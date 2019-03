Sonos One får en oppgradering, men det er ikke så spennende som du tror

Sonos One kommer i ny utgave denne uka, men det betyr ikke at det er på tide å kaste ut den gamle One-høyttaleren din.

Ifølge Sonos får andre generasjons Sonos One en raskere prosessor og mer minne, men den vil se ut og oppføre seg akkurat som forgjengeren.

Så hvorfor slippe en oppgradert utgave? Sonos har nevnt tidligere at mangel på minne og prosessorkraft er grunnen til at eldre Sonos-modeller ikke kan få AirPlay 2-støtten som kom til Sonos One og Sonos Beam.

Det samme kan potensielt skje i fremtiden med Sonos One, ved at versjon 2 av høyttaleren får oppdateringer i fremtiden som den første ikke kan få. Det er likevel lite sannsynlig at dette vil skje med det første, og Sonos bekrefter i en epost at «den originale Sonos One fortsatt skal støttes med jevnlige oppdateringer».

Denne oppgraderingen handler altså mest av alt om å sikre Sonos One for fremtiden.

Avslag på førstegenerasjons Sonos One

Samtidig med dagens lansering setter også Sonos ned prisen på den første versjonen av Sonos One, og du kan forvente å se de på tilbud for rundt 1795 kr mens andregenerasjonsmodellen får den opprinnelige prislappen på 1995 kr.

Er du interessert i å kjøpe Sonos One, men er bekymret for hvilken av de to modellene du skal ende opp med? Selskapet opplyser at andregenerasjonsmodellen skal merkes tydelig så du vet hva du kjøper.

Andregenerasjons Sonos One kommer i salg fra i dag.