En ny smartklocka på flaggskeppsnivå från TicWatch ska ta sig an Pixel Watch

Vi har redan några potentiellt fantastiska smartklockor att se fram emot mellan nu och slutet av året – inklusive Google Pixel Watch (opens in new tab) – och det verkar som om vi kan lägga till ytterligare en i listan tack vare Mobvoi och deras TicWatch-märke.

Mobvoi har tydligen mailat några kunder (opens in new tab) om en ny enhet (via 9to5Google (opens in new tab)) och allt tyder på att en Wear OS-smartklocka på flaggskeppsnivå är på väg. Inget namn för smartklockan nämns, men det är troligtvis TicWatch Pro 4.

Vi blev ganska tagna av TicWatch Pro 3 (opens in new tab) som lanserades 2020 och Ultra-versionen (opens in new tab) som följde 2021. Vi har också fått se fler prisvärda wearables från TicWatch dyka upp, men nästa kommer troligen att placera sig i den dyrare änden av sortimentet.

Potentiella funktioner

I sitt mail nämner Mobvoi en "flaggskeppsklocka" med en "premiumdesign". Det finns även referenser till lång batteritid, stöd för NFC-betalningar och GPS, samt en IP68-klassning för vattentålighet. Det låter alltså som en ganska avancerad smartklocka.

Mailet nämner också möjligheten att kunna övervaka oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer) och stressnivåer – dessa funktioner finns redan på TicWatch Pro 3 Ultra, men Mobvoi antyder att den nya modellen kommer att erbjuda ytterligare förbättringar.

Som vi fick höra på Google IO 2022 (opens in new tab) finns det ett förnyat momentum bakom Wear OS-plattformen och enheter som stöder den. Det verkar som att Mobvoi vill bli en del av det så snart som möjligt, då mailet nämner att produkten i fråga är "på väg att släppas".

En nystart för Wear OS

Wear OS (opens in new tab), tidigare känt som Android Wear, är operativsystemet för smartklockor som Google har gjort för att ta sig an den mäktiga Apple Watch (opens in new tab) – och det är rimligt att säga att enheter som kör programvaran har haft blandade resultat under de senaste åren.

Det har egentligen bara varit Mobvoi med varumärket TicWatch och Fossil (opens in new tab) med sin imponerande serie smartklockor, som har hållit Wear OS vid liv. Samtidigt har Apple Watch fortsatt att gå från klarhet till klarhet för varje år som går.

Framtiden ser dock ljus ut. Google har investerat mer tid och energi i Wear OS nyligen, samtidigt som Samsung har flyttat över sina egna smartklockor till plattformen – med Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab) och Watch 5 Pro precis runt hörnet.

Sedan har vi Google Pixel Watch att se fram emot som kommer senare under året. Lägg till denna nya TicWatch-modell (vad den nu har att bjuda på), så ser det ut som att Apple Watch kommer ha gott om konkurrens när 2022 går mot sitt slut.