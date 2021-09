Test: Huawei Watch 3 Pro

Huawei Watch 3 Pro viderefører alle de gode aspektene ved selskapets tidligere smartklokker, men har samtidig også noen nye å by på. Dette er nemlig den første smartklokka som kjører HarmonyOS, og Huaweis egen OS byr på en god brukeropplevelse med et responsivt og brukervennlig grensesnitt. Du får også en glimrende høyoppløst AMOLED-skjerm, eSIM-støtte, god GPS-sporing og godt med treningssporingsmuligheter. Så får man heller se på det som en bonus i fremtiden at utvalget av tredjeparts-apper eventuelt vokser, for foreløpig er det ikke noe særlig å skryte av.

Kort oppsummert

Huawei har levert en jevn strøm av gode smartklokker de siste årene, og de har vært spesielt sterke når det gjelder treningsfunksjoner.

Nye Watch 3 Pro fortsetter sammen med den rimeligere Watch 3 i samme spor, men nytt av året er det at klokkene for første gang er utstyrt med Huaweis egen operativsystem HarmonyOS. I praksis har ikke dette veldig stor betydning from brukeren, men det bringer i hvert fall med seg et nytt brukergrensesnitt som fungerer godt. I tillegg er endelig også skikkelig støtte for tredjeparts-apper på plass, men utvalget er foreløpig tynt og dette blir dermed ikke noe stort trekkplaster likevel. Forhåpentligvis kan det endre seg i fremtiden.

Huawei Watch 3 Pro spesifikasjoner: Mål: 48 x 49,6 x 14 mm Vekt: 63 g Skjerm: 1,43 tommer Skjermoppløsning: 466 x 466 punkter, PPI 326 Materiale: titan Sensorer: akselerasjon, gyro, geomagnetisk, puls, lys, barometer, temperatur Lagring: 16 GB RAM: 2 GB Vannbestandighet: 5 ATM (50 meters dyp) Trådløsteknologi: 4G, Bluetooth, WiFi, NFC, GPS Batterilevetid: opptil 5 dager Ultrabatterisparingsmodus: opptil 21 dager

Heldigvis har Watch 3 Pro mye å by på rett ut av esken også, inkludert et stilfullt design som gjør at den passer i alle slags situasjoner, fra trening via hverdag til fest.

Den har som nevnt fokus på trening, og utvalget av aktiviteter som kan spores er imponerende. Du får også sporing av puls, SpO2, stress, skritt, hudtemperatur og søvn, og appen gir god oversikt over ulike data og fremgangen du gjør. I tillegg får du god og nøyaktig GPS-sporing, den lyssterke og omfangsrike AMOLED-skjermen er god å bruke, og maskinvaren leverer svært god ytelse som resulterer i et responsivt grensesnitt.

Batterilevetiden er også veldig god, og ved lett til moderat bruk burde den holde i opptil 5 dager før den må lades. Bruker du den mye til trening, musikklytting og lignende, kan du regne med 3-4 dagers bruk.

Watch 3 Pro er altså en smartklokke med gode grunnfunksjoner som kan gjøre den verdt pengene i seg selv, mens den i tillegg har stort potensial for å bli bedre etter om HarmonyOS utvikles og utvalget av tredjeparts-apper blir større. Bare husk at dette er en smartklokke som legger mest vekt på trening og aktivitet, så hvis du vil ha noe som er mer allsidig rett ut av esken så kan det være at for eksempel Samsung Galaxy Watch 3 er et bedre valg.

Pris og tilgjengelighet

Ute nå

Tilgjengelig i to versjoner – vanlig og Pro

Huawei Watch 3 ble lansert juni 2021, og den finnes i flere utgaver.

Varianten vi har hatt inne til test heter Watch 3 Pro Classic, og den har en pris på 4490 kroner i norske nettbutikker. Watch 3 Pro finnes i tillegg også i en Elite-utgave med titanreim som koster hele 7768 kroner.

I tillegg finnes det også en rimeligere variant uten Pro i navnet, og denne kommer i en Classic-utgave med skinnreim og en Active-utgave med gummireim. Begge disse koster 3990 kroner.

