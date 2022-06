Test: Philips Fidelio T1

(opens in new tab)

Philips Fidelio T1: Kort oppsummering

Det første som slår en i møtet med et par Philips Fidelio T1, er den enorme størrelsen. Sammenlignet med de fleste andre alternativer på markedet, virker de store og klossete.

Når du først er kommet over dette med størrelsen, hvis du klarer det, viser det seg faktisk at T1 er et par virkelig gode trådløse ørepropper. Lyden er riktig god, med solid slagkraft og klarhet. Den imponerende batteritiden sikrer god tid mellom oppladingene. Knappene er dessuten brukervennlige. De er fremstilt av taktile og lekre materialer. Tross den store størrelsen er de dessuten behagelige å ha på.

Men de er kjempestore! Hvis du velger Philips Fidelio T1, må du være klar over at du får et par helt trådløse ørepropper som stikker langt ut fra ørene.

Ladeetuiet rommer de store øreproppene Philips Fidelio T1. (Image credit: TechRadar)

Philips Fidelio T1: Pris og tilgjengelighet

Tilgjengelig hos norske forhandlere

Pris fra ca. 3200 kroner

De helt trådløse øreproppene Philips Fidelio T1 er tilgjengelige hos norske forhandler. Prisene varierer, og går fra omkring 3200 kroner og oppover.

Med et slikt beløp kan du få kjøpt deg noen temmelig velansette modeller fra svært anerkjente merker.

Sony WF-1000XM4 er for eksempel svært godt likt, ikke minst av oss, og regnes som de mest velskapte trådløse øreproppene på markedet. Nå som det er gått en stund siden lanseringen, er de billigere enn disse Philips-proppene. Men for velbalanserte ørepropper fra populære produsenter som Beats, Bose, Bowers & Wilkins, og Sennheiser vil loppe deg for tilsvarende summer. Det er et tøft marked Philips forsøker å trenge seg inn i.

Ladeetuiet til de helt trådløse øreproppene Philips Fidelio T1 kunne nesten ha rommet en liten kikkert. (Image credit: TechRadar)

Design

Nesten plagsomt store ørepropper og ladeetui

Glimrende batterikapasitet

Flere kontrollmuligheter

Etuiet til Philips Fidelio T1 minner nok mer om etuiet til en kikkert enn til et par hodetelefoner. Det er laget av metall og Muirhead-lær, og det ser både lekkert og solid ut. Men så var det dette med størrelsen igjen, da. Det måler 52 x 85 x 32 mm, og du kan glemme å legge det i lommen på et par tettsittende bukser.

Etuiets størrelse skyldes naturligvis at det skal kunne romme de omfangsrike øreproppene. De er pilleformede, og de kan sammenlignes med Boses fremragende (og store) QuietComfort Earbuds. Men til forskjell fra Bose-proppene, rettferdiggjør i hvert fall T1 størrelsen til en viss grad gjennom en stilfull utførelse i børstet aluminium. Selv den store og runde, kapasitive berøringsflaten klarer å se ganske flott ut.

Med øreproppene inkluderer Philips seks par øretupper. Tre av dem er laget av Comply-skum. Det er altså ikke noe problem å få dem til å sitte godt i ørene, tross størrelsen. Hvis du foretrekker diskresjon, er nok ikke Fidelio T1 noe for deg.

Ladeetuiet til de helt trådløse øreproppene Philips Fidelio T1 er laget av metall og Muirhead-lær (Image credit: TechRadar)

Det er likevel ikke alltid størrelsen som teller. Men omfanget til T1 betyr i det minste at batterikapasiteten er solid. Philips hevder at de skal kunne holde det gående i 36–48 timer, avhengig av om den aktive støyreduksjonen er aktivert eller ikke. Selve øreproppene holder ut i ni timer med ANC aktivert og i 13 timer med funksjonen avslått. Hvis du er såpass sløv at du lar proppene tømmes helt for energi, vil 15 minutters lading gi deg én times avspilling. Ladingen kan både gjøres trådløst og via USB-C.

