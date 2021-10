Elden Ring: lanseringsdato, nyheter, trailere og forhåndsbestilling

Det utrolig etterlengtede RPG-spillet Elden Ring er på vei, og nå vet vi endelig når det kommer: 21. januar 2022.

Spillet fikk sin første avsløring under gaming-arrangementet E3 2019, og etter et par års taushet har vi endelig fått se en trailer i full lengde, sammen med en offisiell slippdato. Og denne datoen virker det stadig mer usannsynlig at vil forsinkes.

Elden Ring er et tredjepersons action-RPG-spill i en åpen verden. Det skapes av studioet som står bak Dark Souls-serien, nemlig FromSoftware, i samarbeid med Game of Thrones-skaperen George R.R. Martin.

Spillets første offisielle trailer ga oss en god titt på Elden Ring. Her fikk vi se en dyster verden full av mystiske monstre, drager og episke slag. Tenk deg Dark Souls, Game of Thrones og Lord of the Rings ispedd inspirasjon fra myter og legender fra hele verden.

Nedenfor har vi samlet alt vi vet om Elden Ring. Vi vil oppdatere denne guiden i takt med at det dukker opp mer informasjon, så ta gjerne en titt innom med jevne mellomrom.

Oppdatering: Utviklingen av Elden Ring går mot slutten. Les videre for å få vite mer.

Elden Ring - slippdato

Elden Ring er planlagt å slippes 21. januar 2022. (Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring slippes 21. januar 2022 for PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S og PC. Etter flere måneders spekulasjoner ble slippdatoen avslørt i den offisielle Elden Ring-traileren som ble vist under Summer Game Fest: Kickoff Live.

Elden Ring - forhåndsbestilling

Du kan allerede forhåndsbestille Elden Ring. (Image credit: Bandai Namco)

Man kan allerede forhåndsbestille Elden Ring for PlayStation- og Xbox-konsoller fra ulike generasjoner. Forhåndsbestillinger av PC-versjonen er ennå ikke tilgjengelig, men vi vil oppdatere denne artikkelen så fort den blir det. Du finner lenker til forhåndsbestillinger av Elden Ring nedenfor.

Elden Ring - trailere

Avsløringstrailer

Elden Rings reveal-trailer ble vist under Summer Game Fest: Kickoff Live. Traileren gir oss det hittil tydeligste inntrykket av verdenen George R.R. Martin og FromSoftware har kokt i hop – og den er temmelig mørk. Traileren inneholder groteskt unike mystiske skapninger, varulver, enorme drager, mørke beist, kamp fra hesteryggen og episke møter. Sjekk traileren nedenfor:

Kunngjøringstrailer

Kunngjøringstraileren for Elden Ring avslører ikke mye av spillets gameplay. Vi får for det meste se et spyd, et sverd og en hammer. Det får oss til å anta at spillet blir like nærkamporientert som tidligere spille fra FromSoftware. Se den nedenfor:

Elden Ring - skjermdumper

Vil du se enda flere skjermdumper fra Elden Ring? Vi har satt sammen et utvalg nedenfor. De er for flotte til å utelates:

Bilde 1 av 8 (Image credit: Bandai Namco) Elden Ring vil omfatte kampscener på høyder, men det er uklart om du kan velge mellom ulike høyder. Bilde 2 av 8 (Image credit: Bandai Namco) Bilde 3 av 8 (Image credit: Bandai Namco) Bilde 4 av 8 (Image credit: Bandai Namco) Bilde 5 av 8 (Image credit: Bandai Namco) Bilde 6 av 8 (Image credit: Bandai Namco) Bilde 7 av 8 (Image credit: Bandai Namco) Bilde 8 av 8 (Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring - handling

Elden Ring utspiller seg i Lands Between. (Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring utspiller seg i Lands Between, et navn som George R.R. Martin. Spillets regissør Hidetaka Miyazaki fortalte IGN at navnet er »ment å skape en følelse av noe mystisk og overjordisk».

Men hva er handlingen i Elden Ring? Her er handlingen i Elden Ring, slik den er gjengitt i en pressemelding fra Bandai Namco:

«Den gylne orden er brutt. Stig opp, Tarnished, og bli ledet av nåden for å omfavne kraften fra Elden Ring for å bli en Elden Lord i Lands Between.

