Heardle ligner Wordle, men her må man gjette riktig sang

Wordle-dillen fortsetter, ikke bare når det gjelder det opprinnelige spillet, men folk har også lagt sin elsk på ulike kopier, som prøver å finne suksess i kjølvannet av originalen. Den seneste i rekka kommer fra utviklerne Omakase, og heter Heardle.



Kort sagt ligner dette på Wordle, men bruker musikk istedenfor ord. Du får noen få sekunder av starten på en sang, og så må du gjette hva som spilles og hvem som spiller. For hvert feil svar får man litt ekstra tid til hjelp i gjettingen. Du kan også hoppe over gjettingen for å få mer tid. I likhet med Wordle må man klare gåten på seks forsøk eller mindre.



Spillet har også et par funksjoner som gjør det enklere enn det kunne ha vært. For det første er sangene som brukes i oppgavene tatt fra en liste over listetopper fra strømmetjenester de siste ti årene, så det er en viss mulighet for at du i det minste har hørt dem.



For det andre, når man begynner å skrive inn svaret, så dukker det opp en del forslag til matchende artister og sanger. Hvis sangen du tenker på ikke er i databasen, så vil den ikke dukke opp, og du slipper å kaste bort et forsøk.

Ny utfordring hver dag

I likhet med Wordle kan du dele resultatet med venner og familie ved hjelp av sosiale medier, i form av de velkjente blokkene med forskjellige farger. Du kan også holde styr på seiersrekker og som det nå velkjente formatet tilsier får du en ny utfordring hver dag. Spillet kan spilles på alle enheter med nettleser.



Basert på informasjonen som inkluderes på spillsiden, så ser det ikke ut til at selskapet bak har noen spesifikke tillatelser til å bruke sangene – all musikken som brukes er fritt tilgjengelig fra SoundCloud, og kun 30 sekunder spilles av (hvis du gjetter riktig.)



Det gjenstår å se om Heardle klarer å gjøre folk like rabiate som Wordle. Ordspillet har gått som en farsott på nettet, og ble raskt kjøpt opp av The New York Times. Avisen måtte etter sigende ut med en syvsifret sum (i dollar) for spillet.



På tross av likhetene er ikke Heardle noen blåkopi. Kunnskapen som trengs er en helt annen, men måten svaret gradvis avsløres på er ganske så annerledes. Vi har ingen tro på at dette blir siste spill i rekken som lar seg inspirere av Wordle, men nå begynner i alle fall variasjonen å bli ganske stor.

Hvis du er ute etter andre Wordle-alternativer, så kan vi anbefale Wordle på norsk og Nerdle, der du må komme frem til riktig mattestykke.