Test: Andersson TEW-3100

Andersson TEW-3100 er ekstremt billige til å være et par helt trådløse ørepropper som til og med er vanntette, og om du kun skal bruke dem til podcast- og radiolytting på farten så kan de være gode nok. Er du opptatt av lydkvalitet og må ha god batterilevetid, bør du derimot legge mer penger i et av de mange bedre produktene på markedet.

Kort oppsummert

Andersson er et merke som selges eksklusivt hos nettbutikken NetOnNet, og det er tydelig at intensjonen er å ta opp kampen med alle de andre produsentene av slike propper ved å tilby noe av det samme til en betydelig lavere pris. 500 kroner for et par helt trådløse ørepropper fremstår jo uten tvil som et røverkjøp, ikke minst med tanke på at det loves at de er vanntette. Spørsmålet blir selvfølgelig om de er gode nok til å være verdt et kjøp til denne prisen, eller om man heller burde legge litt mer penger i et par dyrere propper.

Svaret er vel egentlig "tja", for det kommer absolutt an på hva du er ute etter og hva slags forventninger du har.

Hvis du er spesielt kresen når det kommer til lyd og du trenger batterilevetid som holder til en hel dags sammenhengende bruk, så finnes det mange andre gode helt trådløse ørepropper du kan se nærmere på.

Er du derimot litt mindre kresen og bare vil ha et par propper som fungerer fint til radio- og podcast-lytting på bussen eller mens du er ute og går, så kan Andersson TEW-3100 faktisk være et godt valg.

Ikke minst får du et hendig ladeetui som glir lett ned i lomma, og berøringskontroller som fungerer imponerende godt, og alt dette gjør Andersson TEW-3100 til et velfungerende par med ørepropper til en veldig overkommelig pris. Bare være forberedt på at lyden ikke er den råeste.

Pris og lanseringsdato

Andersson TEW-3100 spesifikasjoner: Bluetooth-standard: 5.0 Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz Mål for ladeetui: 81 x 31 x 30,5 mm Batterilevetid: 4,5 timer Batterilevetid totalt: opptil 27 timer Vekt: 2 x 4 gram

Andersson TEW-3100 er tilgjengelig fra NetOnNet for 499 kroner, og du kan velge mellom en sort og en hvit variant.

Om det ikke er så viktig for deg at de trådløse proppene dine er vanntette, kan du også ta en titt på TEW-5000 som er enda billigere, men disse har også litt svakere batterilevetid.

Design

Proppene sitter godt fast inne i etuiet, takket være magneter. (Image credit: Truls Steinung)

Som mange andre helt trådløse ørepropper på markedet har også Andersson TEW-3100 et design som helt opplagt er inspirert av AirPods.

Likevel synes vi de har brukt inspirasjonen godt og laget sin egen variasjon som er både diskret og passe stilfull. Selve proppene er helt uten logo eller andre detaljer, og de gjør lite ut av seg når de sitter i ørene.

Det nevnte etuiet har en slank utforming som gjør at det ligger godt i lomma, men det må sies at det har en litt billig følelse som ikke imponerer nevneverdig. Plastoverflaten er også veldig utsatt for riper når det ligger i lomma, men til denne prisen kan vi heller ikke forventer så mye mer.

Lydkvalitet

Ladeetuiet er relativt slankt, og det gir godt med ekstra batterilevetid til proppene. (Image credit: Truls Steinung)

Vi hadde ikke de helt store forventningene til et par helt trådløse ørepropper som bare koster 500 kroner, men lyden er faktisk bedre enn ventet og i hvert fall helt grei til podcast-lytting. Om du vil bli fornøyd med musikkopplevelsen er mer avhengig av hvor kresen du er.

Det første man legger merke til er at diskanten er ganske tilbaketrukken og at mellomtonen har lite detaljrikdom, noe som fører til et fravær av friskhet og liv i lydbildet.

Dette trenger ikke å være noe stort problem om du bare vil lytte til litt radio på farten og du først og fremst holder deg til popmusikk. Svakhetene blir derimot mer merkbare om du prøver deg på mer akustisk baserte opptak, der detaljrikdommen i lydbildet er høyere. Da vil du nok fort savne mye fra favorittlåtene dine, og angre på at du ikke brukte litt mer penger på et bedre par med propper.

Funksjoner

Når det kommer til funksjoner, er det ikke så all verdens mye å si om TEW-3100. Sammenkobling fungerer akkurat som forventet, og de skal ha skryt for at oppkobling går veldig raskt, noe ikke selv dyre propper som Sennheiser Momentum True Wireless 2 kan skryte av.

Vi liker ellers at proppene spretter på plass i sporene sine ved hjelp av magneter, og de fire LED-lampene på forsiden av etuiet gjør en god jobb med å vise gjenværende batterikapasitet.

Når det kommer til kontrollmuligheter så er TEW-3100 også ganske konvensjonelle. Du trykker én gang på trykkflatene for å starte og stoppe avspilling og motta samtaler, mens dobbelttrykk starter stemmeassistenter og 2 sekunders trykk på henholdsvis høyre og venstre side lar deg hoppe frem og tilbake mellom låter.

Det som mangler er volumjustering, noe vi ofte opplever som viktigere enn både stemmeassistenter og hopping mellom låter. Dessverre får du ikke mulighet til å endre på disse kontrollene, så du må bare klare deg med valgene Andersson har gjort.

Vi må også konstatere at samtalelyden grenser til så dårlig at disse proppene er ubrukelige til noe annet en rask beskjed når du ikke har mulighet til å plukke opp telefon. Lengre samtaler vil bare bli frustrerende for motparten, og du vil stort sett få "hæ" tilbake når du prøver å gjøre det forstått. Dette er altså ikke produktet å satse på om du vil at proppene dine skal fungere som en god handsfree-løsning.

Berøringsflatene fungerer over all forventning. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp disse hvis ...

... du trenger propper som tåler vann

Andersson lover at TEW-3100 er IPX5-sertifisert, så de burde tåle en joggetur i regnet eller ekstra hard trening der du svetter mye.

... skal ha et par propper som bare fungerer

TEW-3100 kobler seg raskt til telefonen din, forbindelsen er stabil og berøringskontrollene er pålitelige og intuitive.

... du vil ha et par rimelige propper av AirPods-typen

AirPods er dyre, og så lenge du ikke har så høye forventninger til lyd og finesser så kan TEW-3100 være et OK alternativ.

Ikke kjøp disse hvis ...

... du trenger god batterilevetid i selve proppene

Den totale batterilevetiden på 27 timer er god, men 4,5 time i selve proppene er ikke nok til en hel arbeidsdag.

...du er kresen på lydkvalitet

TEW-3100 låter OK til å koste 500 kroner, men du får veldig mye mer lyd om du er villig til å betale litt mer.