I Lands Between, som styres av dronning Marika the Eternal, er Elden Ring, kilden til Erdtree, blitt knust. Marikas avkom – alle halvgudene – tok skårene fra Elden Ring, kjent som Great Runes, og egget av sin nye kraft utløste de en krig: The Shattering. En krig som resulterte i at The Greater Will overga dem. Nå bringes nådens veiledning til Tarnished, som er blitt forvist fra Lands Between. Dere døde som ennå lever, så lenge foruten nåden, følg stien til Lands Between bakenfor tåkehavet, for å kunne stå fremfor Elden Ring.

Og bli en Elden Lord.»

Men hva i alle dager betyr det? Miyazaki har forklart at Lands Between tidligere var blitt velsignet av Elden Ring, der Erdtree symboliserte Elden Rings nærvær. Dette nærværet velsignet dem som bodde i Lands Between. De som er velsignet kjennetegnes av et gyllent lys i øynene.

Men med tiden var det flere som mistet denne velsignelsen. Lyset forsvant fra øynene deres, og de og deres forfedre ble forvist fra landet. Men når Elden ring blir knust i en «historisk hendelse», mister landet og dets innbyggere velsignelsen, samtidig som Tarnished ledes tilbake til Lands Between. Det er tydelig at spillet Elden Ring begynner i det spillerne ikler seg sollen som en Tarnished.

Bandai Namco har avslørt at spillerne vil «støte på motstandere med sammensatt bakgrunn, skikkelser med egne unike motiver for å hjelpe eller hindre deg på veien, samt fryktinngytende skapninger. Spillerne vil bestemme skjebnen til dette forbannede landet gjennom å avdekke dets hemmeligheter og myter.»

Elden Ring - spillets verden

Elden Ring vil bli FromSoftwares største spill hittil. (Image credit: Bandai Namco)

Openworld-action-RPG-spillet Elden Ring vil bli FromSoftwares største spill hittil. Det bærer tydelig inspirasjon fra nordisk mytologi og spill som minner om Dark Souls.

«Det betyr ikke at det spiller seg ut på samme måte», sier regissør Miyazaki til IGN. «Med mer åpne og vidstrakte omgivelser vil måten kampene utspiller seg på til å bli fundamentalt annerledes.»

I en pressemelding for Elden Ring står det at spillet vil inneholde «fandastiske landskaper» og «mørke og komplekse, sammenkoblede huleganger». Spillerne vil krysse «gressletter, kvelende sumper og frodige skoger» når de utforsker Lands Between. I din streben etter å bli en Elden Lord vil du dessuten måtte «bestige kronglete fjell, stige inn i fantastiske borger og være vitne til en storslagenhet man aldri har sett maken til i spill fra FromSoftware.»

I en samtale med IGN etter avsløringen av Elden Ring fortalte Hidetaka Miyazaki at det er seks forskjellige regioner i spillet, og at hver av dem styres av en halvgud som har «arvet den «besatte og fordervede kraften fra Elden Ring da den ble knust». Og selv om det er en «åpenbar» rekkefølge for hvordan du kan bevege deg gjennom regionene, kreves det teknisk sett ikke at spillerne gjør det på akkurat den måten.

«Vi ville gi spillerne friheten til selv å velge sin utvikling og utforsking gjennom Lands Between, så det finnes mange ulike metoder», sa Miyazaki. «Di vil ikke få tilgang til alt fra starten, men det finnes mange ulike tilnærminger til hvert område. Og du har stor frihet når det gjelder rekkefølgen du tar deg inn i de ulike områdene på.»

Det vil finnes et «nav» som forbinder disse seks regionene, omtrent som måten Firelink Shrine i Dark Souls fungerte som et sentralt knutepunkt for de ulike sammenkoblede veiene på.

Du vil kunne krysse Lands Between til fots eller til hest, og du kan spille online mer inntil tre andre spillere. Dessuten har denne verdenen naturlige vær- og døgnsykluser samt funksjoner for hurtigreiser.

Elden Ring - gameplay og kamp

Du vil kunne designe din egen karakter i spillet. (Image credit: Bandai Namco)

I Elden Ring kan du justere karakteren din, i stedet for at du får rådighet over en ferdigutviklet hovedperson.

