberättelse spelar Bill Skarsgård (John Wick 4) som Count Orlok, den skräckinjagande vampyren som blir förälskad i Ellen Hutter (Lily-Rose Depp) och kommer inte att låta något hindra honom för att komma nära henne. Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult (The Menu), Emma Corrin (The Crown) och Willem Dafoe är också med i filmens imponerande lista över skådespelare och den är regisserad av Robert Eggers (The Northman, The Lighthouse).