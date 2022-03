Test: Razer Blade 17 (2022)

Razer Blade 17 skuffer oss en smule på batterisiden, men maskinen gjør dette mer enn godt igjen ved å være en suveren kraftpakke for både gamere og kreatører. Uansett om du skal spille spillene eller lage dem, er dette en maskin som kan håndtere alt som kommer i dens vei, mens den hele tiden holder seg avkjølt uten at viftene skaper for mye støy.

Razer Blade 17 skuffer oss en smule på batterisiden, men maskinen gjør dette mer enn godt igjen ved å være en suveren kraftpakke for både gamere og kreatører. Uansett om du skal spille spillene eller lage dem, er dette en maskin som kan håndtere alt som kommer i dens vei, mens den hele tiden holder seg avkjølt uten at viftene skaper for mye støy.

Razer Blade 17 (2022) er en svært allsidig laptop, men det betyr på ingen måte at ytelsen er mangelfull. Razer Blade-serien har faktisk lenge vært anerkjent for å gi deg det beste fra begge verdener hvis du er ute etter en elegant maskin som også byr på massiv ytelse til gaming og kreativitet.

Denne 2022-modellen har ikke egentlig så veldig mye nytt å komme med på designfronten (for der står det jo allerede temmelig bra til), men i stedet er det kommet noen generasjonsmessige oppgraderinger til den 12. generasjonen av Intels Alder Lake-prosessorer, DDR5 RAM samt Nvidias nye skjermkort GeForce RTX 3080 Ti – i tillegg til en rekke tekniske forbedringer som å flytte på-knappen samt å stable på plass et av de beste kjølesystemene vi har opplevd i en gaming laptop.

Eller er dette egentlig en kreativ arbeidsstasjon? Selv om Razer kanskje er best kjent for sin tydelige tilstedeværelse i gamingmarkedet, rommer maskinen også massevis av teknologi som retter seg mot et mer profesjonelt miljø. Så selv om vi nok vil betrakte dette som en spillorientert maskin, har den stort sett alle egenskapene som skal til i det kreative markedet.

Da er det ikke så rart at den er blitt en offisiell Nvidia Studio-laptop, en utmerkelse som tildeles enheter som tilfredsstiller bestemte kriterier, slik at det skal bli enklere for kreatører å finne maskiner som kan kjøre krevende programvare.

Her er det utrolig mye å bli glad i, men det betyr ikke at Razer Blade 17 er fullstendig feilfri. Som alle andre Razer-laptoper, er også denne modellen grusomt dyr. De norske prisene starter på rundt 31 000 kroner for den RTX 3060-drevne modellen. Det betyr at den befinner seg langt utenfor rekkevidden til de flestes lommebøker. Ettersom kraftige laptoper ofte sliter med svak batterikapasitet, er det nok ikke overraskende at også Blade 17 sliter – men det er sjokkerende hvor dårlig batteriet faktisk er.

Hvis du skal ta med deg Blade 17 på tur og får muligheten til å plugge den rett i et strømuttak, er dette en helt utrolig maskin som passer til et bredt spekter av oppgaver. For alle som er ute etter en stor skjerm til gaming, 3D-modellering eller kanskje en totalpakke til strømming, har Razer vist at de kan skape et mesterverk som kan ivareta de fleste behov.

Pris og tilgjengelighet

Spesifikasjoner Her er konfigurasjonen til vår testmodell av Razer Blade 17 (2022):

Prosessor: Intel Core i7 12800H

Skjermkort: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

RAM: 32 GB DDR5-4800

Skjerm: 17,3" QHD, 240Hz, G-Sync

Lagringsplass: 1 TB M.2 PCIe NVMe SSD

Porter: 2 x Thunderbolt 4, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x SD-kortspor, 1 x HDMI, 1 x Power, 1 x Ethernet

Tilkobling: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Kamera: FHD Webcam w/ IR

Vekt: 2,75 kg

Mål: 19,9 x 260 x 395 mm

Som nevnt kan du skaffe deg den enkleste utgaven av Razer Blade 17 for rundt 31 000 kroner. For denne nette summen får du en modell med RTX 3060-skjermkort, 12 GB DDR5 RAM og en 165 Hz QHD-skjerm.

