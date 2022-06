Nye innblikk i «Stormgate», det nye RTS-spillet fra de gamle «StarCraft 2»-utviklerne

Vi har fått nok en titt på «Stormgate», det kommende RTS-spillet fra «StarCraft 2»-veteranene i Frost Giant, et av de mest interessante spillene fra årets Summer Game Fest. Under spillkonferansen fikk vi et par bilder og et lite innblikk i en kort historie om et skjold i F2P-spillet, men nå har selveste Day[9] fått svar på et par spørsmål og sett spillet i aksjon.



Stormgate fulgte opp Summer Game Fest 2022-snutten med en mer inngående prat under PC Gaming Show (opens in new tab) på søndag. I en relativt kort video snakker Frost Giant om det de har muligheten til å dele om RTS-spillet på nåværende tidspunkt, inkludert en del nyvinninger i sjangeren og en svært kort snutt med spillet i aksjon (enheter som slåss med andre enheter.)

«Stormgate» presenteres som en «evolusjon» av sjangeren, og later dermed til å være ganske så inspirert av «StarCraft 2» (det skulle bare mangle, gitt at mange av utviklerne tidligere jobbet for Blizzard, med nettopp «StarCraft 2».) Vi blir introdusert for en avansert menneskerase som invaderes av utenomjordiske, men én foreløpig ukjent faksjon skal også være på planleggingsstadiet. Utviklerne sier at vil prøve å gjøre konkurransedelen mer tilgjengelig, at hoveddelen av spillet skal være gratis og at man skal kunne lage kart og nye moduser med et medfølgende redigeringsprogram. Det meste her burde være kjente størrelser for alle som tidligere har vært borti strategispill fra Blizzard.



Det hele foregår i en post-apokalyptisk fremtid der menneskeheten må forsvare Jorden fra demoniske utenomjordiske – som går under navnet The Infernals – hvilket er et eksempel på det Frost Giant mener vil bli en blanding av fantasy og sci-fi. Historien i «Stormgate» skal bli et viktig element i spillet, fortalt via en rekke kampanjeoppdrag som hele tiden skal dryppe inn. Det høres litt ut som en såkalte live-service-modell, der man blir servert sesonger med innhold, i et forsøk på å holde spillet ferskt og interessant.

Nye kapitler i historien skal bli lansert «regelmessig», der man vil få nye kart å slåss på, flere enheter i troppen og flere modi man kan konkurrere i. Du vil kunne spille alle kampanje-oppdragene alene, eller sammen med andre, og en trespillervariant (der man spiller på lag) vil åpne opp for skreddersydde helte-enheter man kan bruke i kampen mot AI-motstandere.



Ta en titt på den fullstendige video-snutten nedenfor:

Frost Giant håper at de ulike modiene, kanskje særlig samarbeidsoppdragene, vil gjøre at «Stormgate» blir et mer «sosialt RTS-spill», som kan bli arnestedet for større spillsamfunn, i likhet med de man finner rundt de mest populære MOBA-spillene. Håpet er også at e-sport-interessen vil være lignende den «StarCraft 2» fikk i sin tid, noe som kan bli tilfellet, gitt den innebyggede turneringsfunksjonaliteten. Disse foregår over flere ligaer, slik at alle, uansett nivå, kan være med på moroa.



«Stormgate» kommer til å være helt gratis å spille, men som det understrekes i videoen, så er det på ingen måte snakk om såkalt pay-to-win. Betatesten sparkes i gang på sommeren i 2023, og om du vil kan du allerede nå registrere deg på den offisielle «Stormgate»-hjemmesiden (opens in new tab).