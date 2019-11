Test: Multicom Kunshan P960RD 16.1"

Multicom Kunshan P960RD 16.1" er riktignok ikke best på byggekvalitet, skjermen kunne vært bedre, og du må leve med en del viftestøy, men hvis det er mest mulig ytelse for pengene som veier tyngst for deg så skal du vite at du får massevis av det her. Ikke minst gjør det kompakte og diskret designet og det gode tastaturet at den fint kan brukes til skolearbeid og jobb mellom spill-øktene.

Norsk-produserte laptoper kan vi ikke akkurat si at det finnes mange av, men Multicom har satset stort på å lage laptoper under eget merke i mange år allerede.

Faktisk lager de laptoper i flere ulike klasser, inkludert ultrabooks, spreke arbeidstasjoner og mer tradisjonelle maskiner til kontorbruk, men maskinen vi har fått inn til test denne gangen er en fullblods gaming-laptop.

Også disse kommer i mange ulike varianter med forskjellige spesifikasjoner, og den aktuelle modellen Kunshan P960RD 16.1" burde ideelt sett by på en god balanse av spesifikasjoner til spilling i 1080p til en ganske overkommelig pris.

Så gjenstår det bare å se om dette stemmer i praksis.

Pris og tilgjengelighet

Kunshan P960RD 16.1" er i salg i Multicoms nettbutikk nå, og den koster 16.990 kroner. Denne modellen er utstyr med RTX 2060-grafikk, 16 GB RAM og en Intel Core i7-9750H-prosessor.

I tillegg finnes det også andre varianter av Kunshan 16.1" med RTX 2070- og RTX 2080-grafikk til henholdsvis 19.990 og 23.990 kroner, i tillegg til en variant med GTX 1660-grafikk til 15.990 kroner.

Kunshan finnes for øvrig også i en rekke varianter med 15-tommer eller 17-tommer skjerm og ulike kombinasjoner av maskinvare, og mange av disse kan også konfigureres etter eget ønske så du får akkurat den kombinasjonen av maskinvare du vil ha.

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene for utgaven av Multicom Kunshan 16,1 tommer vi fikk tilsendt til test (P960RD): CPU: 2,5 GHz Intel Core i7-9750H (sekskjerner, 12 MB cache, opptil 4,5 GHz Turbo)

Grafikk: Nvidia GeForce RTX 2060 (6 GB GDDR6)

RAM: 16 GB DDR4

Skjerm: 16,1 tommer, 1920 x 1080, 144Hz

Lagring: 512 GB SSD, 1 TB HDD

Porter: HDMI, Mini DisplayPort, USB-C 3.1/DisplayPort 3.1, 3 x USB 3.0, LAN, mikrofoninngang, hodetelefonutgang, minnekortleser

Tilkoblinger: 802.11ac WLAN, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet

Kamera: HD webcam

Vekt: 2,09 kg

Mål: 38 x 25,2 x 1,99 cm

Design

Til forskjell fra mange andre gaming-laptoper byr Kunshan på et overraskende neddempet design. Den er riktig nok mørk i fargen og den har en del kantete designdetaljer som avslører hvor fokuset dens ligger, men vi tenker likevel at dette er en maskin du også kan ta med deg på kontoret uten å stikke deg nevneverdig ut.

Det er også verdt å legge merke til at den faktisk ikke er helsort, slik de fleste andre gaming-laptoper er. Overflaten har i stedet et gråaktig preg med et snev av champagne-farge, og vi opplever den nærmest som litt forfriskende sammenlignet med de fleste andre.

For dem som eventuelt er ekstra allergisk mot innebygde lys av alle slag så er det greit å være klar over at lokket på laptopen har noen designdetaljer som lyser, min disse er relativt diskret og de lyser ikke i alle regnbuens farger.

Når man åpner det nevnte lokket og skrur på maskinen så blir derimot historien en annen, for tastaturet er utstyrt med full RGB-belysning. Her kan man justere etter eget ønske i den tilhørende programvaren (noe vi kommer tilbake til), men lyset kan heldigvis også deaktiveres helt eller settes til en nøytral hvit om ønskelig.

