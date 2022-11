Marvel Fas 5: premiärdatum för alla kommande filmer och serier i MCU

Det är bara några månader kvar tills Marvel Fas 5 dundrar in på biograferna och våra TV-apparater. Fas 4 av Marvel Cinematic Universe (MCU) avslutas 2022, nästa år så inleds Fas 5 i Marvels gigantiska universum.

Marvel har nyligen varit tvungna att skjuta fram premiärdatumen för några av sina superhjälte-filmer på grund av problem med filmen Blade, som tur är så har inga Disney Plus-serier (Öppnas i ny flik) för MCU Fas 5 påverkats.

Även om vissa titlar skjutits på framtiden så kommer de fortfarande komma ut. I den här listan så hjälper vi dig att hålla stenkoll på när filmerna kommer på biograferna och när TV-serierna landar på Disney Plus. Nedan går vi igenom premiärdatumen för samtliga filmer och TV-serier i MCU Fas 5, samt tar en titt på vad som kommer i MCU Fas 6.

Läs vidare för att ta del av allt vi vet om Marvel Fas 5.

Marvel Fas 5: samtliga filmer och TV-serier

Nick Fury kommer medverka i Secret Invasion på Disney Plus nästa år

Här är samtliga utgåvor under Marvel Fas 5:

Marvel Phase 5 - filmer

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Mans tredje solofilm kommer sparka igång Marvel Fas 5 (Image credit: Disney/Marvel Studios)

Premiärdatum: 17 februari, 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania kommer officiellt presentera nästa stora antagonist i MCU, Kang the Conqueror. Det tidsresande geniet kommer att porträtteras av Jonathan Mayors som spelade en av Kangs tidsvarianter, He Who Remaines, i Loki säsong 1.

I Ant-Man 3 får vi se en återkomst av Scott Lang (Paul Rudd), Hope van Dyne (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas), Janey van Dyne (Michelle Pfeiffer), och Cassie Lang (Kathryn Newton). Samuel L Jackson verkar ha avslöjat att även Nick Fury kommer dyka upp.

Den legendariske skådespelaren Bill Murray har antytt att han kommer porträttera en antagonist vid namn Krylar, vid sidan av Majors Kang. Corey Stoll, som hade rollen som Yellowjacket i Ant-Man från 2015, kommer att spela en annan Marvel-superskurk i form av MODOK. Även Jimmy Woo, spelad av Randall Ward, kommer vara en del av filmen.

Peyton Reed regisserar denna Quantum Relam-baserade film och kommer göra sin tredje Antman-film. En trailer för filmen visades exklusivt på Comic-Con 2022 och D23 Expo 2022. Filmens första teaser-trailer ryktas släppas tillsammans med premiären av Black Panther: Wakanda Forever den 11 november.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3 kommer vara den sista titeln i MCU för den brokiga skaran (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: 5 maj, 2023

Denna Fas 5-film från Marvel kommer att avsluta James Gunns MCU-trilogi som hängt med sedan 2014. Filmen utspelar sig efter Thor: Love and Thunder och Guardians kommande julspecial på Disney Plus.

Vi vet att den här filmen blir den sista som Dave Bautista gör som Drax, Gunn har också antytt att någon av huvudkaraktärerna kan möta döden i filmen, en film vi inte vet mycket om när det kommer till handlingen.

När det kommer till rollistan vet vi att Will Poulter kommer spela Adam Warlock, något som antyddes i eftertext-scenerna i Guardians 2. Chukwudi Iwuji (Peacemaker) kommer att spela den skurkaktiga High Evolutionary. Maria Bakalova (Borat 2, Bodies Bodies Bodies), Daniela Melchior (The Suicide Squad), och Nico Santos (Crazy Rich Asians) är också en del av rollbesättningen

En teaser-trailer visades under Comic-Con 2022, men Gunn säger att den inte kommer dyka upp online innan han är nöjd med de visuella effekterna (Öppnas i ny flik)

The Marvels

The Marvels kommer att samla Captain Marvel, Photon och Ms Marvel för första gången. (Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Premiärdatum: 28 juli, 2023

Även om det tekniskt sett är en uppföljare till Captain Marvel så kommer The Marvels, regisserad av Nia DaCosta, för första gången ge oss en hel film med en superhjälteuppsättning bestående av bara kvinnor på den stora duken.

