iPhone 14 Plus – recension

Kort sammanfattning

Allt du läser om Apples iPhone 14 gäller också för iPhone 14 Plus. Du får samma processor, bildskärmsteknik och dubbla kameror på baksidan. Det som skiljer den här telefonen från sitt mindre syskon är uppenbarligen dess skärmstorlek och batteritid; och för vissa kommer det att vara skäl nog att välja den framför iPhone 14.

6,7-tums iPhone 14 Plus är en nykomling i iPhone-sortimentet och ersätter den bedårande lilla iPhone 13 mini, som uppenbarligen misslyckades med att inspirera köpare. Med denna mer prisvärda smarttelefon i plusstorlek hoppas Apple att locka dem som suktar efter den stora skärmen hos iPhone 14 Pro Max, men som inte har budgeten till, eller som kanske helt enkelt inte behöver kraften hos, iPhone 14 Pro Maxs 48MP-sensor och ledande A16 Bionic CPU.

Med de flesta av samma begränsningar som sitt icke-Pro-syskon, kan iPhone 14 Plus verka som bara en tillräckligt bra telefon; men underskatta inte fördelarna med en stor skärm och utmärkt batteritid. Dessa saker spelar roll, och att få dem för 13 495 kr (för basmodellen på 128 GB), i motsats till 16 495 kr du betalar för iPhone 14 Pro Max, betyder att detta är en smartphone värd att överväga.

Utan jämförelser är iPhone 14 Plus en något stabil men attraktiv smartphone. Designen är praktiskt taget oförändrad från iPhone 13-serien, förutom dess Pro-nivå-utan-vara-Pro-storlek. Det finns ingen Dynamic Island-uppgradering för iPhone 14 eller 14 Plus, och den flärp som Apple gjorde 20 % mindre med iPhone 13 är alltså kvar. Det är fortfarande en utmärkt 458ppi-skärm med 2 000 000:1 kontrastförhållande; Observera bara att det inte finns någon alltid-på-display eller adaptiv uppdateringsfrekvens här. Men du kommer antagligen att vara nöjd nog med den smakfulla 60Hz OLED-panelen.

Är det den bästa iPhonen i den här generationen? Nej, det är det inte, men det är fortfarande ett lysande alternativ och erbjuder en trevlig mellanväg mellan standardmodellen 14 och flaggskeppet 14 Pro Max, utan den extra kostnaden för den senare.

iPhone 14 Plus ser ut precis som iPhone 14, men större (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Även om vi inte får ett teleobjektiv eller en primärsensor på 48 MP på iPhone 14 Plus, är de två 12 MP-kamerorna på baksidan (den huvudsakliga och ultrabreda) ett steg upp från kamerauppsättningen hos iPhone 13. En del av detta beror på bättre sensorer och objektiv, men det finns också den nya Photonic Engine, som applicerar Apples Deep Fusion-bildteknik på okomprimerade bilder. Även den främre 12MP-kameran får en uppgradering, med bättre sensor och autofokus.

Dessa är typiska kameror över genomsnittet som vi tror kommer att tillfredsställa de flesta tillfälliga fotografer.

Prestandan är utmärkt; i benchmarks är A15 Bionic (samma version av chippet som fanns i förra årets iPhone 13 Pro) sämre än iPhone 14 Pro-seriens toppmoderna A16 Bionic, men vi utmanar någon att se skillnaden i daglig användning.

Batteritiden är, som man kan förvänta sig med en telefon av denna storlek, exemplarisk. I ett videotest fick vi 25 timmar, även om detta varierar stort beroende på vad du gör med telefonen.

Även om det kan vara svårt att undvika att fästa sig vid vad iPhone 14 Plus inte har, tror vi att många kommer att kunna fokusera på vad iPhone 14 Plus faktiskt erbjuder: storbilds-iPhone-kul, prestanda och batteritid till ett mer överkomligt pris än motsvarande Pro. Och där iPhone 14 inte erbjuder någon övertygande anledning att uppgradera från iPhone 13, gör skärm och batteritid hos iPhone 14 Plus den till ett övertygande erbjudande.

iPhone 14 Plus – pris och tillgänglighet

128GB: 13 495 kr

13 495 kr 256GB : 14 995 kr

: 14 995 kr 512GB: 17 995 kr

Apple presenterade hela sin iPhone 14-linje – iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max den 7 september 2022.

iPhone 14 Plus gick att förbeställa från den 9 september och är nu tillgänglig från och med den 7 oktober. Den börjar på 13 495 kr för 128 GB-modellen, men du kan få den med upp till 512 GB lagringsutrymme.