Alle variantene har 1 TB SSD-lagring, og det er bare én av modellene som ikke har Intels nyeste Alder Lake Intel Core i7-12800H-prosessorer. Unntaket er modellen som drar til med en Intel Core i9-12900H.

Når det gjelder skjermkort, kan man velge mellom RTX 3060, RTX 3070 Ti og RTX 3080 Ti, og du får også ulike skjermkonfigurasjoner fra 1080p til 4K med varierende oppdateringsfrekvenser. Vårt testeksemplar er utstyrt med en RTX 3080 Ti, en Intel Core i7-12800H-prosessor, 240 Hz 1440p-versjonen av skjermen og koster omkring 46 000 kroner.

Razer Blade 17 er tilgjengelig i flere utgaver hos norske forhandlere, i prissjiktet 30 000 – 50 000 kroner.

Design

Razer er ganske konsekvente i utformingen av sine laptoper. Det mattsvarte chassiset og den opplyste logoen er dermed et velkjent syn. Blade 17 er åpenbart en moderne og elegant maskin, og den har unngått alle de ekstreme utseendemessige merkverdighetene man ser på andre gaming-maskiner, som en RGB-linje og sinte typesnitt som på Asus ROG Strix SCAR 17 G733. Den er imidlertid vanskelig å holde ren, for overflaten er en fingermerkemagnet av dimensjoner. Tastaturet har Razer Chroma RGB-belysning.

Likevel er tastaturet elegant, med taster som virker romslige til å være på en laptop. Dermed minner opplevelsen mer om den du får med frittstående tastaturer. Dermed vil dette også virke mer velkjent for brukere som er vant til et stasjonært oppsett.

Det er også en fryd å skrive med, med faste og gode taster som avgir fine klikk. På-knappen er flyttet fra sin tidligere posisjon ved høyttaleren på høyre side og plassert øverst på tastaturet. Det kan kanskje komme i veien hvis du skriver veldig fort, men vi opplevde ikke å sette maskinen i dvalemodus ved et uhell.

Blade 17 har en imponerende størrelse, med en 16:9-skjerm på 17,3 tommer og er et beist på 2,75 kg. Designet virker usedvanlig moderne, men det å slepe rundt på denne gir minner om de store og klumpete laptopene fra et tiår tilbake i tid. 16:9-proporsjonene oppleves som litt utdaterte, ettersom mange maskiner rettet mot gamere og kreatører heller satser på 16:10-formatet. Den er likevel stor nok til at du ikke trenger den ekstra plassen i høyden.

Tross omfanget får den fink plass i en standard ryggsekk, og så lenge du ikke er så lenge på farten at den blir for tung å drasse på er den helt grei å transportere. Det er verdt å merke seg at denne maskinen ikke er rettet mot dem som ønsker seg en slank og lettvektig ultrabook. Vekten er en grei konsekvens av all maskinvaren som er klemt inn her.

Størrelsen er også et godt salgsargument. Som nevn leveres den nydelig IPS-skjermen i flere varianter, slik at du kan få den oppløsningen og oppdateringsfrekvensen som passer deg best. Hvis du vil få mest mulig ut av de kreative egenskapene, kan du velge en noe dyrere 4K-modell med en oppdateringsfrekvens på 144 Hz. Den passer utmerket til videoredigering, ettersom den har en maksimal lysstyrke på 400 nits og 100 % av Adobe RGB-fargespekteret.

Hvis gaming er mer din greie, leveres også RTX 3080 Ti-varianten med en oppløsning på 1080p og en oppdateringsfrekvens på 360 Hz for konkurranseorienterte gamere som vil tyne ut hver eneste bilderamme av hurtiggående action-spill, eller en 1440p-modell med 240 Hz som en god mellomløsning mellom de to ytterpunktene. Disse to modellene kan oppnå en maksimal lysstyrke på 300 nits.