Carol Danvers (Brie Larson) återförenas med Monica Rambeau (Teyonah Parris), dottern till Danvers bästa vän Maria (Lashana Lynch) från Captain Marvel. Senast vi såg Rambeau, även känd som Photon, var i WandaVision, så förbered dig på en besvärlig familjeåterförening laddad med superkrafter. Iman Vellani från Ms. Marvel kommer få göra filmdebut efter att ha haft sin egen TV-serie.

Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) har fått rollen som skurken i filmen, Park Seo-joon (Parasite) kommer spela en karaktär som ännu inte är namngiven. Samuel L. Jackson kommer att dyka upp som Nick Fury. Precis som med Ant-Man 3 så visades en teaser-trailer på D23 Expo 2022, men det kommer dröja ett tag innan vi får se den.

Captain America: New World Order

Sam Wilsons första riktiga framträdande som Captain America kommer snart. (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: 3 maj, 2024

En ny Captain America-film med Anthony Mackie som Sam wilson i huvudrollen är under utveckling för Marvel Fas 5. Malcom Spellman (Falcon and the Winter Soldier (FATWS)) skriver manuset och Julius Onah (The Cloverfield Paradox) kommer att regissera.

Vi vet inte mycket om filmens handling, men Marvel-prducenten Nate Moore menar att det kommer vara en underdog-inriktning på filmen. Samtidigt hav Onah den etiketten "paranoid thriller" och tillade att filmen är "grundad och taktik och ger honom [Captain America] nya uppgifter som du inte sett i tidigare filmer".

Danny Ramirez och Carl Lumbly kommer återvända till sina roller som Joaquin Torres och Isaiah Bradley från FATWS. Tim Blake Nelson kommer att i rollen som Samuel Sterns/The Leader göra sitt första MCU-framträdande sedan The Incredible Hulk från 2008.

Shira Haas (Unorthodox) kommer att spela den israeliska superhjältinnan Sabra, som möjligen kan vara ännu en länk till mutanterna i MCU. Glädjande nog så ryktas den legendariska skådespelaren Harrison Ford ta sig an rollen som General Thaddeus 'Thunderbolt' Ross – en roll som innehades av William Hurt fram till hans bortgång i mars 2022. Slutligen, tidigare Captain America-stjärnan Chris Evans har tillbakavisat uppgifter om att han skulle spela en mindre roll (Öppnas i ny flik)

Thunderbolts

MCUs första anti-hjältar är påväg (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: 26 juli, 2024

Marvels Thunderbolt-film har fått en etikett som en antihjältefilm i Avengers-stil, vid rodret för filmen hittar vi Paper Towns-regissören Jake Schreier.

Bucky Barnes/The Winter Soldier (Sebastien Stan), Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), US Agent (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko), och Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) har alla bekräftats att vara en del av filmens rollista.

Anthony Mackie har inte uteslutit att Captain America kan komma att göra en cameo, samtidigt som Harrison Fords general Thaddeus 'Thunderbolt' Ross förväntas medverka. Baron Helmut Zemo (Daniel Brühl) kan också dyka upp, men det är inget som bekräftats av Marvel

Inga andra detaljer om filmen, såsom en manusförfattare eller handlingssynopsis, har avslöjats. Inspelningen väntas börja någon gång under 2023.