Modellen vi testade kom i Apples nya lila finish (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Värde: 4/5

iPhone 14 Plus – design

Åldrande design, men en som behåller sin tjusning

Solid aluminiumkonstruktion

Glas och Ceramic Shield har ett premiumutseende

Ingen SIM-kortplats på amerikanska modeller

Från dess aluminiumram till baksidan av glaset, dess kant-till-kant-skärm, keramisk sköldtäckt och med en karakteristisk flärp, dess pillerformade volym- och strömknappar, mute-knapp, Lightning-port och gallerplacering, designen på iPhone 14 Plus är utomordentligt bekant, och till mesta del – vi betonar mest – oförändrad från iPhone 12 och iPhone 13 innan den.

Naturligtvis finns det en obestridlig storleksskillnad. Medan 6,1-tums iPhone 14 praktiskt taget inte går att skilja från iPhone 13, är 6,7-tums iPhone 14 Plus 160,8 mm hög och 78,1 mm bred. Jämför detta med iPhone 14 på 146,7 mm gånger 2,82 71,5 mm. De två telefonerna har för övrigt exakt samma tjocklek, 7,8 mm.

Det finns ingen SIM-kortplats på den amerikanska versionen av iPhone 14 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Utan tvekan är den största designskillnaden från iPhone 13-generationen gentemot iPhone 14-serien – även om det bara är på modeller som säljs i USA – att det inte finns någon SIM-kortplats längs den vänstra kanten. Bytet till en design med bara eSIM i USA har gjort den fysiska SIM-kortplatsen föråldrad och ger telefonen ett lite renare utseende. Men, det är inget som vi i Sverige behöver bry oss om än. Visserligen funkar eSIM alldeles utmärkt i Sverige också, men SIM-kortplatsen finns också kvar.

iPhone 14 Plus underkant har fortfarande en Lightning-port (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Denna större iPhone är tyngre än iPhone 14 och väger 203 gram jämfört med iPhone 14 på 172 gram. Även om iPhone 14 Plus är av i stort sett samma storlek som iPhone 14 Pro Max är den 37 gram lättare. Detta kan bero på det nya värmehanteringssystemet i 14 Plus, som hjälper till att hålla telefonen svalare och – enligt Apple – gör det lättare att byta ut en trasig glaspanel på baksidan.

I allmänhet känns handenheten cool, smidig och solid. Vi tappade den inte för att testa hållbarheten, men vi körde telefonen under lite kallt vatten. Den klarar det och är klassad för upp till 1,5 meter sötvatten i 30 minuter – koppla bara inte in den med ström igen förrän den är helt torr.

Design: 4/5

iPhone 14 Plus – Display

Super Retina XDR OLED är fortfarande den bästa iPhone-skärmtekniken du kan få

Du får inte adaptiv uppdatering

Större är bättre för video, fotografi, spel och mer

Tyvärr får du ingen alltid-på-skärm

Det är dags att pensionera skärmflärpen

Apple iPhone 14 Plus Super Retina XDR display (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple gav iPhone 14 Plus sin bästa OLED-skärm – Super Retina XDR – men fortfarande får du också med den numer klassiska skärmflärpen. Detta innebär att Apples nyaste modell förblir behäftad med en funktion som företaget säkert kommer att fasa ut inom en generation eller två.

Om vi ​​aldrig hade sett iPhone 14 Pro och Pro Maxs anpassningsbara Dynamic Island, skulle vi förmodligen inte ha något emot det, men flärpen känns nu överdriven och ansträngande i jämförelse. Åtminstone verkar den något mindre på iPhone 14 Plus stora 2278 x 1284 display – det finns fler pixlar på den här skärmen än på iPhone 14, men pixlarna per tum är faktiskt en hårsmån lägre (458ppi vs 460).

Men den HDR- och True Tone-stödjande display är alldeles underbar. Allt från spel till foton, videor och TikTok ser bra ut på den. Dess 2 000 000:1 kontrast säkerställer att svarta ser nattsvart ut och att allt annat poppar upp ur skärmen.