Kunshan P960RD har et relativt neddempet og diskret design. (Image credit: Truls Steinung)

Kunshan er ikke akkurat en liten og lett maskin, men med tanke på at dette er en gaming-laptop så opplever vi at den balanserer ytelsen du får opp mot vekt og størrelse på en god måte. Den er ikke større enn at den går fint ned i en bag som er laget for en mer tradisjonell 15-tommer-maskin, og vekten på drøyt 2 kg gjør at det går helt fint å bære den med seg. Det hjelper også at strømforsyningen er relativt liten og lett, sammenlignet med enkelte andre gaming-laptoper vi har testet i det siste. (Les: Acer Predator Helios 700)

Det må også nevnes at Kunshan stort sett er laget i past, og det er som vanlig ikke et materiale som gir den høyeste kvalitetsfølelsen. Tross det så føles den brukbart solid, og det er ikke et ankepunkt vi trekker mye for.

Skjerm

Så kommer vi til skjermen, og her opplever vi at Multicom har prioritert veldig godt ved å velge en HD-skjerm på 144 Hz. Med et grafikkort som RTX 2060 vil du uansett ikke kunne dra nytte av høyere oppløsninger, og størrelsen på 16,1 tommer vil heller ikke la deg gjøre det i noen særlig grad. Her står du i stedet fritt til å prioritere å få mest mulig "eye candy" med tilhørende lavere (men likevel veldig spillbar) fps selv i helt nye spill, eller begrense den visuelle kvaliteten litt og få høy fps med tilhørende lav forsinkelse.

Det du derimot ikke får er G-Sync, og det er noe vi savner på en skjerm som dette. Da ville man hatt mulighet til å prioritere bildekvalitet litt mer, uten å måtte ty til vertikal synk for å unngå rifter i bildet når bilderaten faller for mye.

En laptop som kan levere glimrende spillopplevelser. (Image credit: Truls Steinung)

Den 16,1 tommer store skjermen bidrar også til å gi deg ganske god innlevelse, og vi liker fargegjengivelsen relativt godt. Det skal sies at hvitbalansen heller noe mer mot rødt enn vi skulle ønske, men litt varmere farger i spill er ikke noe stort problem.

Et litt større problem er den ganske tydelige og ikke minst ujevne lysblødningen fra sidebelysningen til LCD-skjermen. Her opplever vi at kvaliteten absolutt kunne vært bedre, men samtidig er dette først og fremst noe som synes når skjermen viser veldig mørke bilder eller en mørk lasteskjerm i et spill, og det er ikke noe man legger mye merke til ved daglig bruk.

Tastatur, pekeflate og tilkoblinger

Tastaturet til Kunshan er verdt å trekke frem som et positivt aspekt. Tastene er en tanke mykere å trykke ned en hva undertegnede ville foretrekke, men de føles likevel presise og balanserte, og det er god plass mellom dem.

Skal man trekke frem noe negativt her så må det være den litt korte shift-tasten på høyre side som gjør det lett å trekke piltasten ved siden av i stedet, men ellers fungerer også plasseringen av tastene stort sett veldig godt.

Alle gaming-laptoper med respekt for seg selv har RGB-belysning i tastaturet, og det er også tilfellet med P960RD. Programvaren er ikke veldig sofistikert, men den lar deg i hvert fall programmere hver eneste tast separat med en farge fra RGB-spekteret, i tillegg til at man kan velge ulike animerte effekter. Hva mer kan man egentlig ønske seg? Heldigvis går det også an å skru av alt lyset om man ønsker det.

Høyre side er utstyrt med hodetelefonutgang, mikrofoninngang, USB 3.0-port, minnekortleser og LAN-port. (Image credit: Truls Steinung)

Styreflaten fungerer også godt, og vi opplever at den er responsiv å bruke. Her er det også verdt å nevne at Kunshan har fingeravtrykkleser til opplåsing av Windows, og denne er integrert i styreflaten. Dette fungerer ved at et fingeravtrykksymbol lyser opp der du skal legge fingeren, og dette fungerer helt fint i praksis.

Når det kommer til tilkoblinger, så opplever vi at Kunshan er godt utstyrt. På venstre side sitter det en HDMI-port, en DisplayPort, to USB Type-C-porter og en USB 3.0-port. På høyre side er det gjort plass til minnekortleser, mikrofon- og hodetelefonkontakter, enda en USB 3.0-port og en ethernet-port. Sistnevnte må vi si vi setter spesielt stor pris på.