Apples livräddande satellitfunktion kan komma till iPhone 14 med nästa uppdatering

Ett av de största tillkännagivandena från Apples lanseringsevenemang för iPhone 14 (Öppnas i ny flik) gällde företagets potentiellt banbrytande Emergency SOS via Satellite-funktion – men hittills har vi fått höra väldigt lite om när den faktiskt kan komma.

I ett nytt supportinlägg (Öppnas i ny flik) (via MacRumors (Öppnas i ny flik)) säger Apple att Emergency SOS via Satellite "kommer att bli tillgängligt med en iOS 16-programuppdatering som kommer i november 2022." Version iOS 16.1 rullades ut i slutet av oktober och iOS 16.2 förväntas lanseras i december, så det stämmer alltså bra att den livräddande funktionen kommer att dyka upp med med iOS 16.1.1 under de kommande veckorna.

Betaversioner för iOS 16.2 och iPadOS 16.2 (Öppnas i ny flik) är redan uppe och vi vet att Apple förbereder sig för att släppa en korrigering för en ihållande Wi-Fi-bugg (Öppnas i ny flik) som har plågat ‌iPhone‌ 14-kunder sedan lanseringen av iOS 16.1. Vi gissar på att Emergency SOS via Satellite kommer att anlända till iPhone 14 tillsammans med denna nära förestående programvaru-patch.

För att fräscha upp ditt minne - Apple säger att den nya funktionen kommer att hjälpa dig att kontakta räddningstjänsten under "exceptionella omständigheter" när det inte finns några andra sätt att nå dessa tjänster. Om du är utanför räckvidden för mobil- och Wi-Fi-täckning kommer din iPhone att ansluta dig till den hjälp du behöver – eller åtminstone försöka – via satellit.

Funktionen kommer till alla fyra iPhone 14-modeller – inklusive iPhone 14 Plus (Öppnas i ny flik), iPhone 14 Pro (Öppnas i ny flik) och iPhone 14 Pro Max (Öppnas i ny flik) – men endast i USA och Kanada till att börja med. Den förväntas rulla ut i andra länder mot slutet av 2023.

(Image credit: Apple)

Apple säger att Emergency SOS via Satellite kommer att vara gratis för alla iPhone 14-användare under de första två åren efter lanseringen, vilket tyder på att funktionen kan kräva en prenumerationsavgift eller betalning per användning i slutet av 2024.

Meddelanden som skickas via Emergency SOS via satellit kan nå sin destination på bara 15 sekunder, hävdar Apple, men bara när man har "en direkt vy av himlen och horisonten".

Meddelanden som behandlas "under träd med tunt eller medeltjockt lövverk" kan ta över en minut att skicka – men om man befinner sig ute i vildmarken med ett brutet ben är ett meddelande per minut bättre än inga meddelanden alls, eller hur?

Förhoppningsvis kommer våra TechRadar-kollegor kunna testa Emergency SOS via Satellie på iPhone 14 så fort funktionen går live senare denna månad, så vi får en lite bättre inblick i hur funktionen kommer att fungera och hur bra den faktiskt funkar.