Test: Komplett Khameleon P9 GTX 1660 Ti

Med sine nye gaming-laptoper i Khameleon-serien satser Komplett på å kombinere arbeid og gaming i samme pakke, og i det store og det hele så lykkes de. Det er ikke til å komme unna at du får mer kvalitetsfølelse til en lavere pris fra enkelte konkurrenter, men når det gjelder ren ytelse får du mye for pengene her.

Komplett har nylig kastet seg inn i gaming laptop-markedet med Khameleon-serien, og det ser ut til at de satser stort med et bredt utvalg av maskiner i ulike prisklasser.

For øyeblikket har de syv ulike modeller i salg (i tillegg til fire Khameleon Pro-modeller), og spesifikasjonene baseres rundt grafikkortene GTX 1660 Ti eller RTX 2070, mens prosessoren i alle modellene er Core i7-9750H.

Spørsmålet blir naturlig nok om «lille» Komplett kan konkurrere med store produsenter som MSI, ASUS og Razer når det kommer til å levere en gaming-laptop som kan by på både topp ytelse, god kvalitetsfølelse og ikke minst et fornuftig støynivå.

Den aktuelle testmodellen plasserer seg riktignok i en prisklasse der vi kan finnes oss i en noe lavere kvalitetsfølelse og der vi ikke har de samme forventningene til ytelse, men det finnes likevel mange gode konkurrenter som satser hardt også på slike maskiner. Dermed gjenstår det å se om Komplett kan hevde seg.

Pris og tilgjengelighet

Komplett Khameleon P9 selges i en rekke ulike varianter med ulike kombinasjoner av komponenter.

Maskinen vi tester her er utstyrt med 16 GB RAM, 1 TB SSD og GTX 1660 Ti-grafikk, og den går for 18.490 kroner.

Vi har for øvrig også testet en variant som har samme spesifikasjoner med unntak av skjermkortet som er et RTX 2070 Max-Q, og som går for 23.490 kroner.

Prisene på de ulik modellene strekker seg fra 16.990 for den rimeligste varianten som gir deg GTX 1660 Ti-grafikk, 500 GB SSD og 8 GB RAM, og helt opp til 30.499 kroner om du vil sikre deg den råeste varianten med 64 GB RAM og 4 TB SSD.

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene for den aktuelle utgaven av Komplett Khameleon P9: CPU: 2,5 GHz Intel Core i7-9750H (sekskjerner, 12 MB cache, opptil 4,5 GHz Turbo)

Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti (6 GB GDDR6)

RAM: 16 GB DDR4

Skjerm: 15,6 tommer, 1920 x 1080, 144 Hz

Lagring: 1 TB SSD

Porter: 1x HDMI 2.0, 1x LAN, 1 x Thunderbolt 3, 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x USB 3.1 Gen 2, hodetelefonutgang, mikrofoninngang, minnekortleser

Tilkoblinger: WiFi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: Windows Hello

Vekt: 1,85 Kg

Mål: 356,4 x 233,6 x 21,4 mm

Design

Til å være en gaming-laptop er Komplett Khameleon en imponerende slank og kompakt maskin. Det sikrer også at den er lett å ta med seg og hendig å bruke hvor som helst.

Khameleon P9 er slank og diskret. (Image credit: Truls Steinung)

Da er det samtidig også en fordel at den har et såpass diskret design. Med unntak av at den er sort så er det ikke så mye som tilsier at dette er en fullblods gaming-laptop, og det går fint an å ta den med på kontoret eller i andre profesjonelle sammenhenger, uten at du ender opp med å stikke deg ut nevneverdig. Det er jo greit å ta med i beregningen når man skal gå til innkjøp av en så kostbar maskin.

Tastaturet er også bakbelyst med full RGB-belysning, og den medfølgende programvaren lar deg velge mellom diverse effekter og fargeinnstillinger. Dette fungerer greit, men for deg som er opptatt av dette så skal du også være klar over at mange av lyseffektene har et ganske hakkete preg, sannsynligvis fordi tastaturet ikke har så mange lysnivåer å veksle mellom. Belysningen er altså ikke like avansert som hos mange av konkurrentene.

