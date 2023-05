De ännu ej tillkännagivna Beats Studio Buds Plus har dykt upp i butiker

Apple har fortfarande inte sagt något om Beats Studio Buds Plus (Öppnas i ny flik), men de har redan upptäckts i åtminstone en butik i USA – vilket kan vara den bästa bekräftelsen på deras existens som man kan få bortsett från ett officiellt pressmeddelande.

Det var teknikläckan Ben Geskin (Öppnas i ny flik) (via MacRumors (Öppnas i ny flik)) fick upptäckte foton av de trådlösa hörsnäckorna i en Best Buy-butik, även om det verkar som om de är på gång in i lager för att börja säljas och går alltså inte att köpa just nu.

Det tyder på att en lansering är nära förestående och kommer troligen att följa under de kommande dagarna. Beats Studio Buds (Öppnas i ny flik) gjorde sin debut redan under juni 2021, så vi har väntat ett bra tag på att uppgraderingen ska komma.

The other two colors https://t.co/q4kAPZj8QG pic.twitter.com/8QBpMdcZF9May 13, 2023 See more

Färger och batteritid

Den första bilden och en uppföljningsbild som laddades upp av Geskin (Öppnas i ny flik) visar att Beats Studio Buds Plus kommer att finnas tillgängliga i en vit och en svart färg, samt en mer transparent utgåva som har tydliga Nothing Ear (2) (Öppnas i ny flik)-vibbar över sig.

På förpackningen kan vi se att aktiv brusreducering nämns, samt en 36-timmars batteritid tillsammans med laddningsfodralet. Det checkar av två funktioner från vår önskelista (Öppnas i ny flik) för dessa earbuds – originalet höll bara i 15 timmar med laddningsfodralet inkluderat.

Detaljerna i denna senaste läcka stämmer överens med vad vi tidigare fått höra från en Amazon-sida (Öppnas i ny flik) som gick live tidigare än den borde ha gjort. Den sidan satte priset på Beats Studio Buds Plus till $169,95 (cirka 1 800 kronor direkt omvandlat, vilket hade varit någon hundralapp dyrare än Beats Studio Buds), med ett lanseringsdatum satt till den 18 maj.

Ser ut att bli en bra uppgradering

Om du kollat in vår topplista över bästa trådlösa öronproppar (Öppnas i ny flik), vet du att det finns gott om stark konkurrens på denna marknad just nu. Apple är välmedvetna om detta, då de också har sina AirPods och AirPods Pro (Öppnas i ny flik), samt earbudsen som släpps under Beats-märket.

Inget är såklart officiellt om Beats Studio Buds Plus, men baserat på vad vi har hört hittills (Öppnas i ny flik) skulle vi säga att det ser ut att bli en solid uppgradering. Det ser inte ut som att designen kommer att förändras särskilt mycket, men det är egentligen inget problem.

Om dessa nya earbuds erbjuder avsevärt bättre batteritid och brusreducering, som utlovat, är den lilla prishöjningen mer än acceptabel. De kommer tydligen att stödja "hey Siri"-röstkommandon också, vilket hade varit ett annat välkommet tillägg.

Vi gillar också det nya genomskinliga alternativet, som kanske inte faller i smaken för alla men som definitivt sticker ut från mängden (bortsett från de senaste Nothing-earbudsen då). Vi kommer att meddela er läsare så fort vi får höra något officiellt kring dessa earbuds.