Lekkasje av AMD Ryzen 9 4950X – kan utfordre Intel på gaming

En ny lekkasje har gitt oss detaljer om AMDs Zen 3-baserte Ryzen 9 4950X-CPU – Intel burde skjelve i buksene.



Denne lekkasjen stammer fra Igors Lab, som avslører at Ryzen 9 4950X kommer til å bli en brikke med 16 kjerner og muligheten for 32 tråder, med en imponerende boost-frekvens på 4,8 GHz.



Denne informasjonen har man fått tak i via OPN-koden «100-000000059-52_48/35_Y.» At det står «35» på slutten betyr at grunnfrekvensen er 3,5 GHz, og «48» forteller oss at boost-frekvensen er på 4,8 GHz. Det er 100 MHz høyere enn AMD Ryzen 9 3950X, som maksimalt klarer 4,7 GHz.

I tillegg er det sånn at denne koden antageligvis refererer til en såkalte engineering sample av Zen 3 («Vermeer), så det er sannsynlig at disse klokkefrekvensene kommer til å bli enda høyere ved lansering – potensielt helt oppe på Intels 5 GHz-høyder.

Noen artikler spekulerte i om hvorvidt prosessoren kom til å få en navneforandring før den offisielle avsløringen også, og hevder at AMD kan komme til å hoppe bukk over Ryzen 4000-navnet for å unngå sammenblanding med dagens Zen 2-baserte Ryzen 4000-prosessorer til bærbare PC-er.



Selv om denne lekkasjen ikke forteller oss så mye annet om AMDs kommende Zen 3-prosessor for stasjonære forventer vi likevel en vesentlig økning i ytelse.



En tidligere lekkasje hevdet at Ryzen 4000 CPU-er kommer til å levere 15 til 17 % flere instruksjoner per klokke (IPC) sammenlignet med AMDs Ryzen 3000-prosessorer, hvilket er dårlig nytt for Intel.



Det forventes at AMD lanserer de første Zen 3-baserte prosessorene i september, antageligvis bare dager etter at Intel avslører de etterlengtede 10 nm-CPU-ene, Tiger Lake.

Kilde: TechPowerUp