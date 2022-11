Black Friday-deal: Halva priset på denna soundbar från JBL - spara 1 500 kronor

Black Friday 2022 Årets Black Friday-rea är i full gång! Om du vill shoppa teknikprylar från en specifik kategori under årets stora reafest, kan du kolla in våra övriga Black Friday-artiklar:

Vill du köpa en billig soundbar (Öppnas i ny flik) nu under Black Friday (Öppnas i ny flik)-rean? Då bör du kolla in det här erbjudandet på soundbaren JBL Cinema SB270 hos Komplett just nu. Black Friday-erbjudandet ger dig en suverän rabatt på hela 1 500 kronor, vilket ger denna soundbar ett riktigt överkomligt pris.

Vid sin lansering hade JBL Cinema SB270 ett pris på 2 990 kronor och vi har inte sett några rabatter på soundbaren sedan dess, utan den har legat kvar på sitt lanseringspris. Detta är alltså den första rabatten någonsin på soundbaren och därmed även det billigaste priset på den. Så om du velat fynda en billig soundbar under Black Friday, bör du verkligen passa på nu innan den säljer slut.

(Öppnas i ny flik) SUPERDEAL JBL Cinema SB270: 2 990:- 1 490:- hos Komplett (Öppnas i ny flik)

Spara 1 500 kr - Komplett har ett suveränt Black Friday-erbjudande på soundbaren JBL Cinema SB270, som låter dig spara hela 1 500 kronor. Det är den första rabatten vi någonsin sett på soundbaren och därmed också det billigaste priset vi sett på den.