Apex Legends spelare kan återvända till Kings Canyon denna helg

Respawn tar Apex Legends spelarna tillbaka i tiden denna helg genom att ta tillbaka spelets original Kings Canyon-karta under en begränsad period.

Apex Legends är endast över ett år gammalt men under spelets första två säsonger såg vi Kings Canyon-kartan utvecklas innan den tillslut ersattes i oktober 2019 med en helt ny karta, World's Edge, som fortfarande går att spela nu.

En av de bästa sakerna med live-service spel som Apex Legends är att de fortsätter att hålla saker fräscha med regelbundna uppdateringar som ger nya utmaningar, saker och till och med kartor. Men ibland går det inte att låta bli att bli nostalgisk över de gamla sakerna, originalspelet som fångande din uppmärksamhet från första början.

Så för dem som helt missat Kings Canyon-kartan lär bli glada att nu få prova på under en begränsad period, mellan 21-24 februari, då Apex Legends återvänder med sin orörda Säsong 1 för orankande matcher.

We're going back to where it all started. 😎Starting tomorrow through Feb 24, in addition to World's Edge, Season 1 Kings Canyon will also be available to play. pic.twitter.com/OLDCegRrPXFebruary 20, 2020