T1 tar i bruk Bluetooth 5.2 ved trådløs tilkobling, noe som helt klart bidrar til de imponerende batteritallene. De er kompatible med kodekene SBC, AAC og LDAC. De gjør også nytte av multipoint-grensesnitt. Lyden leveres av et par fullspektrede, dynamiske elementer på 10 mm. Philips hevder at frekvensresponsen er på ambisiøse 7 Hz–40 kHz.

(Image credit: TechRadar)

Fidelio T1 er IPX4-klassifisert. Det innebærer at de tåler vanndråper og svette. Hodetelefonene kan kontrolleres via Google Assistant eller Siri. De har tre innfelte mikrofoner som samhandler med taleassistentene. Talestyringen er pålitelig, men hvis du foretrekker det, kan du benytte deg av funksjonene som er tilgjengelige via berøringsflatene på hver av øreproppene. Her får du imidlertid ikke tilgang til volumkontrollen, noe som er litt rart.

Man får også Philips Headphones-appen for iOS og Android. Her kan du veksle mellom fire forhåndsinnstilte EQ-valg, men du kan dessverre ikke gjøre dine egne justeringer. Du kan også velge «adaptiv» støyreduksjon, transparens, reduksjon av vindstøy og flere andre funksjoner. Appen fungerer godt, men den kunne vært enda bedre, med for eksempel flere muligheter til å gjøre personlige tilpasninger.

Philips Headphones-appen er tilgjengelig for iOS og Android. (Image credit: TechRadar)

Lydkvalitet

Fyldige og kraftige bassfrekvenser

Detaljert og dynamisk lyd

Ikke så raffinert i det øvre spekteret

Selv om Fidelio T1 er temmelig omfangsrike, er de på ingen måte ukomfortable. Når du først har satt dem på plass og kjørt i gang musikken, oppdager du at du har å gjøre med ørepropper av solid kvalitet å gjøre. Og de er like gode uansett hvilken type støyreduksjon du velger. Lyden endrer seg ikke det minste. De er temmelig effektive når det gjelder å renske bort støy fra omgivelsene.

Tonebildet er litt varmere enn det nøytrale, men går man ikke glipp av klarhet og detaljer, slik man ofte opplever med et litt varmt lydbilde. De lavere frekvensene er nydelige og romslige, slik at de ikke kommer i krangel med mellomregisteret.

Fidelio T1 gir et varmt lydbilde. (Image credit: TechRadar)

Mellomtonene er like detaljerte og overbevisende. Det opplevde vi tydelig med en innspilling av Bob Dylans «The Lonesome Death of Hattie Carroll», som nesten utelukkende beveger seg i mellomregisteret. Her kommer Dylans egenartede stemme virkelig til sin rett. Munnspillet låter kledelig hvast og raspete.

Diskantregisteret sitter også som det skal. T1 kan gjengi de mest varsomme detaljene. Diskanten er litt bløtere og ikke så skarp som hos enkelte av konkurrentene, men Philips har funnet en meget god balanse og sammenheng i lydbildet. Overgangene fra bunnen til toppen av frekvensområdet er jevne og gode, uten noen overdrivelser før du kommer helt til toppen.

Alt dette forutsetter at du ikke har tuklet med de fire alternative EQ-innstillingen i appen. Etter vår mening er det nemlig ingen av dem som fungerer like godt som standardinnstillingen.

Burde jeg kjøpe Philips Fidelio T1?

Både de trådløse øreproppene Philips Fidelio T1 og ladeetuiet er lekkert utformet. (Image credit: TechRadar)

Kjøp dem hvis …

… du liker fine ting

Børstet aluminium og bærekraftig lær gjør et godt inntrykk.

… du liker avbalansert og fyldig lyd

Philips Fidelio T1 utmerker seg med fantastisk lyd både i det høye og det lave registeret.

… du alltid er på farten

Den eventyrlige batteritiden er til solid hjelp.

Ikke kjøp dem hvis ...

… du ofte går uten jakke

Det er ikke så enkelt å stappe det store ladeetuiet ned i en bukselomme.

… du ikke liker å tiltrekke deg oppmerksomhet

Har du på deg T1 vi folk garantert glane.