En av de beste egenskapene har lite å gjøre med størrelsen eller den innvendige maskinvaren. Razer Blade 17 har nemlig rikelig med porter, noe som gjør at du kan plugge inn alt mulig du måtte ha av tilbehør.

Her får du tre USB3.2 Gen 2 Type-A-porter, to Thunderbolt 4-porter (USB-C 3.2 Gen2), en Ethernet-port, en HDMI 2.1-port og et SD-kortspor i tillegg til en strømkontakt til den elegante, flettede strømkabelen med vinklet plugg som bidrar til å holde pulten din ryddig.

Med alle disse portene kan du omdanne laptopen til et stasjonært oppsett ved å plugge inn mus, tastatur, headset og skjerm uten behov for en USB-C-dokk. Med tanke på tilbakeslaget Apple opplevde ved å fjerne de fleste portene på sine beste MacBook Pro-modeller for noen år siden og trenden med å gjøre bærbare arbeidsstasjoner så slanke som mulig, er denne tilnærmingen et friskt pust.

Ytelse

Ytelsestester Slik presterte Razer Blade 17 (2022) i vår serie av ytelsestester:

3DMark: Night Raid: 5,3450; Fire Strike: 26,806; Time Spy: 12,843

Cinebench R20 Multi-core: 5996 poeng

GeekBench 5: 1410 (single-core); 12 798 (multi-core)

PCMark 10 (hjemmetest): 8397 poeng

PCMark 10 batteritid: 3 timer og 3 minutter

Batteritid (TechRadars filmtest): 2 timer og 38 minutter

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra): 106 fps; (1080p, Low): 337 fps

Metro Exodus (1080p, Ultra): 89.9 fps; (1080p, Low): 190 fps

Med tanke på de dyriske komponentene kjører Razer Blade 17 som ventet. Den spiser seg gjennom dagligdagse oppgaver, takket være 32 GB DDR5 RAM, den nyeste minnegenerasjonen. Vi brukte den daglig med et ganske pinlig antall Google Chrome-faner åpne på to skjermer, mens vi hele tiden strømmet musikk på Spotify og kjørte diverse kreativ programvare som Adobe Photoshop, Clip Studio Paint og Blender, og maskinen så aldri ut til å slite.

Ytelsestesten viste like imponerende resultater, med poengsummer i 3D Mars som kan konkurrere med stasjonære maskiner. Resultatene var jevnt over imponerende i alle testene vi kjørte. Til gaming klarte Blade 17 like under 90 fps i Metro: Exodus med Ultra-innstilling, noe som er langt over minimumsnivået som må til for å kunne spille spillet på en tilfredsstillende måte.

Med Cyberpunk 2077 klarte maskinen 78 fps med alle innstillinger på fullt, og det er temmelig skarpt med tanke på hvor mye eldre spillsystemer og konsoller sliter med å kjøre spillet. Når det gjelder gaming, kan denne maskinen håndtere alt du kaster etter den, inkludert VR.

Med kreative programmer er ytelsen like imponerende. Blade 17 klarte vår Blender Classroom test på bare 7 minutter og 47 sekunder og oppnådde 58 fps i Handbrake-testen. Dette er virkelig en laptop som kan håndtere alt, så lenge du orker å slepe den med deg hvor enn du er på farten. Dermed er dette en av de beste erstatterne for en stasjonær maskin vi har opplevd, og særlig når vi snakker om Windows.

Enda mer overraskende er det at uansett hva vi utsatte den for, holdt den seg kjøligere enn ventet og den er utrolig stillegående. Vi tok med Blade 17 på en LAN-begivenhet for å teste hva den var god for. Der kjørte vi flere programmer parallelt med gaming og musikkstrømming, og den lagde knapt en lyd.

