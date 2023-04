Det är inte långt kvar tills The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom släpps och nu har Nintendo tillkännagivit en specialdesignad Nintendo Switch-konsol för att fira den kommande Breath of the Wild-uppföljaren.

Nintendo Switch OLED Tears of the Kingdom Edition är en pimpad Nintendo Switch OLED i stil med Nintendo Switch OLED Splatoon 3 Edition och Nintendo Switch OLED – Pokémon Scarlet & Violet Edition, men den här gången är designen förstås inspirerad av Zelda, med allt vad det innebär av guldfärger och snirkliga symboler. Konsolen släpps den 28 april, så du hinner gott och väl att få hem den och värma upp med några av de bästa Nintendo Switch-spelen innan du sätter tänderna i Tears of the Kingdom som släpps den 12 maj.

Du kan redan nu förboka Nintendo Switch OLED Tears of the Kingdom Edition hos flera svenska återförsäljare, men allra billigast är den hos Amazon.se där den i skrivande stund kostar 4 442 kronor.

Här köper du Zelda-versionen av Nintendo Switch OLED

Så här vacker är Nintendo Switch OLED Tears of the Kingdom Edition. (Image credit: Nintendo)

Det är knappast svårt att hitta svenska återförsäljare med Nintendo Switch OLED Tears of the Kingdom Edition i lager, men prismässigt skiljer de sig ganska mycket åt. Allra billigast är det att förbeställa konsolen från Amazon där den kostar 4 442 kronor, med prioriterad och gratis frakt för Prime-medlemmar. Klicka på köplänken nedan för att komma direkt till Amazon.se och där du kan beställa ditt exemplar.

(Öppnas i ny flik) Nintendo Switch OLED Tears of the Kingdom Edition | 4 442 kronor hos Amazon Sverige (Öppnas i ny flik)

Hos Amazon.se beställer du Zelda-versionen av Nintendo Switch OLED till Sveriges lägsta pris. Konsolen släpps den 28 april och som Prime-medlem kan du få hem den redan på releasedagen.