Blade

Blade's premiärdatum har skjutits på till sent 2024 (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: 6 september, 2024

Efter sin cameo i Eternals så får Blade sin egen solofilm i MCU. Produktionen av filmen har dock stött på flera problem, bland annat så har regissören Bassim Tariq har lämnat inspelningen och Beau DeMayo (The Witcher, Moon Knight) tagits in för att skriva om Stacy Osei-Kuffors manus vilket gjort att filmens premiärdatum skjutits på vid flera tillfällen.

Mahershala Ali kommer att spela titelkaraktären. Delroy Lindo (Da 5 Bloods, The Harder They Fall) är en del av rollistan och Milan Ray (The Wonder Years) kommer också att medverka enligt rapporter.

Enligt en VFX-handledare hos Marvel så kan Blade slå sig ihop med Kit Harringtons Black Knight, även Moon Night-stjärnan Oscar Isaac är intresserad av att kampera ihop med Blade. Moon Knight-producenten Grant Curtis har berättat för TechRadar att karaktären kan dyka upp över hela MCU, så det är ingen omöjlighet. Med tanke på att handlingen för filmen håller på att skrivas om är det svårt att sia om vad som dyker upp i filmen.

Deadpool 3

Deadpool 3 kan vara den avslutande filmen i Fas 5 (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: November, 2024

Vi visste redan att Deadpool 3 var på gång. Filmen har nu officiellt gått in i en utvecklingsfas och glädjande nog så kommer Hugh Jackman kliva in i sin ikoniska roll som Wolverine en sista gång i filmen. För de som är förvirrade över hur Jackman kan återvända som Wolverine så har han och huvudrollsinnehavaren Ryan Reynolds gett svaren på det för en tid sedan.

Stefan Kapicic har till synes avslöjat att han kommer att återvända som Colossus (enligt Deadpool 3:s mest populära Twitter-fankonto (Öppnas i ny flik)), samtidigt som Zazie Beetz kan vara tillbaka som Domino (från DanielRPK (Öppnas i ny flik)). Det är inte mycket annat känt om filmen som förväntas dra igång med huvudinspelningen tidigt 2023 för det nya premiärdatumet i slutet av 2024.

Det är ännu inte klart om Deadpool 3 kommer att stänga Marvels Fas 5 eller öppna Fas 6. Så fort vi vet svaret på det kommer vi uppdatera artikeln med den senaste informationen.

Armor Wars

Armor Wars planerades som en serie men blir istället en film (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: Ej tillkännagivet

Armor Wars, som ursprungligen var tänkt som en TV-serie, kommer nu att släppas som en film. Yassir Lester, som skulle vara showrunner för serien kommer nu att skriva manuset för filmen som ska ta vid efter handlingen i Secret Invasion.

Produktionen av Marvel Fas 5-projektet kommer att påörjas i Atlanta under inlednignen av 2023. Serien kommer att följa Don Cheadles James Rhodes/War Machine när han jagar kriminella som har fått tag på gammal Tony Stark-teknik för att använda i brottsliga syften. Till Collider säger Cheadle att filmen kommer att "ta [serietidningens] mytologi, vrida den lite grann och komma på olika sätt att berätta historien".

Marvel Phase 5 TV-serier

What If...? säsong 2

What If...? säsong 2 kommer vara en del av Marvels Fas 5 (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: tidigt 2023

What If…? säsong 2 är redan under utveckling. Ett avsnitt är redan klart (avsnittet kretsar kring Tony Stark och Gamora och hann inte färdigställas för säsong 1), vissa avsnitt är nästan klara och andra behöver mer arbete. Med tanke på att vi snart är framme i 2023 så får vi hoppas på att de flesta avsnitten har färdigställts nu.

Scarlet Witch-skådespelerskan Elizabeth Olsen ska enligt uppgifter röstskådespela till karaktären, trots att hon inte gjorde det i säsong 1. Samtidigt har Marvel-chefen Brad Winderbaum avslöjat (Öppnas i ny flik) att säsong 2 kommer gå in på vad som får The Watcher att reagera samtidigt som serien går in djupare på hans mänsklighet. I ett samtal med Deadline (Öppnas i ny flik) berättade Andrews att säsong 2 kommer vara "lite vildare" än första säsongen. Det är även bekräftat att serien kommer få en tredje säsong.