Även utan en adaptiv uppdateringsfrekvens, och trots att panelen på 14 Plus stannat vid 60Hz, känns den fortfarande lyhörd. Spel i PUBG och Asphalt 9: Legends såg tillräckligt smidiga ut för blotta ögat. Om du däremot gillar tanken på Apples nya alltid-på-skärm, får du spana in iPhone 14 Pro eller 14 Pro Max istället.

Naturligtvis är den andra stora fördelen med iPhone 14 Plus att skärmen är märkbart större än den på iPhone 14, vilket för våra ögon innebär en ännu bättre video- och spelupplevelse. Uppenbarligen får du inte fler pixlar, men de extra millimetrarna skärm gör allt större. Dessutom har du några trevliga små skärmfördelar i Plus-storlek, som möjligheten att hålla enheten i liggande läge, öppna mail och se ditt kontos olika mappar i den vänstra kolumnen. Dessa mappar är inte beständiga, men det är fortfarande en trevlig förmån som är exklusiv för de större modellerna i iPhone 14-serien.

Display: 3.5/5

iPhone 14 Plus – kameror

En bra uppsättning iPhone 13 Pro-transplantationer

Större sensor och Photonic Engine ökar bildkvaliteten ett snäpp

En större sensor hade varit trevligt

Action-läge

Huvudsensorn på 12 MP är praktiskt taget densamma som den från iPhone 13 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple har uppgraderat kamerasystemet på iPhone 14 och har lagt exakt samma inställning på iPhone 14 Plus. Det är fortfarande två 12 MP-kameror på baksidan: ett 26 mm, f/1.5-objektiv och ett 13 mm, f/2.4 ultrabrett med ett 120-graders synfält.

Apple har inte bara uppgraderat objektiven, utan stöder dem med en större sensor med större pixlar, för bättre prestanda i svagt ljus. Alla kameror, inklusive den nya 12 MP-kameran på framsidan, stöds också av Apples nya Photonic Engine, som bland annat tillämpar företagets Deep Fusion-bildbehandling på okomprimerade bilder, tidigare i bildbehandlingsprocessen än tidigare. Detta resulterar också i bättre prestanda i svagt ljus och mer visuella detaljer.

Om dina ögon blev förtjusta under den beskrivningen, ska du veta att fotokvaliteten är märkbart bättre jämfört med iPhone 13s. Det är ingen stor förändring, men vi kunde verkligen se det i varje enskild bild. Bättre färg, klarhet och detaljer... det finns mer sanning i bilderna. Effekten är särskilt märkbar i ultrabreda foton, som ger mer färginformation över hela bilden.

Porträttfotografering fortsätter att förbättras på både fram- och baksidan, och är särskilt imponerande i svagt ljus.

För video kan alla kameror fortfarande spela in upp till 4K 60fps video. Huvudattraktionen är det nya action-läget som är tillgängligt för de bakre kamerorna, som använder mjukvara och AI för att jämna ut den skakiga videon. Det fungerar i huvudsak som en digital gimbal, som du hittar på en GoPro. Vi tog en löprunda med en iPhone 14 och iPhone 14 Plus, aktiverade action-läget på Plus (men lämnade det på 14). Som du hoppas blev videon smidigare, men trots att den är en cool funktion kommer den troligen att vara av begränsad användbarhet för de flesta.

Kameror: 3.5/5

iPhone 14 Plus – tre kameror

En 12 MP huvudkamera (26 mm, f/1.5)

En 12 MP ultrabred (120-graders synfält, 13 mm, f/2.4)

Framåtvänd kamera: 12MP f/1.9

Bilder

Image 1 of 7 (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future )

iPhone 14 Plus – ljud

Även om det är troligt att du kommer att använda iPhone 14 Plus med Bluetooth-öronsnäckor eller hörlurar, kan telefonens stereohögtalare nå mycket högt på egen hand – vid ett tillfälle mätte vi 79 decibel. Och det är inte bara öronbitande ljud: Apple Music låter också utmärkt. Efter att ha testat högtalarna med lite Barbara Streisand låter de lika bra, om inte bättre, än vilken anständig Bluetooth-högtalare som helst.

iPhone 14 Plus – prestanda

A15 Bionic (iPhone 13 Pro-klass) är fortfarande en vinnare

Fortfarande svårt att hitta prestationsgränserna

Ny intern design kan hjälpa till med prestanda

iPhone 14 och iPhone 14 Plus drivs av förra årets Apple-kisel; Men även om det kanske låter mindre än optimalt, är verkligheten att A15 Bionic är ett utmärkt mobilt chipset. Apple försökte inte heller utrusta den här telefonen med samma processor som man satte i iPhone 13; istället är detta chipet som placerades i iPhone 13 Pro och 13 Pro Max, vilket är anmärkningsvärt för sin extra GPU-kärna.

