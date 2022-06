iPhone 14 förväntas lanseras tillsammans med nya Apple Watch-modeller, iPads och AirPods Pro 2

Apple brukar ha några nya produkter redo för lansering mot slutet av varje år, men nu verkar (opens in new tab) det som att iPhone 14 (opens in new tab) kan få sällskap av ett helt gäng andra produkter enligt ett stort namn inom världen av Apple-läckor.

Detta kommer från Mark Gurman i hans Power On-nyhetsbrev om kommande Apple-nyheter och rykten. Gurman nämner massor av produkter som förväntas lanseras "mellan hösten 2022 och första halvan av 2023" - eller Apples högsäsong.

Den främsta av dessa är iPhone 14-serien, som Gurman hävdar kommer att bestå av fyra olika modeller - vi har fått höra detta många gånger tidigare från läckor, som påstått att den kommande serien kommer att bestå av standardmodellen samt en iPhone 14 Max, Pro och Pro Max.

Övrig information kring de kommande iPhone Pro-modellerna är saker vi redan har hört talas om, som bland annat dess Always-On-skärm, högupplösta bakre kamera och förbättrad selfiekamera - men icke Pro-modellerna kommer förmodligen att bli svagare.

Näst på tur var AirPods Pro 2, även om allt Gurman skrev var att han fortfarande förväntar sig ett par nya AirPods Pro-öronproppar med ett uppdaterat chip och stöd för ljud av högra kvalitet. Vi har alltså inte jättemycket information kring dessa ännu.

Apple sägs också släppa nya iPad Pro-modeller för 2022 som är packade med de nya M2-chippen - Gurman säger att det kommer att finnas modeller på 11 tum och 12,9 tum, men nämner även ryktena kring en större 14-tumsmodell genom att skriva att detta kan komma någon gång nästa år.

Det är dock inte slut på Apple-prylar där, eftersom en ny iPad (2022) på instegsnivå också förväntas dyka upp med stöd för 5G, ett nytt chipset och en USB-C-port. Allt detta är saker vi fått höra tidigare.

Precis som rubriker lyder förväntas också fler smartklockor och det är inte bara toppmodellen Apple Watch 8 (även om inte många förändringar förväntas för den enheten). En ny Apple Watch SE 2 har också tippats dyka upp, samt en robust version av standardmodellen avsedd för extremsport-användare.

Gurman listar också massor av nya Mac-datorer som kommer med flera versioner av M2-chippet, där bland annat MacBooks och Mac Minis förväntas.

Slutligen tar Gurman upp ett "mixed-reality"-headset som använder M2-chippet och 16 GB RAM, något som fans förväntade sig att få höra om på WWDC 2022 (en årlig Apple-lansering i mitten av året), men som aldrig presenterades.

En enorm iPhone 14-lansering?

Låt oss sammanfatta allt vi fått höra om hittills:

Fyra iPhone 14-modeller

Tre Apple Watch-modeller

Flera iPad-uppdateringar

AirPods Pro 2

Ett mixed reality-headset

Många, många Macs

Apple har vanligtvis ett stort lanseringsevenemang i slutet av varje år - vanligtvis runt september - och där får vi vanligtvis se flera produkter lanseras samtidigt.

Men med tanke på hur lång den ovanstående listan är, känns det osannolikt att samtliga kommer att hinna presenteras, om de inte får fem sekunders skärmtid vardera. Det känns troligare att Apple kommer att dela upp produkterna och lansera dem vid flera olika evenemang.

Detta kommer inte som någon större överraskning - under 2020 anordnade företaget två lanseringsevenemang, ett för iPad och Apple Watch, och det andra för iPhone. Apple kommer sannolikt att behöva upprepa det 2022 för alla ovannämnda produkter - eller till och med ha en tredje lansering. Gurman skriver också att några av enheterna kan dyka upp i början av 2023.

Men hur som helst, när det väl blir dags för lanseringen av iPhone 14 och det skulle visa sig att Gurmans prognoser inte stämmer helt, betyder det inte nödvändigtvis att vi aldrig kommer att få se dessa produkter - de kommer förmodligen dyka upp vid ett annat evenemang.