Design

Watch 3 Pro imponerer med flott design, og skinnreimen som følger med vår testmodell gir den et klassisk utseende. (Image credit: Truls Steinung)

Roterbar krone-knott til betjening

Klokken er relativt stor

Lyssterk og skarp AMOLED-skjerm

Designmessig er Watch 3-modellene mer å regne som en videreføring av Watch GT 2-modellene enn Watch 2. Det gjelder altså begge de to variantene, og Watch 3 Pro har dermed mye til felles med Watch GT 2 Pro, mens Watch 3 har mye til felles med GT2.

Det betyr i praksis at Watch 3 Pro er litt større og kraftigere i utformingen, mens Watch 3 er litt slankere og nettere. Dette er faktisk også tilnærmet det eneste som skiller dem, med unntak av batterilevetiden som vi kommer tilbake til.

Vår testmodell kommer med en skinnreim som passer godt til de fleste anledninger, fra hverdag til fest. Den fungerer også greit til trening, men vi ser for oss at mye svette og vann vil slite på den over tid. Skal du bruke klokken din mye til trening kan det dermed være en idé å bytte til en gummireim, eller eventuelt gå for Huawei Watch 3 Active-varianten som selges med en slik reim.

Utover det finnes det også en Watch 3-variant som selges med skinnreim, og en Watch 3 Elite-variant som kommer med reim i titan.

Klokka har en stilfull men samtidig ganske subtil utforming i titan. (Image credit: Truls Steinung)

Ved siden av berøringsbetjening på skjermen så betjenes Watch 3 Pro hovedsakelig med krone-knotten som er ny for denne modellen. Den fungerer som en bekreft-knapp, og den kan samtidig skrus på for å rulle gjennom tekst og menyer. Dette er system som fungerer fint, og rullingen er jevn og responsiv.

Den eneste andre fysiske knappen er en snarveiknapp som du selv kan velge hva skal gjøre. Den kan også ta deg direkte til den funksjonen du bruker mest, enten det er musikk-appen, treningsfunksjonene eller en app du har installert selv.

En av nyhetene som følger med nye HarmonyOS er et nytt grensesnitt for hovedmenyen. I stedet for en liste med funksjoner får du nå et nett av bobler på skjermen som du kan skyve rundt og zoome inn og ut i ved å skru på krone-knotten. Dette fungerer veldig fint, og det vil nok komme enda mer til sin rett etter hvert som du installerer stadig flere apper.

En av høydepunktene til Watch 3 Pro er AMOLED-skjermen på 1,43 tommer. Den er lyssterk og fargerik, og den er stor nok til å gi plass til store mengder informasjon og tekst samtidig.

Du kan velge mellom et greit utvalg av klokkeskiver i mange ulike stiler som følger med, og det finnes også et enormt utvalg tilgjengelig for nedlasting. Det er bare synd at mange av de sistnevnte koster penger, og prisen er ofte høyere enn man kunne ønske. Det er selvfølgelig forståelig at tredjeparter som lager klokkeskiver ønsker å ta betalt for dem, men det er rart at Huawei selv ikke tilbyr flere alternativer gratis når man betaler såpass mye for en smartklokke.

Funksjoner

eSim-støtte

Gode tidsbesparende funksjoner

Få ekstra apper (i hvert fall til nå)

Huawei Watch 3 Pro legger mye fokus på treningsfunksjoner slik også Huaweis tidligere klokker har gjort, men den inneholder også en rekke verktøy som kan være nyttige ved daglig bruk.

Støtten for eSim gjør at du kan foreta telefonsamtaler, spille av musikk og laste ned apper uten å ha klokka tilkoblet telefonen via Bluetooth eller være tilkoblet WiFi.

Utover det får du en rekke smarte løsninger som kan være nyttig og praktiske, avhengig av hvordan du bruker dem.

Du får for eksempel detaljerte varsler på klokka fra apper du har gitt slik tillatelse. Dermed kan du bare titte ned på klokka når den vibrerer for å se hva for eksempel en tekstmelding dreier seg om, uten å hente frem telefonen. Du kan også motta eller avvise samtaler, kun ved å henholdsvis knytte neven brått eller vri på håndleddet.

En annen nyttig funksjon er stemmenotat-appen. Den lar deg raskt lese inn ting du må huske, og du slipper dermed å taste det inn på telefonen eller på det bittelille tastaturet på klokka for den saks skyld.

