Test: Sonus Faber Omnia

Sonus Faber Omnia høres like imponerende ut som utseendet skulle tilsi. Her er det luksus i hver bidige detalj. Ja, det er et dyrt anlegg, men om du har penger til overs og ønsker et alt-i-ett-anlegg du kan bruke til både platespiller og strømming av musikk, så er sannsynligheten stor for at Omnia er den gjeveste modellen på markedet.

Kort oppsummert

Sonus Faber er velkjente for sin håndtverksfokuserte tilnærming til høyttalerproduksjon, for ikke å snakke om høye priser og Hi-Fi i luksusklassen.

Det italienske selskapet pleier stort sett å holde seg til stereohøyttalere, alt fra majestetiske gulvhøyttalere til kompakte bokhyllemodeller – men det seneste produktet, Sonus Faber Omnia, går i en litt annen retning.



Dette alt-i-ett-systemet er enkelt i bruk takket være et vell av trådløse tilkoplingsmuligheter, med innebygget støtte for alle de største strømmeformatene, AirPlay, Chromecast og Roon. Dette går heldigvis ikke på bekostning av kablede tilkoplingsmuligheter, siden man får minst like mange muligheter om man er av typen som liker fysiske sammenkoplinger.



Omnia overrasker ikke med sitt utseende. Av et trådløst anlegg fra Sonus Faber, til nærmere 20 000 kroner, forventer man en viss standard – og det får man. Høyttaleren har en blanklakkert treoverflate som lyser opp når man interagerer med enheten. Vi har med egne øyne sett hvordan disse høyttalerne lages, og vi kan meddele at det er et sirlig arbeid involvert i å velge trevirke og pusse det ned til riktig form for hånd.

Dette er på ingen måte en kompakt høyttaler, men den fremstår likevel som elegant og nett, og sofistikert nok til å passe inn i ethvert hjem – såfremt man har nok plass.



Rent lydmessig er dette en eksemplarisk enhet. Lydrommet er bredt, lyden er klar og bassen har en dyp og kjapp klangbunn. Omnia høres kanskje ikke like detaljert ut som de større høyttalerne selskapet produserer, men du vil likevel få med deg det meste av småplukk i dine favorittsanger.



Siden denne høyttaleren koster såpass, så passer den bare for alle som har et ønske om å investere en betydelig sum i et Hi-Fi-anlegg til daglig bruk. Omnia passer best for audiofile som helst vil styre minst mulig med kabler, og som gjerne vil ha kort vei til strømmetjenester – og her briljerer Sonus Faber. Det er få trådløse høyttalere som kan mål seg med Omnia.

Sonus Faber Omnia, pris og lanseringsdato

Tilgjengelig nå

19 990 kroner

Sonus Faber Omnia ble lansert den 22. februar 2022, og kan kjøpes for 19 990 kroner, gjerne hos forhandlere av lydutstyr i det øvre sjiktet.



Det er likevel ikke slik at Omnia-prisen skiller seg nevneverdig ut fra den man finner i selskapets andre produkter. Dette er tross alt et luksusprodukt, og siden det er snakk om et alt-i-ett-system får man flere tilkoplingsmuligheter her enn i billigere varianter.



Man kommer ikke bort i fra at det for mange sitter langt inne å bruke såpass mye penger på en trådløs høyttaler, Sonus Faber Omnia er helt klart dyr – men man får et svært god produkt for pengene, særlig når det gjelder byggkvalitet.

Design og tilkoplingsmuligheter

Styrepanel i tre

Berøringssensitive kontroller

Innebygget støtte for strømming

En forventer en viss mengde luksus fra en høyttaler til denne prisen, og luksus er nettopp det man får fra Sonus Faber Omnia.



Kroppen til den halvmåneformede høyttaleren hviler på fire små bein på et tynt stativ, og som alle selskapets høyttalere får man med Omnia et nydelig lakkert treverk som virkelig tar seg godt ut.



Toppanelet, også i tre, som for øvrig er å finne i valnøtt og grafitt, har utskjæringer til LED-striper som lyser opp når man bruker høyttaleren. Forskjellige farger indikerer hvilken modus den er i, hvilken strømmetjeneste som er i bruk og hvilken inngang som er valgt. Bunnen av høyttaleren har også lys som skytes ned i stativet høyttaleren står på, og det tar seg faktisk overraskende godt ut.

Panelet på toppen styres ved berøring, og kan brukes til å slå høyttaleren av og på samt til justering av volum. Man får også med en fjernkontroll, som for øvrig har en viss vekt som gjør at den føles solid og god å holde i. Her får man enda flere muligheter til å kontrollere avspilling av musikk og bytting mellom forskjellige kilder. Hvis man ønsker er det også mulig å bruke smarttelefonen din til å kontrollere avspilling av innhold.

