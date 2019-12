Nu låter Windows 10 dig att ringa samtal direkt från din dator

Alla Windows 10-användare med Android-mobiler kommer säkerligen att glädjas över nyheten att funktionen som gör det möjligt att ringa (och ta emot) samtal direkt från datorn via Din mobil-appen nu rullar ut till alla användare.

Samtalsfunktionen introducerades för en testfas i oktober och bjuder på en mängd smarta tricks, som bland annat möjligheten att sömlöst kunna ringa och ta emot samtal mellan datorn och mobilen.

Nu rullar funktionen alltså ut till alla Android-mobiler (inte till iOS-modeller) som kör version 7.0 eller senare. Tidigare fanns funktionen enbart tillgänglig på Samsung Galaxy-modeller.

Det var ZDNet som upptäckte nyheten från Microsoft i ett inlägg på Twitter. Företaget klargjorde dock i svar på inlägget att utrullningen av funktionen är en gradvis process och att den fortfarande håller på att rullas ut till alla användare.

Thank you #WindowsInsiders for your feedback over the last couple of months. Today, we're pleased to announce the general availability of the #YourPhone app Calls feature, which allows you to receive and make phone calls on your PC: https://t.co/m47kLcXgbS pic.twitter.com/4GuIOXjR71December 11, 2019