En fordel som følger med HarmonyOS, er at dette er Huaweis første smartklokke som har skikkelig støtte for apper. Den dårlige nyheten er imidlertid at utvalget i Huawei AppGallery er rimelig tynt. Du finner et par OK radio-apper, noen vær-apper, apper for å lage handlelister og lignende, men utover det er det ikke så mye å snakke om. Dette er jo ikke så rart med tanke på at HarmonyOS er rimelig nytt, men hvis vi skal vurdere ut fra hvor raskt AppGallery har vokst på Android-telefoner så forventer vi ikke det helt store innrykket med det første. Skulle apper som Spotify, Strava og lignende eventuelt dukke opp, så vil i tilfelle Watch 3 Pro bli et enda bedre kjøp.

Pulsmåleren er alltid aktiv, og vår opplevelse er at den er ganske presis. (Image credit: Truls Steinung)

Heldigvis er klokka som nevnt ganske godt utstyrt ut av esken, og blant funksjonene finner vi også trygghetsløsninger som mange kan ha nytte av. I likhet med Apple Watch vil også Watch 3 Pro merke brå sammentreff, og tolke det som et fall. Skjer dette, så starter en nedtelling som ender med at den ringer en angitt nødkontakt med mindre du stopper den.

I tillegg kan du få den til å ringe 112 kun ved å trykke 5 ganger på kroneknappen. Da ringer den også umiddelbart, så det gjelder å ikke være for ivrig md å trykke på den med mindre det er nødvendig.

Treningsfunksjoner

Grafisk visning av daglig aktivitet

Stort utvalg av aktiviter kan spores

Nøyaktig GPS-sporing

Hovedfokuset til Watch 3 Pro er som nevnt aktivitets- og treningsporing. Den daglige motivasjonen blir forsøkt ivaretatt med Apple-inspirerte ringer som skal fylles før leggetid, og du får også varsel om at du bør bevege på deg når du har sittet stille for lenge.

Når det kommer til trening så får du et stort utvalg av aktiviteter fra sykling og løping til mer eksotiske aktiviteter som triatlon, så her vil de fleste behov være dekket. Det er også kjekt at du kan tilpasse listen over aktiviteter etter eget ønske, slik at du får enklere tilgang til dem du bruker ofte.

Ringer som er tydelig inspirert av Apples grensesnitt, viser hvor langt unna du er å nå dagens mål. (Image credit: Truls Steinung)

Vi testet klokka på noen løpe- og sykkelturer, og vår opplevelse er at den er presis når det gjelder både puls og GPS.

Det skal sies at GPS-en bruker overraskende lang tid på å få kontakt med satellitt når man vil starte en økt, men når den først har funnet signalet så imponerte den med presis måling av tilbakelagt lengde.

Pulsmålingen virker på sin side pålitelig og nøyaktig, selv om den naturlig nok ikke er like god som det en måler som er festet rundt brystet vil være.

Klokka har også mulighet for å fortelle deg om fremgangen din med talebeskjeder underveis, noe som er praktisk nok, men som samtidig er ganske irriterende fordi lyden kommer ut av selve klokka med høyt volum så lenge du ikke har ørepropper tilkoblet. Heldigvis er det mulig å skru dette av slik at du slipper å overraskende forbipasserende med skravling når du er ute og løper, men vi hadde gjerne sett at dette var deaktivert som standard – ikke minst med tanke på at dette har vært et problem med Huaweis klokker ganske lenge nå.

Nytt for Watch 3 Pro er muligheten til å måle temperaturen på overflaten av huden din. Dette fungerer som beskrevet, men i praksis er dette altså ikke snakk om en nøyaktig måling av kroppstemperatur og målingen ligger typisk 2-3 grader under temperaturen du får med et termometer. Dermed ser vi ikke den helt store nytten med denne funksjonen.

Måling av hudtemperatur er nytt av året, men vi er usikre på hvor nyttig det er praksis. (Image credit: Truls Steinung)

Søvnsporingen fremstår som relativt nøyaktig når det kommer til å registrere ulike søvnstadier og total sovetid, og vi opplever også at den stort sett forstår hva som er en kort lur og hva som er nattesøvn, selv når sistnevnte har avbrudd på grunn av våkne unger og lignende.

Samtidig fikk vi noen merkelige og uventede utslag når det gjaldt søvnkvalitet og pustekvalitet som ikke alltid stemte like godt med egne opplevelser, og vi ville ikke stolt helt på rådene klokka gir basert på disse dataene. De kan fungere som en pekepinn, men er du du usikker på søvnkvaliteten din så er det nok best å ta en prat med legen.

