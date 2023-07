En uppdatering kan göra Galaxy Watch bättre för personer med tatueringar

Samsung arbetar på att förbättra sina Galaxy Watch-klockors förmåga att köra biometriska tester på tatuerad hud.

Denna artikel är baserad på en översättning från SamMobile, eftersom denna information kommer från en moderator på Samsungs officiella koreanska forum. Som svar på en användare som har problem med att få sin Galaxy Watch 5 att fungera på sin tatuerade handled, hävdar moderatorn att företagets utvecklare försöker komma på ett sätt att förbättra klockans huddetektering. Det kommer dock att dröja lite innan vi får se en patch, eftersom den inte kommer att släppas förrän någon gång under "andra halvan av 2023". När den väl släpps bör prestandan förbättras för alla tatuerade användare.

Det är värt att nämna att teknikjätten kommer att hålla sitt nästa Galaxy Unpacked-evenemang i slutet av juli i Seoul, Sydkorea. Vi förväntar oss att få se massor av företagets kommande produkter, som bland annat lanseringen av Galaxy Watch 6 samt introduktionen av både One UI Watch 5 och Wear OS 4. Den förstnämnda sägs bland annat introducera en mängd nya fitnessfokuserade funktioner som ”löpanalys i realtid och skräddarsydda intervallträningsprogram”.

Om Samsung har en patch på gång för tatuerad hud, hade det varit ett utmärkt tillfälle att presentera det tillsammans med One UI Watch 5. Den uppdaterade programvaran kommer att finnas tillgänglig på Galaxy Watch 6 vid lanseringen, så det kan hända att vi får se det då. Eventuellt kan patchen rulla ut efteråt under de följande månaderna.

Tar tag i problemet med tatueringar

Problemen med tatueringar är inte unikt för Galaxy Watch-klockor. Faktum är att det är något som alla wearables kämpar med. Enligt en Apple Watch-supportsida säger Apple att "bläcket, mönstret och mättnaden i vissa tatueringar faktiskt kan blockera ljus från sensorn, vilket gör det svårt att få tillförlitliga avläsningar." TechRadars Wearables-redaktör Matt Evans har berättat för oss att bläcket kan störa det infraröda ljuset vilket resulterar i problem. Det är okänt om sådana som Apple eller något annat smartklockmärke har för avsikt att ta itu med dessa problem. Det kan hända att andra företag känner sig inspirerade att komma med sina egna lösningar på problemen, efter att Samsung tagit det första steget och börjat rulla ut sin uppdatering.

Under tiden finns det en del tips online du kan prova på, om du är en av de drabbade. En Reddit-användare rekommenderar att du fäster ett epoxyklistermärke, över sensorn på din Galaxy Watch för att åtgärda problemen med handledsdetektering. Smartringar är också ett alternativ. Den tredje generationens Oura Ring kan göra mer än att bara spåra sömnmönster, eftersom den kommer med en pulssensor plus en SpO2-sensor som ger en "mer exakt bild av ditt allmänna välbefinnande."