Secret Invasion

Premiärdatum: Våren 2023

Secret Invasion kommer att fokusera på Skrulls, som introducerades i Captain Marvel. Ben Mendelsohns Talos och Samuel L Jacksons Nick Fury kommer spela huvudrollerna i serien som har premiär i början av 2023 och kommer att bli den första crossovern i MCU.

Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami), Olivia Colman (The Favorite) och Emilia Clarke (Game of Thrones) är några av nykomlingarna i MCU för serien. Martin Freemans Everett K. Ross, Don Cheadles James Rhodes/War Machine, och Cobie Smulders Maria Hill kommer också att medverka.

Jackson har avslöjat att vi kommer att få ta del av mer ur Furys liv än bara det som behandlar superhjältedelarna. Det mest andra kring serien hålls hemligt, även om Smulders har antytt att serien kommer att bli mycket mörkare än vi förväntat oss. Seriens första teaser-trailer visades på D23 Expo 2022, vilket gav oss en försmak av spionthriller-inriktningen och estetiken vi kan förvänta oss från denna Marvel Fas 5-serue.

Kyle Bradstreet (Mr Robot) har författat manuset tillsammans med en, inte namngiven, författare som togs in för att förfina dialogen. Thomas Bezucha (Let Him Go) och Ali Selim (Condor) regisserar serien.

Echo

Alaqua Cox Echo får sin egna Disney Plus-serie (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: Sommaren 2023

Efter sin biroll i Hawkeye får Alaqua Coxs Maya Lopez/Echo sin egen serie, med Sydney Freeland (Navajo) och Catriona McKenzie (Gunaikurnai) vid rodret.

Zach McClarnon, som spelade Lopez pappa i Hawkeye, återvänder. Vincent D'Onofrio som Wilson Fisk och Charlie Cox som Matt Murdock/Daredevil kommer också att medverka. Chaske Spencer (Wild Indian), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon), Dervery Jacobs (Reservation Dogs), Cody Lightning (Hey, Viktor!), och Graham Greene (1883), är också en del av rollistan.

Inspelningen avslutades i augusti 2022, vilket innebär att Echo är redo för sin premiär under sommaren 2023.

Loki säsong 2

Loki kommer återförenas med Agent Mobius och Sylvie i säsong 2. (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: sommaren 2023

Nästa del i TV-serien om Loki har premiär under sommaren 2023 och har, enligt personer runt serien, avslutat inspelningen under mitten av oktober 2022.

Tom Hiddleston återvänder som Loki, samtidigt som Owen Wilson, Sophia Di Martino, och Gugu Mbatha-Raw alla återvänder Loki säsong 2 som Agent Mobius, Sylvie, and Revanna Renslayer. Wunmi Mosaku kan också återkomma som Hunter B-15, Ke Huy Quan (Indiana Jones, Everything Everywhere All at Once) har anslutit till rollistan.

Huvudmanusförfattaren från säsong 1, Michael Waldron, återvänder som exekutiv producent. Eric Martin, en av författarna för tre av de sex avsnitten i säsong 1, är ny huvudmanusförfattare (enligt Deadline (Öppnas i ny flik)), medan Moon Knights regissörsduo Aaron Moorhead och Justin Benson tillsammans regisserar säsong 2.

Under D23 Expo 2022 avslöjade Kevin Feige att Loki säsong 2 "direkt behandlar" till alla tre faserna i berättelsen om Multiverse. En kort teaser visades också för deltagarna och antyder en mycket obehagligare, tidshoppande säsong än säsong 1.