Miyazaki fortalte Xbox Wire at Elden Ring «retter sterkere fokus mot RPG-elementet» enn i FromSoftwares Sekiro: Shadows Die Twice, som Miyazaki beskrev som å ha «et kraftig fokus på handling».

«Naturligvis avviker vi ikke fra det morsomme med å ha mange intense nærkamper, og disse elementene kommer til å være tilstede», sa Miyazaki.

I Elden Ring kan spillerne eksperimentere med en mengde forskjellige våpen, magi og andre ferdigheter du kan utvikle i hele spillets verden, slik at du kan få bedre kontroll over spillestilen din. Det er opp til spillerne selv om de vil storme ut i kamp eller ta i bruk en mer smygende tilnærming. Du kan be allierte om hjelp, og du kan til og med påkalle avdøde fienders ånder og benytte dem som allierte i kamp. Disse valgmulighetene er også tilgjengelige ved utforsking.

«Sammen med denne nye og store verdenen har vi skapt flere nye handlings- og spillesystemer», sa Miyazaki til IGN. «For eksempel kan spilleren hoppe eller ri på hesteryggen, og det er en en rekke nye elementer man må bekjempe. Dette øker følelsen av frihet sammenlignet med de tidligere spillene. Og det skaper en følelse av sammenheng med de vidstrakte omgivelsene.»

Spillerne vil også kunne tilpasse og skape nye gjenstander ved hjelp av ressurser de finner i verdenen. Du vil også få opp en utholdenhetslinje i spillet, selv om denne vil ha «mindre betydning» enn i tidligere spill fra denne utvikleren. Ifølge Miyazaki vil det også finnes flere helseressurser tilgjengelig enn i tidligere FromSoftware-spill, ettersom spillerne vil være «involvert i kamp over lengre tid».

På den offisielle Elden Ring-siden på Bandai Namcos nettsider forklarer utgiveren de mange valgmulighetene som vil være tilgjengelige for spillerne når det gjelder utforsking og kamp. Det vil tydeligvis være mulig å utnytte miljøet, været og til og med tidspunktet på døgnet til din fordel i kamp. Spillerne vil også kunne eksperimentere med «dusinvis av ferdigheter» for å finne ut av hva som passer dem best. Du kan bevege deg i skjul for å overraske fiender og beherske utrolige trylleformler.

«Til syvende og sist», står det på siden, «vil din reise defineres av styrken i dine egne ambisjoner, Jo større mål du setter deg, desto større blir utfordringen.»

Miyazaki har også lagt vekt på at FromSoftware vil beholde følelsen av utvikling og flyt i Elden Ring, men han bekreftet at spillet også vil by på permadød. Når det gjelder hvordan systemet for gjenoppstandelse fungerer i Sekiro: Shadows Die Twice, bidro det til å ivareta rytmen i spillet», sa Miyazaki.

«Vi har et par elementer i Elden Ring som kommer å fungere omtrent på samme måte. Noe som vil holde spillerne i gang og oppmuntre dem til å utforske videre. Men du vil ikke kunne gjenoppstå i dette spillet.»

Elden Ring - nyheter og rykter

Elden Ring har gått inn i de siste stadiene av sin utvikling. (Image credit: Bandai Namco)

Nedenfor har vi samlet alle de største nyhetene og ryktene omkring Elden Ring. Vi beholder også de eldre ryktene, i tilfelle du vil lese dem nedenfra og opp. De nyeste nyhetene og ryktene finner du øverst.

I de «siste utviklingssatadiene»

Lanseringsdatoen til Elden Ring nærmer seg med stormskritt og det lover bra, om det ikke blir forsinket. Under en samtale med den japanske avisen Famitsu som en del av Tokyo Game Show (via PCGamer) avslørte spillets produsent Yasuhiro Kitao at utviklingen «går rolig fremover» og at det har gått inn i «utviklingens sluttfase».

Kitao avslørte også noen andre interessante rykter om spillet, blant annet at det har en «temmelig uvanlig kartstruktur», med elementer spillere ikke harr møtt i spill fra FromSoftware tidligere. Det vil tydeligvis ikke forekomme noen ærendbaserte oppdrag i det åpne kartet, men det er «et system som lar deg gå hvor du vil, men som også lar deg vite når du er i vanskeligheter». For å finne frem, kan du også samle kartfragmenter som gjør at du kan merke av veien med en lysstråle på himmelen.

