Sony lovar att fler PS5-enheter är på väg och bekräftar sin största konsollansering någonsin

Sony har meddelat att PS5-lanseringen var den största konsollanseringen någonsin och efterfrågan fortsätter att ligga på enastående nivåer.

Om du har försökt få tag på en PS5 med liten framgång, har Sony nu bekräftat att fler PS5-enheter kommer att komma in till återförsäljare innan årets slut och ber konsumenter att "hålla koll hos sina lokala återförsäljare".

Det faktum att PS5 sålt bättre än vad PS4 gjorde vid sin lansering är en imponerande prestation i sig, även i detta tidiga skede. Men det blir ännu mer imponerande när man räknar med de utmaningar som Covid-19 har inneburit för utvecklare och tillverkningsindustrin, såväl som konsumenter.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year - please stay in touch with your local retailers.November 25, 2020