Förvänta dig inte en ny iPad Pro vid lanseringen av iPhone 14

En av de största dagarna i teknik-kalendern närmar sig med stormsteg, eftersom Apple förväntas tillkännage sin nya iPhone 14 (opens in new tab) snart, med den 7 september som datumet för nästa Apple-evenemang och där vi nästan säkert kommer att se den nya mobilen.

Den mobilen kommer inte att dyka upp ensam – vi förväntar oss också att se en iPhone 14 Pro, en iPhone 14 Max (opens in new tab) och en iPhone 14 Pro Max (opens in new tab). Det kommer sannolikt att visas upp mer än bara iPhones också, med Apple Watch 8 (opens in new tab) och Apple Watch 8 Rugged Edition (opens in new tab) som också förväntas dyka upp. Men hur är det med iPads?

Tja, iPad Pro 2021 (opens in new tab)-serien är över ett år gammal – efter att ha tillkännagivits i april 2021 – och även om först det talades om att vi skulle kunna få se en ny modell presenteras tillsammans med iPhone 14, ser det nu osannolikt ut.

Därför blir det förmodligen ingen ny iPad Pro vid lanseringen av iPhone 14

Även om många källor har pekat på att en iPad Pro kommer att släppas under 2022 (opens in new tab), tenderar den här serien av surfplattor inte att få nya modeller vid lanseringen av iPhone och de senaste läckorna tyder på att den nya iPad Pro inte kommer att hinna bli klar i tid för iPhone 14, med en lansering i oktober som ser mer trolig ut.

Oktober är månaden som – bland andra läckor (opens in new tab) – den välkända läckan Mark Gurman (opens in new tab) pekar på och han brukar vara värd att lyssna på. Han gjorde detta påstående i slutet av augusti också, vilket är tillräckligt nära det troliga lanseringsdatumet för Apples olika kommande prylar att datumen förmodligen nu är bekräftade och sannolikt inte kommer att ändras.

Det är inte det enda beviset som pekar mot oktober heller, eftersom Apple nyligen avslöjade att iPadOS 16 (opens in new tab) inte kommer att lanseras förrän efter iOS 16 (opens in new tab). Även om det inte är bekräftat, förväntar vi oss starkt att iOS 16 kommer att lanseras tillsammans med eller nära iPhone 14, så det skulle innebära att iPadOS 16 inte landar förrän efter lanseringen av iPhone 14.

En iPad som kör iPadOS 16. (Image credit: TechRadar)

Vi antar att Apple vill debutera ny surfplatta-hårdvara vid sidan av denna programvara, vilket sannolikt skulle innebära att iPad Pro 2022 förmodligen inte kommer att landa förrän efter iPhone 14.

Detta är alltså bara antaganden för tillfället, men de känns rimliga, och är baserade på detaljer som tillhandahållits av Apple direkt.

När det gäller exakt när iPadOS 16 kan dyka upp har Apple sagt "hösten", som omfattar september till november, så en lansering i oktober skulle definitivt fungera för det, vilket gör oktober till vår bästa gissning för tillfället.

Som sagt, det finns en utomstående chans att vi kommer att få vänta ännu längre, eftersom en läcka redan i mars (opens in new tab) föreslog att det kanske inte skulle bli någon ny iPad Pro alls under 2022. Den läckan är ganska gammal och vi är skeptiska till att den är korrekt, speciellt eftersom vi inte har hört detta påstående från något annat håll.

Inte helt omöjligt att den dyker upp

Även om vi tvivlar på att en ny iPad Pro kommer att presenteras tillsammans med iPhone 14, är det inte omöjligt. Att lansera nya surfplattor vid samma evenemang som mobilerna hade varit vettigt på vissa sätt, speciellt om alternativet är ett annat evenemang kort därefter.

Dessutom hävdade Evan Blass (opens in new tab) – en läcka med bra meritlista – nyligen att vi skulle kunna få se nästa iPad Pro på iPhone 14-evenemanget. Men han är den enda nya källan som pekar i den riktningen och i samma andetag föreslog han att det kommer att finnas en iPhone 14 mini också, vilket ser väldigt osannolikt ut, så vi är inte alltför övertygade.

Så även om vi inte kan utesluta en lansering den 7 september för iPad Pro 2022, skulle vi bli lite förvånade om det faktiskt blir så. Om du inte orkar vänta så länge på en ny surfplatta, kan du kolla in vår topplista över de bästa iPads (opens in new tab) som finns att köpa redan idag.