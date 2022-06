Netflix har varit bra på att reta upp sina användare de senaste månaderna, men ännu bättre har streamingjätten varit på att rulla ut kvalitetsserier. I väntan på avslutningen av Stranger Things fjärde säsong som kommer den 1 juli njuter vi av La Casa de Papel: Korea, Man vs Bee och den tredje säsongen av The Umbrella Academy.

Prime Video är också på tapeten, inte bara för att Amazons streamingtjänst är en del av Prime-medlemskapet som är en förutsättning för att kunna delta i den stundande reafesten Prime Day, utan huvudsakligen på grund av den nya serien The Summer I Turned Pretty. Serien baseras på Jenny Hans hyllade bokserie och har redan blivit sommarens snackis på sociala medier.

Att 2022 var året då Beavis och Butt-Head skulle göra comeback var förvisso inte helt otippat, med tanke på att alla ikoner från 1990-talet verkar ha bestämt sig för att de har mer att ge. Det betyder dock inte att den nya filmen Beavis and Butt-Head Do the Universe på Paramount Plus inte är välkommen.

Läs vidare för mer information om alla ovan nämnda titlar och resten av de bästa filmerna och serierna du kan streama just nu.

De bästa nya tv-serierna och filmerna vecka 26-27 (juni 2022)

Chloe (Prime Video)

(Prime Video) The Summer I Turned Pretty (Prime Video)

(Prime Video) Beavis and Butt-Head Do the Universe (Paramount+)

(Paramount+) La Casa de Papel: Korea (Netflix)

(Netflix) The Umbrella Academy säsong 3 (Netflix)

(Netflix) Man vs Bee (Netflix)

(Netflix) Hustle (Netflix)

(Netflix) Loot (Apple TV+)

(Apple TV+) Westworld säsong 4 (HBO Max)

Chloe är en hyllad thrillerserie som tidigare visats på BBC. (Image credit: Amazon Prime Video)

Thrillerserien Chloe släpptes ursprungligen på BBC och fick mycket fina recensioner, och nu blir Sex Education-författaren och regissören Alice Seabrights verk tillgängligt på Prime Video .

Serien i sex delar handlar om Becky (spelad av Erin Doherty från The Crown), en tyst tjugoåring som är besatt av Instagramkontot som tillhör en fullmäktigeledamots fru. Kritiker har beskrivit Chloe som besläktad med Netflix-serien Inventing Anna, så om du gillade den, eller bara uppskattar en god thriller i inte allt för många delar, är det här något för dig.

Se Chloe (opens in new tab) på Prime Video

The Summer I Turned Pretty bjuder på sommarens mest komplicerade kärlekstriangel. (Image credit: Amazon Prime Video)

Den amerikanska romantiska dramaserien The Summer I Turned Pretty har seglat upp till Prime Videos serietopp, och är obligatorisk tittning för fans av Beverly Hills 90210, Dawson’s Creek och The O.C.

Serien baseras på en populär bok med samma namn av Jenny Han, och följer Belly, som kommer till Cousin's Beach för att semestra i det strandhus som några vänner till familjen äger.

Sedan barnsben har Belly umgåtts med familjens två söner varje sommar, men den här sommaren är annorlunda, då bröderna börjar se Belly som mer än en barndomsvän, vilket blir början på en invecklad kärlekstriangel.

Se The Summer I Turned Pretty (opens in new tab) på Prime Video

Korkade beslut och missuppfattningar leder till att Beavis och Butt-Head råkar göra en tidsresa från 1998 till vår tid. (Image credit: Paramount Plus)

(opens in new tab)

Jajamän, de är tillbaka. 1990-talets mest ikoniska metalheads Beavis och Butt-Heads nya film kommer 25 år efter Beavis and Butt-Head Do America men tar avstamp i 1998. En pungspark blir starten på att korkskallarna hamnar mitt uppe i ett NASA-läger (du kommer, typ, förstå hur det hänger ihop när du ser filmen) och efter en rad dåliga beslut hamnar de i en rymdkapsel som tar dem till framtiden, närmare bestämt till år 2022.

Se Beavis and Butt-Head Do The Universe (opens in new tab) på Paramount Plus

La Casa de Papel: Korea utspelar sig i ett fiktivt Korea där nord och syd har återförenats. (Image credit: Netflix)

(opens in new tab)

Den hyllade spanska serien La Casa de Papel gick i graven förra året, men nu landar en koreansk adaption på Netflix.

I serien samlas en grupp kriminella – ledda av Squid Game-stjärnan Park Hae-soo – för att ta över myntverket i ett framtida återförenat Korea.

Den första halvan av serien finns tillgänglig för streaming nu och resten av den första säsongen kommer senare i år.

Se La Casa de Papel: Korea (opens in new tab) (Netflix) på Netflix

Superhjältarna i The Umbrella Academy är tillbaka. (Image credit: Netflix)

(opens in new tab)

Det är äntligen dags att återvända till Sparrow Academy, där de två familjerna ställs inför ännu ett hot mot planeten.

Den tredje säsongen av Umbrella Academy skiljer sig åt från tidigare säsonger då den inte löper parallellt med serieromanernas handling. Det är bara att rulla i gång det första av de tio nya avsnitten för att se om serien trots detta håller samma kvalitet.

Se den tredje säsongen av The Umbrella Academy (opens in new tab) på Netflix

Rowan Atkinson gör det han är bäst på i den speciella komedieserien Man vs Bee. (Image credit: Netflix)

(opens in new tab)

I Man vs Bee spelar Rowan Atikson Trevor – en klumpig pappa som hamnar öga mot öga med ett envist bi när han jobbar som husvakt åt en förmögen affärskvinna. Efter att det första missödet i huset är ett faktum rullar det bara på med dråpligheter.

Om det finns någon som kan få en så tunn premiss att funka så är det just slapstickmästaren Rowan Atikson, och i små portioner (de flesta avsnitten är runt 10 minuter långa) är det en perfekt liten serie att kolla på när du vill ha något lättsmält.

Se Man vs Bee (opens in new tab) på Netflix

Hustle är en Rocky Balboa-historia i basketdräkt. (Image credit: Netflix)

(opens in new tab)

Basketdramat Hustle handlar om en avdankad NBA-scout (spelad av Adam Sandler) som av en händelse får upp ögonen för en ny talang i Madrid. Han tar med sig den unge talangen hem och vad som sedan följer är en Rocky-doftande historia som träffar rätt i solarplexus.

Se Hustle (opens in new tab) på Netflix

Loot är ännu en i raden av bra Apple TV+-serier. (Image credit: Apple TV+)

(opens in new tab)

Den nya Apple TV+-serien Loot är författad av Alan Yang (Master of None) och Matt Hubbard (30 Rock), och handlar om Molly Novak (spelad av Maya Rudolph) – en kvinna som lämnas med en oväntad förmögenhet efter att hennes man (Adam Scott) har svikit henne. De tre första avsnitten släpptes samtidigt och sedan de återstående sju avsnitten att släppas varje vecka fram till och med den 12 augusti.

Se Loot (opens in new tab) på Apple TV+

Westworld säsong 4 har premiär den 27 juni på HBO Max. (Image credit: HBO)

(opens in new tab)

I den fjärde, mycket efterlängtade, säsongen av Westworld har ett decennium gått sedan sist vi såg Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris och de andra. Den här gången ansluter sig även Ariana DeBose (West Side Story) till rollistan, men om handlingen vet vi inte så mycket. Westworld säsong 4 har premiär den 27 juni och de åtta avsnitten kommer att släppas veckovis.

Se den fjärde säsongen av Westworld på HBO Max (opens in new tab)