Batterilevetid

Magnetisk lader

Varer i opptil 5 dager mellom hver lading

Watch 3 Pro lades ved hjelp av trådløs lading, og du kan enten bruke den medfølgende magnetiske laderen som må plugges i en ladeadapter eller en annen leding USB-kontakt, eller du kan lade den med omvendt trådløs lading hvis telefonen din er utstyrt med den muligheten.

Batterilevetiden er selvfølgelig avhengig av hvor mye du bruker klokka og hva du bruker den til, men den tåler absolutt sammenligning med konkurrentene på dette punktet. Ved lett bruk kan du regne med opptil 5 dager mellom hver lading, mens hvis du trener mye, bruker klokka til å høre på musikk eller har hypping samtaler så vil den falle betydelig. Det normale vil nok ligger omtrent rundt 3-4 dager.

Aktiverer du ultrabatterilevetidsmodus lover Huawei at du skal få hele 21 dagers bruk, noe som godt kan stemme ut fra vår erfaring. Da må du imidlertid klare deg uten mange av finessene som gjør klokka smart, og det er kanskje ikke verdt det – i hvert fall ikke til daglig bruk.

Legg også merke til at batterilevetiden er en av få ting som skiller Watch 3 Pro fra den rimeligere Watch 3. Sistnevnte skal i følge Huawei holde i rundt 3 dager ved typisk bruk, mens ultrabatterilevetidsmodusen skal holde klokka gående i rundt 14 dager.

Watch 3 Pro er utstyrt med sporing av en rekke ulike aktiviteter og idretter. (Image credit: Truls Steinung)

Telefon-app

Kompatibel med iOS and Android (i tillegg til HarmonyOS)

Ryddig presentasjon av data

Klokka kommuniserer med telefonen din via Huaweis Helse-app, som er kompatibel med både Android og iOS i tillegg til HarmonyOS. Tilkobling gjøres raskt ved å taste inn en PIN-kode på skjermen til klokka, etter at du eventuelt har laget en Huawei-konto om du ikke hadde det fra før.

Vi testet Watch 3 Pro med en OnePlus 9 Pro og en Huawei P40 Pro, og begge fungerte fint. Det er imidlertid verdt å merke seg at om du har noe annet enn en Huawei-telefon, så kan det være at du må installere AppGallery og deretter laste ned nyeste versjon av Helse-appen derfra får å få den mest oppdaterte versjonen.

Helse-appen gir enkel tilgang til dataene fra klokken, og du får også et godt utvalg av treningsprogrammer som kan hjelpe til med å holde deg motivert. (Image credit: Truls Steinung)

Helse-appen til Huawei har ikke gjennomgått de helt store forandringene på en stund, men det er heller ikke nødvending. Den gir god oversikt over ulike typer data, inkludert utvikling over tid, og den er enkel å bruke og finne frem i.

Det er også positivt at appen inneholder en del treningsprogrammer som skal hjelpe deg til å trene riktig og effektivt, inkludert Intervall-programmer, HIIT-økter og programmer for blant annet halv-maraton og maraton.

Bør jeg kjøpe Huawei Watch 3 Pro?

Watch 3 Pro fungerer godt i sterkt sollys. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis …

... du vil ha en stilig smartklokke

Watch 3 Pro har et stilig design som gjør seg godt i alle slags sammenhenger.

... du skal bruke smartklokken din til trening

Utvalget av treningstyper er stort, og støtten for 4G og eSim gjør at du kan bruke den selv når du ikke har telefonen med deg.

... du trenger bra batterilevetid

Du får opptil 5 dager ved lett til normal bruk, og i tillegg har du mulighet for å øke tiden til hele 21 dager med ultrabatterisparingsmodus om du har bruk for det.

Ikke kjøp den hvis …

... du vil ha en allsidig smartklokke

Huawei Watch 3 Pro har mye på by på, men den fokuserer spesielt mye på trening. Vil du ha noe mer allsidig, finnes det andre alternativer som er verdt å se nærmere på.

... du vil ha en rimelig smartklokke.

Watch 3 Pro er ikke direkte billig, og det er verdt å huske på at Watch 3 byr på veldig mye av det samme til en lavere pris.

... du vil ha best mulig integrasjon med Android

HarmonyOS har sine begrensninger, og en klokke med WearOS vil gi deg flere muligheter med større utvalg av apper og bedre varslingsfunksjoner.