På baksiden av høyttaleren finner man en strøminngang, en telefon/linje inn-port, slik at man kan kople til for eksempel en platespiller eller en annen analog enhet, HDMI Arc-inngang og en Ethernet-port. Dermed er det mulig å bruke Omnia som lydplanke-substitutt, selv om det noe brede designet antakeligvis vil gjøre det vanskelig å plassere enheten foran TV-en. Av andre tilkoplingsmuligheter kan vi nevne innebygget strømmestøtte for AirPlay, Chromecast, Spotify, Roon og Tidal.



Selv det ikke finnes en spesifikk app til bruk sammen med Omnia, så får man likevel en web-basert side man kan bruke til å konfigurere enheten, der man for eksempel kan velge mellom forskjellige romplasseringer og EQ-innstillinger, slik at høyttaleren produserer optimal lyd.

Ellers er det mulig å kontrollere høyttaleren via smarttelefon. Hvis du bruker iOS trenger man Hjem-appen for å kople Omnia til Wi-Fi-systemet ditt, mens Android-brukere kan gjøre dette ved hjelp av Google Home-appen.



Dermed er det ikke vanskelig å konfigurere Omnia – man følger simpelthen instruksene man får i appen man bruker, eller bruker en Ethernet-tilkopling og den lokale nettsiden.

Lydkvalitet

Lukket system med fire kanaler

Svært omfangsrikt lydrom

Spesielt god på å fremstille vokal

Sonus Faber Omnia består av et lukket system med fire kanaler og syv elementer drevet av en forsterker på 490 watt.



Bak frontpanelet finner man to silkebaserte diskanthøyttalere på 0,75 tommer med neodymium-magnet og to papirbaserte tretommere på tre tommer til de midtre frekvensene. Bassen håndteres av et aluminium-element på 6,5 tommer som skyter i nedadgående retning. På hver kortside av høyttaleren sitter det elementer på 1,75 tommer.



Ved hjelp av ny signalprosesseringsteknologi, som er laget med tanke på å etterligne live-situasjoner ved å reflektere lyd fra veggene i rommet du befinner deg i, får man et bemerkelsesverdig åpent og stort lydbilde som virkelig fyller rommet. Omnia kommer seg opp på høyt volum uten noen merkbar forvrengning i lyden. Dette er uten tvil et kraftig høyttalersystem som både kan være festens sentrum og uten problem erstatte lydplanken i et TV-anlegg.

Ved hjelp av AirPlay 2 hørte vi på The Beatles' Something via Apple Music. Omnia viste oss nye detaljer i sangen vi ikke hadde hørt før, som for eksempel dissonante harmonier i vokalsporet. Trommene var eksplosive og følelsesladde, i det strykerne på romantisk vis gled inn i miksen. McCartneys vokal fremsto klar, mens den elektriske gitaren sveipet innom med en søtladen og høyfrekvent tone.



Da vi beveget oss over på George Harrisons My Sweet Lord kom den naturlige varmen i den akustiske gitaren til sin fulle rett, og viste hvor godt Sonus Faber-høyttaleren håndterer midtsjiktsfrekvensene.



Da vi ville undersøke hvor godt høyttaleren klarte seg i møte med klassisk musikk valgte vi en tapsfri variant av Saint-Saëns’ Danse Macabre. Her fikk vi virkelig kjenne på Omnias store lydrom og det dynamiske spennet. Valsende messing og fløyter tilbød rytmisk nøyaktighet, mens xylofonene angrep på en måte som minnet om beinete skjeletter.

Sonus Faber Omnia kommer til sin fulle rett når den får lov til å spille forsiktig og delikat vokal. I Eva Cassidys versjon av What a Wonderful World hører man ekstremt med detaljer i den raspende stemmen. Den fyldige lyden av gitaren og pianoet kan med enkelhet separeres ut, på tross av at de befinner seg i samme frekvensspekter.



Onnia er på ingen måte like lydmessig imponerende som Sonus Fabers største høyttalere, som for eksempel Maxima Amator til snaue 175 000 kroner, særlig når det gjelder detaljnivået – men mengden krutt og klarhet man får med denne høyttaleren, særlig størrelsen tatt i betraktning, er påfallende.

Burde jeg kjøpe Sonus Faber Omnia?

Kjøp det hvis ...

Du vil ha eksemplarisk lyd

Sonus Faber Omnia tilbyr fantastisk lydkvalitet, gitt størrelsen, og kan avsløre ukjente detaljer i selv dine favorittsanger.

Du ikke liker kabler

En kan velge å skofte alt av kabler og kun bruke denne høyttaleren trådløst, noe som kan være besnærende for audiofile som ønsker et ukomplisert anlegg.

Du ikke har plass til stereohøyttalere

Siden Omnia er et alt-i-ett-system vil det bruke langt mindre plass enn om man for eksempel velger å gå for to stereohøyttalere stående på gulvet.

Ikke kjøp det hvis ...

Du har trangt budsjett

Man kommer nesten ikke utenom at Omnia er et svært dyrt produkt.

Du vil ha et faktisk stereoanlegg

Omnia produserer riktignok et stort lydbilde, men du vil få bedre separasjon av venstre/høyre-kanalene hvis du kjøper deg faktiske stereohøyttalere.