Apple iPhone 14 Plus Benchmarks (Image credit: Future)

Telefonens Geekbench 5 benchmarksiffror hamnade ungefär där vi förväntade oss: bättre än iPhone 13, men något lägre än A16 Bionic i iPhone 14 Pro.

För alla praktiska ändamål kommer du förmodligen inte att märka skillnaden. Det här är en snabb telefon, med tillräckligt med utrymme för att spela krävande high fidelity-spel, spela in 4K-video och redigera fyra 4K-strömmar i Adobe Premiere Rush CC, allt på en gång.

Prestanda: 4/5

iPhone 14 Plus – eSIM och SOS

I USA plockar Apple bort SIM-kortplatsen och gör eSIM till standard. Detta kan komma som en chock för människor som gillar bekvämligheten med den lilla biten av kommunikationshårdvara, men vi har upptäckt att det är otroligt enkelt att byta eSIM till nya telefoner. Så länge du följer alla instruktionerna på skärmen är det helt smärtfritt.

I Sverige kommer du fortfarande att ha din SIM-kortplats och SIM-kort (liksom eSIM-stöd), även om vi tycker att du bör förbereda dig för denna oundvikliga förändring.

Du kommer förhoppningsvis aldrig att behöva använda Apples nya Emergency SOS-satellituppkoppling, men möjligheten att nå larmtjänster när all traditionell kommunikation misslyckas kan också rädda ditt liv. Även om vi inte testade det på vår recensionstelefon, visade Apple oss hur det fungerade kort efter att iPhone 14-linjen lanserades, i september.

De tog oss upp för en kulle vid Apple Park – ett utrymme där de kunde stänga av Wi-Fi och mobilaccess. Där visade iPhone 14 en söt liten satellitikon i det övre högra hörnet av skärmen; en indikation på att nödsatellittjänster var tillgängliga från vår plats.

När du ringer 112 i den här situationen bör iPhone 14 – som den gjorde i vår demo – starta en ny dialogruta som frågar om du vill prova nödsms via satellit. Efter det ger en akutassistent på skärmen en visuell ledtråd för vilken väg du bör vända dig för att ansluta till närmaste satellit. Den ställer dig sedan en rad frågor som systemet kan leverera via komprimerad text till ett Apple-reläcenter, som sedan kontaktar räddningstjänsten.

Om, under kommunikationen, en satellit rör sig utanför räckvidd, kommer systemet att uppmana dig att vända dig åt rätt håll för att återansluta.

Som en ytterligare säkerhetsåtgärd innehåller telefonen nu Crash Detection, en annan funktion som vi inte kunde (verkligen inte skulle) testa. Tanken är dock enkel. Om du råkar ut för en bilolycka och din iPhone 14 Plus är med dig kan den upptäcka kraschen (ja, och se skillnaden mellan en stöt och något ganska allvarligt). I så fall kan telefonen automatiskt kontakta räddningstjänsten och till och med din nödkontakt, förutsatt att du lägger den i telefonen.

Tillsammans med resten av iPhone 14-sortimentet är detta en 5G-telefon som även stöder WiFi 6. Dess anslutningsmöjligheter är bra, och hastigheterna kan vara bra när du har en solid nätverksanslutning.

De bästa 5G-hastigheterna var dock bara möjliga i vissa delar av vår hemstad och New York City. Dina hastigheter kommer med andra ord att vara till stor del beroende av var du bor, och hur väl utbyggt 5G-nätet är i ditt område.

iPhone 14 Plus – batteri

Bryter barriären för en hel dags batteritid

Verkar hushålla med batteriet

Snabbladdningen kunde vara ... snabbare

Bortsett från den större skärmen är den främsta anledningen till att du kan välja en iPhone 14 Plus framför 14 batteritiden. För dem som uppskattar den funktionen över andra, vill du verkligen ta en titt på iPhone 14 Plus.