Ironheart

Riri Williams kommer att få sin egna TV-serie efter Black Panther 2 (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: sent 2023

Dominique Thorne som Riri Williams kommer att ha huvudrollen i Ironheart, skådespelerskan medverkar i Black Panther 2. Serien, som har sex avsnitt, har skrivits av Chinaka Hodge (Snowpiercer), med Angela Barnes (Killing It) och Samantha Bailey (Dear White People) som regissörer. Black Panther-regissören Ryan Coogler är också med bakom filmen, inspelningarna för serien pågår just nu i Chicago och Atlanta.

Anthony Ramos (In The Hights) kommer att spela antagonisten Parker Robbins, mer känd som The Hood, en "komplex person" som specialiserar sig i mörk magi. Kevin Feige säger att det kommer att bli fascinerande att se Ironhearts tekniska angreppssätt ställas mot Robbins förkärlek för den mystiska konsten – en sammandrabbning mellan två olika världar, något som är ett viktigt försäljningsargument för showen.

Samuel L Jackson kan göra ännu en MCU-cameo här i rollen som Nick Fury. Vidare säger seriösa rykten att Sacha Baron Cohen (Borat, Trial of the Chicago 7) kommer att spela Mephisto i Ironheart, Mephisto ryktades tidigare medverka i WandaVision.

Elden Ehrenreich (Star Wars), Lyric Ross (This Is Us), Manny Montana (Good Girls), Zoe Terakes (Nine Perfect Strangers), Chaim Girafi (Waterworld), Shakira Barrera (GLOW), Rashida Olayiwola (Insecure), Sonia Denis (BoJack Horseman), Paul Calderon (Bosch), och nykomlingen Harper Anthony tros alla spela en roll i filmen

X-Men 97

X-Men '97 kommer att ta upp handlingen direkt efter den ursprungliga seriens final. (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: sent 2023

X-Men 97 är en återupplivning av 1990-talets klassiska X-Men: The Animated Series och serien kommer ta vid efter det sista avsnittet av originalserien. Beau DeMayo är ansvarig manusförfattare, medan JB Ballard (Moon Knight, Shameless) är med som manuskoordinator. The Newton Brothers (Midnight Mass, The Forever Purge) kommer att komponera den nya seriens musik. Dessutom har de flesta av seriens ursprungliga röstskådespelare skrivit på för att upprepa sina ikoniska roller.

I X-Men 97 verkar det som att Magneto kommer vara gruppens nya ledare. Sunspot, Nightcrawler, Cable och Bishop är nya i gänget, men inga detaljer ur handlingen har ännu avslöjatsavslöjats.

Marvel Fas 5-serien kommer att bestå av 10 avsnitt och en andra säsong har redan bekräftats. Med tanke på att X-Men: The Animated Series temalåt användes i säsongsfinalen av Ms Marvel så håller vi tummarna för att X-Men 97 är en försmak av en eventuell MCU-debut på vita duken för mutanterna.

Agatha: Coven of Chaos

WandaVisions antagonist får en spinoff-serie (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: sent 2023/tidigt 2024

I Agatha: Coven of Chaos kommer vi få se Kathryn Hahn återuppta sin roll som den olycksbådande häxan från WandaVision. Hahn har bekräftat att inspelningen kommer påbörjas november 2022.

Amy Poehler (Parks and Recreation) och Hannah Waddingham (Ted Lasso) sägs ha anslutit till rollistan. Emma Caulfield Ford, som spelade Dottie i WandaVision, och Evan Peter som Ralph Boener tros också reprisera sina roller. Det verkar dock inte som att Elizabeth Olsen kommer göra något cameo-framträdande.

Tidigare WandaVision-författarna Peter Cameron, Cameron Squires och Laura Donney kommer alla vara med och skriva manuset Mary Livanos, WandaVisions exekutiva producent, kommer att producera Coven of Chaos tillsammans med Jac Schaeffer som arbetade som huvudskribent för Black Widow och WandaVision.

