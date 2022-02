Ryan Reynolds träffar en yngre version av sig själv i Netflix första trailer för The Adam Project

Den första trailern för The Adam Project, det nya science fiction-äventyret från Netflix, finns att se online.



Filmen har en stjärnspäckad uppsättning med skådespelare, inklusive Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldaña, Jennifer Garner och Catherine Keener.



Shawn Levy, regissören bakom Free Guy, återförenas än en gång med Reynolds i den här filmen.

The Adam Project, som väntas bli en av höjdpunkterna i Netflix gigantiska filmsatsning 2022, har nu fått en trailer som visar ett fmailjefokuserat äventyr med en till synes stor budget.

Vad är The Adam Project?

Adam refererar till Adam Reed, karaktären spelas av både Reynolds och nykomlingen Walker Scobell.



Reed, den äldre, är en stridspilot från framtiden som kraschlandar 2022, där han möter den 12-åriga versionen av sig själv och dessutom Garner och Ruffalo, som spelar hans föräldrar.



Tillsammans ger de sig ut på en resa som ser ut att involvera framtidens öde, i tillägg med massor av action.

Vad kan vi förvänta oss av The Adam Project?

Levy har för vana att ta sig an godhjärtade familjeäventyr, exemplifierat av Night at the Museum-trilogin. Han har även arbetat som exekutiv producent för Stranger Things, där han regisserat en stor del av retroseriens största avsnitt. Något som gör att han har tillräckligt med erfarenhet av genren för att vi verkligen ska se fram emot denna familjevänliga sci-fi.



Regissören nämnde ett gäng filmer som skulle visa sig vara betydelsefulla i produktionen av The Adam Project i ett samtal med Collider: "Det finns mycket action, och alla de saker vi vill ha från en tidsresefilm i äventyrsgenren, men i slutändan är det här en ättling till 'Frequency' och 'Field of Dreams'. Och det roliga i filmen påminner mycket om 'Back to the Future', medan hjärtat är mer 'Frequency' och 'Field of Dreams'."

Som ni såg i trailern verkar det också finnas mer än tillräckligt med utrymme i manuset för att Reynolds får vara sitt humoristiska jag. Vilket är ett plus.

När kommer The Adam Project att lanseras?

Netflix brukar vara ganska fåordiga när det kommer till lanseringar, men när det kommer till just den här filmen vet vi faktiskt släppdatumet.



The Adam Project kommer att finnas att se över hela världen på Netflix den 11 mars