Vi gjorde ett videotest med både iPhone 14 och iPhone 14 Plus, och spelade en mestadels stadig ström av Netflix. iPhone 14 varade i nästan 20 timmar, och iPhone 14 Plus gav oss cirka 25 timmars uppspelning.

Olika aktiviteter kommer att ändra batteritiden, men åtminstone i det här scenariot bevisar iPhone 14 Plus att den kan erbjuda imponerande batteritid.

Apples version av medelsnabbladdning finns fortfarande kvar. Vi använde en 20W Apple-laddare för att ladda telefonen till 45 % på 30 minuter. Efter en timme och 10 minuter låg den på 90 %.

iPhone 14 Plus stöder MagSafe för iPhone och Qi trådlös laddning. Den levereras med en USB-C-till-Lightning-kabel, men ingen strömadapter.

Batteri: 4.5/5

iPhone 14 Plus – mjukvara

iOS 16-upplevelsen är exemplarisk

Bättre erfarenhet av meddelanden, e-post och kartor

Låsskärmen ändrar hur du använder iPhone

Apple iPhone 14 Plus bredvid iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alla iPhone 14-telefoner kommer med iOS 16 förinstallerat. Nyckeluppdateringar inkluderar den nya låsskärmen, som inkluderar bildsegmentering, så att ditt motiv delvis kan täcka den omdesignade klockan.

Det finns redigerbara och återhämtningsbara meddelanden – en funktion som vi har börjat använda oftare. Det finns "schema" (skicka senare) och "ta tillbaka e-post" också.

Dessutom hittar du uppdaterade kartor med flerpunktsriktningar och bildsegmentering som gör att du kan välja ett bildmotiv från praktiskt taget vilket foto som helst och sedan dra och släppa det till en annan app; det är otroligt coolt.

Mjukvara: 4.5/5

På vissa sätt gillar vi iPhone 14 Plus lika mycket som vi gillade iPhone 14. Det är en utmärkt handenhet med en design och funktioner över genomsnittet. Som sagt, den skiljer sig inte mycket från iPhone 13, och vi kan inte låta bli att önska att alla iPhone 14-telefoner hade Dynamic Island.

Där iPhone 14 Plus skiljer sig är dock dess storlek, batteritid och värde. Att få en större skärm och all batteritid är värt ytterligare 1 500 kr i vårt tycke.

iPhone 14 Plus – resultat

Attributes Notes Rating Design Snygg kvalitetskonstruktion och design 4/5 Display Super Retina XDR OLED är fortfarande den bästa iPhone-skärmtekniken du kan få men, åh, flärpen 3.5/5 Prestanda A15 Bionic (iPhone 13 Pro-klass) är fortfarande en vinnare 4/5 Kameror En bra uppsättning iPhone 13 Pro-transplantationer 3.5/5 Batteri Den här telefonen bryter barriären för en hel dags batteritid 4.5/5 Mjukvara iOS 16-upplevelsen är exemplarisk 4.5/5 Värde En stor iPhone till ett bättre pris än Pro 4/5

Ska jag köpa Apple iPhone 14 Plus?

Köp den om …

Du verkligen vill ha en storbilds-iPhone

Introduktionen av iPhone 14 Plus innebär att Apple-fans nu har två storskärms-iPhone-alternativ, och det här kan vara den de har råd med.

Du behöver mer batteritid

Vi vet att du är trött på batteriet tar slut vid den minst lägliga tidpunkten. Den stora fördelen med iPhone 14 Plus är att den erbjuder mer än en hel dags batteritid.

Du fortfarande älskar flärpen

Hur detta är möjligt efter att ha sett Appels Dynamic Island vet vi inte. Ändå förblir den där TrueDepth-modulen ganska kraftfull och användbar, och den har en förbättrad frontkamera. Och du får allt detta för mindre än du skulle betala för en telefon med en Dynamic Island.

Du vill ha en överkomlig väg in i satellit-SOS

Den här snygga förmågan att prata med satelliter och hjälpa dig att ta dig ur ett problem är unik bland ledande smartphones.

Köp den inte om …

Du har kommit över flärpen

Det går inte att komma runt True-Depth Module-flärpen, även om den verkar mindre på den här telefonen med stor skärm.

Du är en fotograf

iPhone 14 Plus har en trio av bra kameror, men den bättre uppsättningen och den stora 48MP-sensorn finns bara på 14 Pro-modellerna.

