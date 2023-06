Prime Day 2023: Vilka spel kommer att få prissänkningar?

Amazon Prime Day 2023 närmar sig med stormsteg – 11 och 12 juli blir det rea på prylar från stora tillverkare inom allt från teknik till leksaker och hushållsprodukter. Men hur blir det med spel? Eftersom vi i Sverige bara har en tidigare Prime Day att jämföra med är det svårt att säga med säkerhet om det kommer att bli en reafest även för oss som älskar konsolspel, men vi skulle bli mycket förvånade om det inte åtminstone dyker upp några frestande deals på spel till Nintendo Switch, Xbox Series X/S och Playstation 5.

Spel som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom och Street Fighter 6 är så nya att vi inte räknar med att just de får några prissänkningar, men det betyder ju inte att andra spel som vi haft på önskelistan ett tag inte kommer att få det.

Här har vi sammanställt de bästa erbjudandena som finns tillgängliga just nu, med vårt prisverktyg som uppdateras automatiskt. Det betyder att du slipper sålla bland erbjudandena själv utan snabbt kan slå till när det dyker upp ett bra erbjudande – innan eller under Prime Day.

Spel på Amazon Prime Day 2023: Förväntningar

Dagens bästa deals på spel

Nintendo slår sällan till med rea på sina stortitlar, oavsett om de är nya eller har flera år på nacken. Om det skulle ske under Prime Day i år ser vi det hur som helst föga troligt att det blir på spel från 2023. Själv Switch-konsolen, eller något av paketen som innehåller konsol och ett spel, tror vi dock kan erbjudas under Prime Day. Under förra årets Prime Day, och vid flera andra tillfällen under året har nämligen Amazon erbjudit just detta – så är du sugen på en ny Switch-konsol finns det all anledning att hålla ögonen öppna.

När det det kommer till Xbox Series X/S har det också varit sparsmakat med erbjudanden på sistone, men kanske är det dags för en rejäl rea på både spel snart Den redan prisvärda S-konsolen har fått prissänkningar då och då – så sent som i juni var den nere på 2 890 kronor hos Amazon.se. Vi hoppas på en favorit i repris under Prime Day.

Amazon har redan smygstartat Prime Day med den här fina rabatten på PS5 + God of War Ragnarök, och vi hoppas förstås att det blir mer av den varan under Prime Day. Just PS5-spel har faktiskt förekommit ganska frekvent till rabatterade priser under året, så vi räknar kallt med att PS5-spelare kan göra ett par riktigt fina fynd när det blir Prime Day.

Prime Day är bara för medlemmar

Amazon Prime Day är en speciell rea på det viset att det bara är Prime-medlemmar som får ta del av erbjudandena. Som tur är kostar det ingenting att prova Prime i 30 dagar (utan bindningstid) när du klickar på länken nedan. Väljer du sedan att stanna kvar som medlem kostar det bara 59 kronor i månaden och då ingår gratis och prioriterad frakt från Amazon, streamingtjänsten Prime Video och Prime Gaming, som ger dig gratis spel och loot varje månad.