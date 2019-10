Test: Acer Predator Helios 700

Vær forsiktig med hva du ønsker deg, for det kan hende du får det. Og hvis det du ønsker deg er en laptop med fullblods gaming-ytelse på nivå med en topp moderne stasjonær gaming-PC, så er Acer klare for å gi deg det i form av Predator Helios 700. Om du kommer til å være glad for at du ønsket deg dette, gjenstår imidlertid å se.

Det interessante er at Acer gjør ting litt annerledes med Helios 700. Vi har sett ekstreme 17 tommer gaming-laptoper før, men ikke som dette. Helios’ store party-triks er muligheten til å trekke tastaturet ut, slik at man avdekker kjøleløsningen som sikrer best mulig ytelse fra prosessoren med åtte kjerner og RTX 2080-grafikkbrikken fra Nvidia.

Uten å avsløre for mye, kan vi si at den definitivt leverer på dette punktet, men det har også en pris – og da snakker vi ikke bare om den heftige prislappen.

Samtidig skal det sies at prislapper på over 30.000 kr nærmest er normen i dette markedet. Alienware Area-51m overgår den grensen lett med de rette spesifikasjonene, og Asus ROG Mothership kan komme opp i nærmere 100.000 uten at det er helt klart om det faktisk blir mulig å kjøpe den.

Med andre ord: hvis du vil ha topp gaming-ytelse i en laptop, må du være villig til å betale for det. De vanlige målene for hva du får for pengene gjelder ikke, og det som faktisk betyr noe er hvor god Acers seneste beist er til gaming.

(Image credit: Future)

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene for utgaven av Acer Predator Helios 700 vi fikk tilsendt til test: CPU: 2,4 GHz Intel Core i9-9980HK (åtte kjerner, 16 MB cache, opptil 5 GHz Turbo)

Grafikk: Nvidia GeForce RTX 2080 (8 GB GDDR6)

RAM: 32 GB DDR4

Skjerm: 17,3 tommer, 1920 x 1080, IPS, 144Hz, G-Sync

Lagring: 2 x 512 GB SSD

Porter: 3x USB, 2x USB-C, LAN, HDMI, DisplayPort

Tilkoblinger: 802.11ac WLAN, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet

Kamera: HD webcam

Vekt: 4,9 kg

Mål: 43 x 30 x 4 cm

Pris og tilgjengelighet

Det finnes flere varianter av Helios 700, og hvis du kan nøye deg med RTX 2070, 16 GB RAM og 512 GB SSD, kan den bli din for 25.000 kroner. Er du fast bestemt på å kjøpe varianten vi har testet, må du derimot ut med ganske mye mer.

Med RTX 2080, 32 GB RAM og 2 x 512 GB lagring må du nemlig ut med hele 35.990 kroner. Det finnes også en variant med 64 GB RAM og 2 x 1 TB lagring, noe vi antar vil dytte den over 40.000-kronersgrensen, men så vidt vi vet er ikke denne tilgjengelig i Norge.

Samtidig er det verdt å nevne at Alienware Area 51m med tilsvarende spesifikasjoner koster omtrent det samme.

(Image credit: Future)

Design

Både Alienwares Area-51m og Asus’ ROG Mothership- og Zephyrus-modeller har brakt med seg mange nye ideer til laptop-design i det siste, og også Acer Predator Helios 700 klarer å bli lagt merke til ved hjelp av noen unike nye løsninger.

Fokuspunktet blir umiddelbart det såkalte Hyperdrift-tastaturet som sammen med håndleddstøtten kan trekkes mot brukeren, slik at du får en mer behagelig håndstilling.

Ergonomien er imidlertid mer som en bieffekt å regne, for hovedpoenget med å flytte tastaturet slik er at luft skal kunne slippe ut av toppen av chassiset, og Acer har satt inn et par kraftige vifter for å sørge for nettopp det.

(Image credit: Future)

Ifølge Acer gjør dette det mulig å slippe løs det egentlige potensialet til de kraftige komponentene, og selskapet har også gjort det mulig å justere overklokking direkte fra PredatorSense-appen.

Apropos disse komponentene, så må maskinen vi har fått tilsendt kunne kalles intet mindre enn episk.

Her finner vi nemlig en Intel Core i9-9980HK åtterkjerners CPU, og denne er kombinert med et Nvidia GeForce RTX 2080 grafikkort. Denne maskinen har altså noe av det sprekeste som er å få på markedet akkurat nå, og disse er kombinert med den kanskje beste kjøleløsningen vi har sett i en laptop.

Vår maskin har ellers generøse 32 GB RAM, og to 512 GB SSD-er i RAID0-konfigurasjon.

Andre detaljer inkluderer Acers egen «Linear Switch Technology» for WASD-tastene, og innebygget 5.1-lyd med tilhørende subwoofer.

(Image credit: Future)

Det er imidlertid også verdt å merke seg den enorme størrelsen til denne maskinen. Den er hele 4 cm tykk og veier nesten 5 kg. Den er altså rett og slett enorm, og du må også regne med den enorme strømadapteren. Dette er definitivt ikke en spesielt bærbar maskin – faktisk kan det vel bare til nød kalles slepbar.

(Image credit: Future)

Skjerm

Og så har turen kommer til skjermen. Acer har gått for et 17,3 tommer IPS-panel med 144 Hz oppfriskningsfrekvens, Nvidia G-Sync og 1080p-oppløsning. Denne siste detaljen er det ene aspektet ved Predator Helios 700 som kan virke som en svakhet. Bare 1080p? På en ellers toppspesifisert gaming-maskin?

Problemet kan muligens være manglende tilgjengelighet når det kommer til 1440p-skjermer for laptoper. 4K er riktignok tilgjengelig, men det er samtidig også unødvendig mye for en 17-tommer skjerm når det kommer til spilling, og det ville også gått kraftig utover bildefrekvensene.

Uansett hva du synes om 1080p-oppløsning, så er én ting i hvert fall sikkert: denne maskinen har noen skikkelig brede kanter rundt skjermen, og det får den til å se litt datert ut.

Ellers består maskinen stort sett av plast, og kvalitetsfølelsen er ikke den beste. Den virker riktig nok ganske robust, men sammenlignet med maskiner som Alienware Area-51m så føles Helios 700 litt mindre sofistikert ut.