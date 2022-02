Slik ser du åpningsseremonien under Vinter-OL i Beijing 2022

Alt er nok en gang klappet og klart på Bird's Nest Stadium i Beijing til åpningsseremonien for De olympiske leker – men denne gangen er det Vinter-OL 2022 det er snakk om. Den kinesiske filmregissøren Zhang Yimou er tilbake i førersetet, noe som lover godt for alle som ser frem mot et fargesprakende show. Les videre for å få med deg hvordan du får med deg åpningsseremonien under Vinter-OL i Beijing 2022 gratis, uansett hvor du befinner deg. La lekene begynne!

Vinter-OL 2022 – åpningsseremoni Dato: Fredag, 4. februar Tidspunkt: 13:00 Arena: Bird's Nest Stadium, Beijing Gratis strømming: BBC iPlayer Hovedkanal for OL i Norge: TVNorge Støttekanal for OL i Norge: Eurosport Norge Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Den store åpningen av Beijing-OL 2022 vil bestå av litt over én og en halv time med folkelig teater og pyroteknikk på nasjonalstadion i Beijing, der den offisielle Vinter-OL-maskoten, Bing Dwen Dwen (en gigantisk pandabjørn) skal opptre i minusgrader sammen med rundt 3000 andre medvirkende.



Det er litt mindre grandiost enn Yimous gigantiske 4-timer-lange epos fra 2008, da 15 000 personer bidro til virkelig å sette standarden for åpningsseremonier. Regissøren av «Hero» og «House of Flying Daggers» har gitt oss hint om at ett særlig spektakulært innslag vil finne sted når Den olympiske ild tennes, etter sigende på en måte som aldri har blitt gjort før.



På tide å komme i gang med både OL-floker, kakao og TV-tittingen: Arrangementet finner sted fredag den 4. februar, og de gode nyhetene er at åpningsseremonien fra Vinter-OL i Beijing 2022 er mulig å få med seg gratis, uansett hvor man befinner seg i verden.

Et annet enormt sportsarrangement finner også sted i februar: Slik ser du Super Bowl LVI 2022 på nett

Slik ser du åpningsseremonien fra Vinter-OL i Beijing 2022 gratis

Noe av det gjeveste med Vinter-OL er at store deler av arrangementet, inkludert åpningsseremonien, vises gratis over hele verden.



Bor man i Norge kreves det riktignok at man enten har tilgang til lineær-TV og TVNorge, eller at man abonnerer på Discovery+, men flere land har åpen tilgang til seremonien, blant andre Storbritannia, der den går på BBC (og følgelig også på gratisstrømmetjenesten BBC iPlayer.)

Slik ser du de norske OL-sendingene selv om du befinner deg utenlands

De olympiske leker har utvilsomt en global appell, og det er gode muligheter for å få med seg mesterskapet og åpningsseremonien uansett hvor du befinner deg i verden. Noen garanti for at du finner en TV med riktig kanal om du er på reise finnes likevel ikke. Hvis tilgang til OL på norske strømmeflater svikter er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Ved å bruke en VPN-tjeneste kan du omgå geoblokkeringer som forhindrer deg i å se de olympiske vinterlekene, og dermed få med deg sendingene fra Discovery, uansett hvor du befinner deg i verden.



Rent bortsett fra å få tilgang til strømmeinnhold, kan VPN-tjenester også bidra til å holde deg sikker og anonym på nett via kryptering av linjen du bruker. Det er såre enkelt å bruke VPN, det er helt lovlig og gjør at man kan senke skuldrene, vel vitende om at du er sikret mot brudd på personvern. Hvis du ønsker å gjøre litt mer research kan du ta en titt på vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet akkurat nå.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner

Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Slik bruker du en VPN-tjeneste

For å bruke en VPN-tjeneste følger du disse tre enkle stegene.



1. Last ned og installer VPN-programvaren: Vår testvinner er som sagt ExpressVPN



2. Kople deg til en passende lokasjon/server: Åpne VPN-applikasjonen og velg hvilket land du vil kople deg til.



3. Gå inn på strømmetjenestens livestrøm: Ønsker du å se de norske OL-sendingene går du altså til Discovery+.

Slik ser du Vinter-OL i Beijing 2022 om du befinner deg i Norge

Det er Discovery Norway som har rettighetene til OL-sendingene frem til 2024 her til lands.



Hovedkanalen for de olympiske sendingene er TVNorge (over 20 timer med sendinger hver dag), med Eurosport Norge som støttekanal, men samtlige øvelser vil kunne strømmes på Discovery+. Hvis du er ny kunde kan du registrere deg nå og få hele mesterskapet gratis, mens eksisterende kunder vil måtte abonnere på enten Live-pakken (129 kroner i måneden), for tilgang til TVNorge, eller Sport-pakken (179 kroner i måneden), om man vil se absolutt alt.



Hvis du ikke befinner deg i Norge under OL i Beijing, kan du bruke en VPN-tjeneste og kople deg til en server i Norge, slik at du får tilgang til de norske OL-sendingene.

Andre steder man kan få med seg åpningsseremonien under Vinter-OL 2022

Som nevnt over er det få land i verden det vil være vanskelig å se åpningsseremonien til Vinter-OL 2022, men enkelte steder har mer åpen tilgang enn andre.



Hvis man velger å vente vil seremonien selvsagt være å finne på nett en hel rekke steder (helt sikkert også på YouTube), men om man vil se det hele live er listen noe mer begrenset. For en fullstendig oversikt over hvor Vinter-OL er å finne i andre land kan du ta en titt hos Wikipedia.