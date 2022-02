Så ser du We Need to Talk About Cosby online där du befinner dig

We Need to Talk About Cosby, en serie i fyra delar om Bill Cosbys uppgång och fall, ser ut att bli en av årets mest omtalade dokumentärer. Läs vidare för att se till att du vet hur streamar denna efterlängtade serie online där du befinner dig.

Watch We Need to Talk About Cosby Premiär: Ute nu Tillgänglighet i Sverige: Paramount+ Se den var du än befinner dig: Prova världens ledande VPN-tjänst 100% riskfritt

Stjärnan och skaparen av 1980-talets succékomedi The Cosby Show fängslades för att ha drogat och sexuellt utnyttjat Andrea Constand i sitt hem 2004. Hans fällande dom upphävdes i juni 2021.

I den nya serien, som regisserats av ståuppkomikern W. Kamau Bell, granskas Cosbys liv och arbete i detalj, inklusive de omskakande anklagelserna från mer än 60 kvinnor som säger sig ha blivit utsatta för sexuella övergrepp av stjärnan.

I dokumentären diskuterar akademiker, tidigare medarbetare och flera av de som anklagat honom Cosbys kulturella inflytande och konsekvenserna av hans fällande dom och efterföljande frigivning från fängelset. I seriens synopsis ställs frågan: "Kan man skilja konsten från konstnären? Bör man ens försöka?"

Läs vidare för att ta reda på hur du kan se We Need to Talk About Cosby där du befinner dig.

Så ser du We Need to Talk About Cosby i Sverige

Dokumentärserien i fyra delar hade premiär på Paramount+ den 5 februari 2022. Paramount+ erbjuder just nu dig som ny kund att prova tjänsten gratis i 7 dagar med möjlighet att avbryta abonnemanget när du vill. Ett ordinarie abonnemang på Paramount+ kostar 69 kronor i månaden.

Så ser du We Need to Talk About Cosby om du befinner dig utomlands

Om du befinner dig utomlands kan geografiska begränsningar hindra dig från att komma åt innehållet på din vanliga streamingtjänst.

Som tur är finns det en enkel lösning. Genom att ladda ner och installera en VPN på din enhet kan du använda mjukvaran för att ändra din nuvarande plats och undvika de geografiska begränsningarna, så att du får tillgång till din streamingtjänst precis som hemma.

Använd en VPN för att titta på We Need to Talk About Cosby var som helst