(Image credit: Truls Steinung)

Er du ikke opptatt av sånt, skal du også vite at det går fint an å deaktivere lyset eller bare velge standard hvitfarge som på de fleste andre moderne laptoper.

Den eneste andre lysdetaljen på Khameleon er en stripe i front som kan gis en valgfri farge, i tillegg til at den kan pulsere i ulike farger mens maskinen er i dvale. Denne kan heldigvis også deaktiveres helt om du ønsker det.

Selve chassiset er laget av en magnesiumlegering, men dette er langt i fra den mest solide laptopen vi har vært borti. Metallet føles tynt og bøyelig, og en del detaljer er i tillegg av plast som heller ikke hever helhetsinntrykket. Den kjennes i det hele tatt ganske knirkete og skjør ut, og vi må si dette er litt skuffende med tanke på prisen på denne maskinen.

Uansett hva den er laget av bidrar det i hvert fall til lav vekt, for 1,85 kg må sies å være imponerende for en så sprek gaming-laptop.

Skjerm

Skjermen er helt klart et positivt aspekt ved Khameleon. Den fremstår som lyssterk og fargerik, og det er ikke minst positivt at den er på 144 Hz. Selv med et litt mer beskjedent grafikkort som GTX 1660 Ti kan du få svært høye bilderater i esport-titler som CS:GO og Fortnite, og da får du mulighet til å utnytte denne skjermens fulle potensial.

Det vi derimot savner er støtte for G-Sync, altså Nvidias løsning for variabel oppfriskningsrate som sikrer at man unngår rifter i bildet når grafikkortet ikke er helt samkjørt med skjermen. Er du følsom for slike rifter må du altså i enkelte spill aktivere VSync for å slippe unna, noe som ofte bringer med seg andre ulemper.

Tastatur, pekeflate og tilkoblinger

Pekeflaten til Khameleon P9 byr på en litt blandet opplevelse. (Image credit: Truls Steinung)

Utformingen av tastaturet har etter vår mening både fordeler og ulemper. De store tastene er jo i utgangspunktet en bra ting, men vi opplever samtidig at de sitter svært tett sammen. I praksis resulterer det i at det er lett å komme borti flere taster samtidig. Samtidig er jo selvfølgelig dette et aspekt som i stor grad er en smakssak, og vi antar også at det er noe man kan bli vant til over tid.

Pekeflaten gir oss også en litt blandet opplevelse. Størrelsen er riktignok bra, og den føles i utgangspunktet responsiv og grei ut. En ting som irriterer oss er imidlertid at den har et felt øverst i venstre hjørne der man kan trykke to ganger for å deaktivere den. Dette i seg selv er for så vidt greit, men dette feltet er samtidig ikke brukbart som berøringsflate. Dermed risikerer du at musepekeren stopper opp om du flytter fingeren hit, og det kan være rimelig irriterende.

Vi er også nødt til å kommentere at pekeflaten gir fra seg en litt skranglete lyd når man trykker på den, noe som ikke akkurat bidrar til å øke helhetsinntrykket av maskinen.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Truls Steinung) Bilde 2 av 3 (Image credit: Truls Steinung) Bilde 3 av 3 (Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til tilkoblingsmuligheter så er selve utvalget ganske bra. Her får du tre USB-porter på sidene i tillegg til minnekortleser og mikrofon- og hodetelefontilkoblinger, mens baksiden er utstyrt med HDMI, Thunderbolt 3-port og LAN-port.

Tilkoblingene på sidene er plassert overraskende langt frem, men dette er forståelig med tanke på de store luftuttakene som er plassert lenger bak på hver side. Vi er derimot litt mindre begeistret for at såpass mange tilkoblinger er plassert på baksiden. En maskin som dette som er så lett og kompakt at man kan løfte den med én hånd, blir plutselig litt mindre håndterlig når man må passe på at man ikke bøyer kablene på baksiden i det man løfter eller setter ned maskinen. Med portene på sidene, er dette problemet mindre.