Black Panter 2-regissören arbetar på en spännande MCU-serie för Disney Plus

Black Panther 2-regissören Ryan Coogler ska enligt uppgift hjälpa till att utveckla Marvel Studios TV-serien Ironheart.

Det är enligt Anthony Ramos, som nyligen blev en del av Ironheart-rollistan i en ännu okänd roll. In The Heights-stjärnan avslöjade nyheten under ett samtal med Extra TV på Vanity Fair Oscars-festen 2022, även om Marvel inte officiellt har bekräftat Cooglers inblandning i projektet.

För närvarande vet vi inte jättemycket om Ironheart. Dominique Thorne (Judas and the Black Messiah, If Beale Street Could Talk) har fått rollen som titelkaraktären, alias Riri Williams/Ironheart. Samtidigt är Chinaka Hodge (Snowpiercer) showrunner på projektet.

Men med tanke på att Marvel Phase 4-projektet kommer att knyta an till händelserna i Black Panther: Wakanda Forever – Thornes Williams kommer att spela en biroll – kommer det inte som en jättestor överraskning att höra om Cooglers troliga inblandning.

Vid frågan hur exalterad han var över att vara med i en Marvel-produktion, sade Ramos: "Ja, det är vad vi som skådespelare hoppas på. Jag känner mig lyckligt lottad. Det är ett fantastiskt projekt. Otroliga människor, Chinaka Hodge och Ryan Coogler. Dominique Thorne och jag känner oss lyckligt lottade och tacksamma."

Ramos kommentarer anger inte vilken roll Coogler kan spela i produktionen av Ironheart. Just nu finns det ingen regissör på plats för superhjälteserien i sex delar, så det är möjligt att Coogler kan leda inspelningen av MCU TV-serien. Men eftersom Coogler är upptagen med att producera ett antal andra projekt, inklusive Creed III, misstänker vi att han kommer att knytas till Ironheart i en verkställande kapacitet istället.

Det finns inget släppdatum för Ironheart på Disney Plus än – Marvel-serien har inte börjat spelas in, men inspelningarna förväntas dra igång i Atlanta i juni. Under tiden finns det massor av MCU-innehåll på gång för att hålla fansen sysselsatta. Moon Knight kommer exklusivt att lanseras på Disneys streamingplattform den 30 mars, medan She-Hulk och Ms Marvel också kommer att släppas på Disney Plus innan året är slut.

Ytterligare två Marvel Disney Plus-serier – Secret Invasion och What If... säsong 2 – kan också lanseras på Disney Plus innan slutet av 2022. Deras släppdatum är dock fortfarande oklara, då produktionen inte är klar ännu.

Kommer Ironheart att knytas till en annan Black Panther 2 TV-spin-off?

Black Panther: Wakanda Forever kommer att leda till två nya Marvel-serier på Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Ironheart är inte den enda Marvel Disney Plus-serien som Black Panther 2 kommer lägga grunden för. En titellös Wakanda TV-serie är också under utveckling hos Marvel Studios, där Danai Gurira ryktas att återuppta sin roll som Dora Milaje-generalen Okoye från båda Black Panther-filmerna.

Coogler ska enligt uppgift också producera den icke namngivna Wakanda-serien. Liksom hans potentiella engagemang i Ironheart, skulle detta inte vara en allt för stor överraskning om det är sant. Coogler gjorde ett fantastiskt jobb med att leda produktionen av Black Panther-filmen från 2018, medan hans arbete med dess uppföljare har hanterats känsligt i kölvattnet av Chadwick Bosemans bortgång i augusti 2020.

Med tanke på att både Ironheart och det ännu namnlösa TV-projektet släpps efter Black Panther 2, skulle vi bli förvånade om Wakanda Forever inte lägger grunden för händelser som kommer att dyka upp i båda tv-serierna. Förutsatt att den gör det, kommer Cooglers medverkan att vara avgörande för att upprätthålla kontinuiteten mellan den kommande Marvel-filmen som kommer på bio i november och dess tv-spin-offs.

