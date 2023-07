Alla filmer och TV-serier som försvinner från Netflix i juli

Netflix har en av de största innehållskatalogerna i världen, med Statista-data som visar att vissa länder har uppemot 8 400 titlar att välja mellan. Men världens bästa streamingtjänst kan inte behålla licensrättigheterna för evigt, så varje månad ryker det ett par titlar för att ge plats för nya hits.

Under juli är det några riktiga pärlor som lämnar plattformen, inklusive den bästa Daniel Craig James Bond-filmen Skyfall. Ytterligare ett par hedersomnämnanden inkluderar Will Smiths känslosamma film Jakten på lycka och Kate Beckinsales actionthriller Underworld.

Det finns massor av nya Netflix-filmer som kommer att finnas tillgängliga att streama nästa månad och om du inte redan har sett några av de bästa Netflix-serierna finns det fortfarande mycket att upptäcka. Men om du inte vill missa chansen att se om några klassiker, föreslår vi att du läser igenom den här artikeln.

Försvinner från Netflix den 9 juli

12 Strong

Baby Ballroom, säsong ett och två

Försvinner från Netflix den 12 juli

Tom Segura: Completely Normal

Försvinner från Netflix den 14 juli

Gift vid första ögonkastet, säsong 11

Försvinner från Netflix den 20 juli

Ip Man

Ip Man 2

Ip Man 3

Ip Man 4: The Finale

Försvinner från Netflix den 23 juli

Popples, säsong ett till tre

Försvinner från Netflix den 24 juli

Serenity

Försvinner från Netflix den 25 juli

August: Osage County

Försvinner från Netflix den 31 juli

Five Feet Apart

Flight

G.I. Joe: Retaliation

Hardcore Henry

I, Frankenstein

Julie & Julia

Moesha, säsong ett till sex

Skyfall

Stepmom

The Ottoman Lieutenant

Jakten på lycka

The Wedding Date

Tyler Perry’s The Family That Preys

Underworld

Om du vill kolla vad som försvunnit från Netflix under tidigare månader, kan du kolla in de kompletta listorna i våra artiklar om allt som försvinner från Netflix i juni och allt som försvinner från Netflix i maj. Om du letar efter mer att titta på, kan du kolla in vår topplista över de bästa Netflix-filmerna.