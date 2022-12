Amazon har nu tillkännagivit nästa våg av PC-spel att ladda ner utan kostnad för alla som prenumererar på Prime, och i december 2022 dyker inte mindre än åtta titlar upp på speltjänsten Prime Gaming.

Du som gillade It Takes Two (som för övrigt är på väg att bli film) men ännu inte har spelat Josef Fares succé Brothers: A Tale of two Sons från 2013, får nu chansen att uppleva den här anmärkningsvärda spelupplevelsen genom Prime Gaming. Bland de övriga spelen hittar vi ID Softwares skjutarklassiker Quake, det pinfärska pusselspelet Doors: Paradox och indiespel som The Amazing American Circus och Desert Child.

Som vanligt får du som prenumeranter också tillgång till bonusinnehåll till spel som Apex Legends, Fifa 23 Two Point Hospital, GTA Online och League of Legends.

Läs vidare för hela listan över spel som finns tillgängliga på Prime Gaming i december, och om du ännu inte är Prime-medlem kan du registrera dig för en gratis 30-dagars provperiod utan bindningstid.

Prime Gaming-spel i december 2022: Hela listan

Här är hela listan av de spel som finns tillgängliga gratis på Prime Gaming i december 2022:

Quake

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow

The Amazing American Circus

Banners of Ruin

Brothers: A Tale of Two Sons

Spinch

Desert Child

Doors: Paradox

Kolla även in trailern från Prime Gaming där spelen presenteras:

Så blir du Prime-medlem

För att få tillgång till spelen på Prime Gaming behöver du bli Prime-medlem. Som nyregistrerad får du prova Amazon Prime helt gratis i 30 dagar, utan bindningstid. Prime Gaming-spelen du laddar ner får du behålla för alltid, oavsett om du väljer att behålla ditt medlemskap efter provperioden eller inte.

Prova Amazon Prime genom att klicka på länken nedan, så kan du börja spela månadens Prime Gaming-spel redan i dag.

Du får prova Amazon Prime gratis i 30 dagar, och väljer du att stanna kostar det 59 kronor i månaden, eller 549 kronor för ett årsmedlemskap. Medlemskapet ger dig fri frakt när du handlar hos Amazon.se, exklusiv tillgång till kampanjer och Prime Video – den populära streamingtjänsten med Sagan om ringen: Maktens ringar, Reacher, och mycket mer. Du får även tillgång till Prime Gaming, som låter dig ladda ner spel och bonusinnehåll utan extra kostnad varje månad.

