Den senaste misslyckade Windows 10-uppdateringen kan vara den allvarligaste hittills

Windows 10’s seemingly never-ending run of faulty updates is continuing to impact users, with reports emerging that Windows 10 KB4532693 is deleting files on some people’s PCs.

We’ve previously reported that KB4532693 was causing some serious issues for Windows 10 users, with people's Start menus and desktops reverting to their default states.

Den till synes oändliga raddan av felaktiga uppdateringar för Windows 10 fortsätter att påverka användare, med rapporter som visar att Windows 10 KB4532693 tar bort filer på vissa användares datorer.

Vi har tidigare rapporterat att KB4532693 orsakade några allvarliga problem för Windows 10-användare, där Start-menyer och skrivbord som återgick till standardkonfigurationen

Det verkar dock som att problemet är ännu allvarligare än man först trodde, eftersom det verkar som om uppdateringen raderar alla filer som har sparats på skrivbordet också.

En del människor har kunnat återställa sina filer - det verkar som om uppdateringen byter namn på och flyttar användarprofilen - men det verkar som att många människor har upptäckt att de inte kan återställa filerna som raderades.

Även om det är irriterande att ändra användarprofilen till standardinställningarna, om en uppdatering är tillräckligt felaktig så att den faktiskt raderar användarens filer, så är det verkligen mycket allvarligt.

Vi vet inte hur utbredd detta problem är, men Windows Latest citerar flera användare på Microsoft’s forums, och Microsoft har ännu inte kommenterat problemet. Förhoppningsvis löser man detta snabbt.

Vi rapporterade också att Windows 10 KB4524244-uppdateringen orsakade problem för användare och att den nu har dragits tillbaka av Microsoft - så uppdateringen kommer inte längre att kunna laddas ner automatiskt.

Den här uppdateringen orsakade problem med HP-enheter på grund av dess Sure Start Secure Boot Key Protection.

Detta är ännu ett exempel på en felaktig Windows 10-uppdatering, och Microsoft måste agera snabbt för att fixa dessa problem och se till att framtida uppdateringar inte påverkas.