Daredevil: Born Again

Mannen utan fruktan dyker upp på Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: tidigt 2024

Nästan fyra år efter att Daredevils Netflix-serie avslutades så får karaktären äntligen en TV-serie i MCU. Serien kommer att bestå av 18 avsnitt och produktionen ska enligt uppgift starta i februari 2023. Serien sägs också ha fått åldersrekommendationen PG-13 istället för den tidigare R-rekommendationen

Baserat på She-Hulks åttonde avsnitt verkar det som att Netflixs Daredevil-serie nu är på gång till i i MCU. Matt Corman och Chris Ord (The Enemy Within, Covert Affairs) tydligen blivit utvalda för att basa över serien.

Charlie Cox och Vincent D'Onofrio kommer återvända till rollerna som Matt Murdock/Daredevil och Wilson Fisk/Kingpin – duon har redan synts i MCU med cameos i Spider-Man: No Way Home, She-Hulk, samt Hawkeye

Alaqua Coxs Echo och Tatiana Maslanys She-Hulk kan komma att göra cameos i serien efter Daredevil dykt upp i deras respektive serier. Ayelet Zurer, Elden Henson och John Bernthal kan också ta klivet från Netflix Daredevil-serie till MCU. Det i rollerna som Vanessa, Foggy Nelson och The Punisher, iallafall om man ska tro rykten på nätet.

Spider-Man: Freshman Year

En animerad serie om Spider-Man letar sig in på Disney Plus under 2024 (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: någon gång under 2024

Denna animerade serie följer Peter Parker under hans collegetid och kommer att kretsa kring hans tidiga år i serietidningsform. Tom Holland förväntas inte röstskådespela för den här versionen av karaktären. Charlie Cox kommer dock att göra rösten som Matt Murdock.

Harry Osborn, Amadeus Cho och Runaways-medlemmen Nico Minuro kommer alla att ingå i Peters vänskapsgrupp. Norman Osborn kommer fungera som Peters chefsmentor och det kommer att finnas flera skurkar för Spidey att ta itu med, inklusive Doc Ock, Chameleon, Scorpion och Rhino.

Produktionen kring detta Marvel Fas 5-projekt är redan avslutad. En andra säsong, med titeln Spider-Man: Sophomore Year, är redan under utveckling.

Marvel Zombies

Marvel Zombies kommer att vara en spin-off på What If...? (Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: någon gång under 2024

Marvel Zombies, en spinoff på What If...?, kommer att skapa MCU-historia när den släpps 2024 eftersom det kommer att bli Marvels första R-klassade produktion.

Serien kommer att ta vid efter händelserna i What If...? säsong 1 avsnitt 5, som har titeln What If... Zombies!? Enligt seriens skapare Zeb Wells (Öppnas i ny flik) kommer serien bestå av fyra avsnitt. I serien kommer vi få se några av MCU:s nyare hjältar möta det ständigt växande superhjälte-zombifierade hotet. I rollerna kommer vi träffa på Shang-Chi, Ms Marvel, Kate Bishop, Yelena Belova och Red Guardian.

Vi kommer också att se en zombifierad version av Eternals Ikaris. Med tanke på att Eternals är hybrider mellan människor och robotar så kommer det att bli intressant att se vilken roll Ikaris kommer att spela i serien. Andra zombifierade hjältar i serien inkluderar Captain Marvel, Okoye, Ghost, Abomination och Hawkeye.

Marvel Fas 6 filmer och TV-serier

Vi kommer få två nya Avengers-filmer som en del av Fas 6. (Image credit: Marvel Studios)

Även om vi har de ovan nämnda Marvel Fas 5-produktionerna vårt huvudsakliga fokus i den här guiden så har de första Fas 6-produktionerna också bekräftat. Då får vi två nya Avengers-filmer och ett vi har även fått ett premiärdatum för Marvel Studios nytappning av Fantastic Four.

Fantastic Four (February 14, 2025)

(February 14, 2025) Avengers: The Kang Dynasty (May 2, 2025)

(May 2, 2025) Avengers: Secret Wars (May 1, 2026)

