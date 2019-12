Apple patenterar detaljerade planer för "oförstörbara" iPhones och MacBooks

När iPhone 6 Plus släpptes under 2014, dröjde det inte länge förrän foton av mobiler som blivit böjda började dyka upp, något som resulterade i vad som kallades BendGate. Sedan får vi inte glömma reporna som så lätt dyker upp på MacBook Pro-enheter eller iPhone 7 i färgen Jet Black.

Bildkälla: Apple

Nu avslöjar dock ett patent som lämnades in till US Patent & Trademark Office (USPTO) under mars 2017 och som publicerades den 13 september i år, att Apple har som mål att göra alla sina enheter både reptåliga och oböjbara.

Oförstörbar

Enligt patentet arbetar Apple på en extra stark yta som ska skydda företagets enheter från slitage.

Patenten kallas för "Abrasion-Resistant Surface Finishes On Metal Enclosures" och beskriver en yta bestående av två lager - ett undre metalliskt lager tillsammans med ett hårdare yttre skikt som antingen kommer att bestå av ett keramiskt material eller ett kol-baserat ämne som ska efterlikna hårdheten i en diamant.

Patenten beskriver att det yttre skiktet kommer att vara mellan 0,5 mikrometer till 3 mikrometer, medan det undre lagret kommer att vara mellan 8 till 30 mikrometer.

Bildkälla: Apple

Det skyddande lagret kommer enligt patenten med största sannolikhet att appliceras över färgskiktet, något som innebär att vi kan komma att få se fler färgalternativ på enheter från Apple i framtiden.

Bildkälla: Apple

Även om samtliga av de nya mobilerna från Apple för 2018 är IP68-klassade, som innebär att de är både vatten- och dammtåliga, är det fortfarande oklart om den reptåliga teknologin har använts på iPhone XS, iPhone XS Max eller iPhone XR.

Med tanke på den höga prislappen på de nya mobilerna, rekommenderar vi dock att du använder både skärmskydd och ett skal, om du är den paranoida typen.