På ett punkt var den så stille at vi trodde maskinen var ødelagt på en eller annen måte. Selv om chassiset ble litt varmt av og til, var det ikke i nærheten av å overopphetes.

Batteritid

Her må vi ikke gå rundt grøten. Batterikapasiteten til Razer Blade 17 er ynkelig. De imponerende komponentene har også et imponerende strømforbruk, så du ønsker ikke å befinne deg for langt unna et strømuttak hvis du har planer om å ta den med på tur.

Ladeblokken på 280 W som følger med Blade 17 vil være livsviktig. Selv om maskinen støtter USB-C-lading, begrenses dette til 54 W, slik at du ikke vil klare å holde ladenivået oppe mens maskinen er i bruk. Dette fungerer derimot utmerket når enheten er avslått eller i dvalemodus, slik at du kan fylle på litt ekstra ved slike anledninger.

Generelt oppnådde vi rundt 3 timer og 12 minutter med nettsurfing, musikklytting på Spotify eller strømming av litt anime fra Crunchyroll, men dette reduseres kraftig hvis du også gir maskinen litt mer krevende oppgaver. Vi klarte å leke oss med Blender i 1 time og 17 minutter før tanken gikk tom. Enda verre var det med gaming, der vi bare holdt det gående i 57 minutter med spilling av CyberPunk 2077.

Ytelsestestene våre ga oss lignende resultater, med en repetert batteritest som havnet på 2 timer og 38 minutter, mens batteritesten PCMark10 bare kjørte i 3 timer og 3 minutter. Hvis du trenger noe som kan holde det gående en stund uten å måtte lades opp, kan du vurdere Dell XPS 17 til produktivitetsarbeid, Asus ROG Zephyrus G15 til gaming og Razer Blade 14 til kreativt arbeid.

Kamera

Det er viktigere enn noen gang å ha et godt kamera, selv om virkeligheten kanskje begynner å minne mer om den pre-pandemiske igjen. Likevel kan du ikke vente det at et kamera som er integrert i en laptop vil imponere deg nevneverdig. 1080p-varianten på Bade 17 er ikke særskilt forandret fra den forrige versjonen, og det er helt greit, ettersom dette kameraet faktisk er ganske imponerende.

Sensoren sliter imidlertid fremdeles noe ved svak belysning, men det skal likevel godt gjøres å finne et bedre alternativ, særlig når det gjelder laptoper myntet på det kreative markedet eller gamere. Bildekvaliteten er også god i videosamtaler, så hvis du er ute etter å bruke maskinen i arbeidet ditt, vet du at du vil fremstå fra din beste side i møter på Zoom eller Teams.

Til tross for at Blade 17 er fungerer supert til strømming, vil vi ikke anbefale å bruke det innebygde kameraet i slike situasjoner. Du vil få bedre resultater med en dedikert kameraløsning, som for eksempel Razer Kiyo Pro eller noe fra vår oversikt over de beste webkameraene på markedet.

Kjøp den hvis ...

… du vil ha en allsidig laptop

Er den til gaming? Er den til kreativ programvare? eller kanskje den er en kraftig, bærbar arbeidsstasjon? Uansett kan Razer Blade 17 gjøre alt dette, uten å nøle.

… du verdsetter både stil og substans

Razer Blade 17 er temmelig omfangsrik og tung, men dens moderne design og lite gamingpregede uttrykk smelter godt inn i et profesjonelt kontormiljø.

… du digger produktene fra Razer

Hvis du digger Razer som merke, er det store sjanser for at du allerede har blinket deg ut en Blade-laptop. Det gjør ikke noe at den deler den samme flotte estetikken med mange andre Razer-produkter, selv om det karakteristiske gaming-uttrykket er tonet ned.

Ikke kjøp den hvis ...

… du må passe på pengene

Razer Blade 17 kan koste smertelig mye penger, og særlig hvis du velger en av de beste variantene. Er den dyr? Javisst. Men vi mener likevel ikke at den er overpriset med tanke på hva du faktisk får.