Gamescom-skjermdumper

Det er blitt lagt ut nye skjermdumper fra Elden Ring på nettet etter en gameplay-gjennomgang bak lukkede dører under Gamescom 2021. Geoff Keighley publiserte bildene på Twitter, noe som gir oss et nytt glimt av kamp på hesteryggen samt noen av de utrolige skapningene spillerne vil støte på i spillet.

Surprise! Here are new images from @ELDENRING I promised #gamescom wasn't over yet...Earlier this week @fromsoftware_pr kindly showed me and a few others over 16 minutes of raw gameplay footage on PC. Game is on track for January 21, 2022 release. The Godrick boss fight 😯 pic.twitter.com/KgwC5U8te5August 27, 2021 See more

Steam-sidan for Elden Ring dukker opp

Elden Ring har dukket opp på Steam med en egen side. Der bekreftes det tydelig at spillet ikke vil bli eksklusivt for Epic Games Store. Selv om dette ikke avslører så mye mer om spillet (det er ennå ikke kommet opp noen systemkrav, dessverre), beskriver det spillets «lagdelte historie fortalt i fragmenter» og muligheten til «fritt å kombinere våpen, rustninger og magi du vil utstyre deg med». Du får også muligheten til å «utvikle karakteren i samsvar med spillestilen din, for eksempel å øke muskelstyrken for å bli en sterk kriger eller beherske magi».

Siden bekrefter også spillets online-baserte flerspillerelement, «der du umiddelbart kan koble til andre spillere og spille sammen» med et alternativ der du kan få gleden av «et unikt online-element som gjør at du føler andres nærvær».

Støtte for VR-hodesett og PSVR-kontrollerer

Elden Ring på PlayStation Store oppgir at spillet er kompatibelt med VR-briller og PSVR-kontrollere, men oppgir at det ikke støtter PlayStation VR. Så selv om vi vet at Elden Ring ikke vil bli sluppet for PSVR på en god stund, har den kompatibilitet med utstyret. Det betyr at alt er klart i tilfelle FromSoftware ønsker å gjøre spillet tilgjengelig for VR i fremtiden.

Elden Ring PS Store Info #PS4 #PS5:✅ PS Plus required for online play✅ Supports up to 4 online players✅❗️VR headset enabled ✅❗️PS VR aim controller enabled https://t.co/Z8UNs46YK2 pic.twitter.com/9vDZzKmr9KAugust 6, 2021 See more

«Svært vanskelig, men likevel håndterbart»

Elden Ring-regissøren Hidetaka Miyazaki har snakket om spillets vanskelighetsgrad i et intervju med den japanske avisen Famitsu (via GamesRadar). Ifølge Miyazaki gjør FromSoftware spillet vanskelig – like vanskelig som Dark Souls 3, samtidig som det gir spillerne en rekke forskjellige måter å overvinne vanskelighetene på, og han sier samtidig at det er «svært vanskelig, men håndterbart». Det betyr at man ikke vil få tradisjonelle innstillinger for vanskelighetsgrad, men spillerne kan finne funksjoner som kan bidra til å minske vanskelighetene. Det kan gjøres gjennom tilpasning av karakteren, samarbeidsspill og større valgfrihet i kamp og utforsking – blant annet.

George R.R. Martins arbeid ble avsluttet for flere år siden

George R.R. Martin har avslørt at hans rolle i utviklingen av Elden Ring faktisk var fullført for flere år siden. I en uttalelse til WTTW News Chicago sa Game of Thrones-skaperen at FromSoftware «ville [at han skulle skape] en verden spillet skulle kunne utfolde seg i».

«Verdensbygging er en viktig faktor innenfor fantasy og science fiction», forteller han, «man snakker ikke bare om karakterene og handlingen, men omgivelsene er neste like viktige som alt annet: Tolkiens Midgard, Robert E. Howards Hyborian Age, Foundation-serien av Isaac Asimov.»

Martin sier at han «har utarbeidet en ganske detaljert bakgrunn for dem» og at utvikleren «tok over derfra». Dermed var hans jobb faktisk fullført for flere år siden. «Disse spillene, de er som filmer, det tar lang tid å utvikle dem.»

Etter dette har Martin bare sett et og annet glimt av spillet. Han sier at han er «like ivrig som alle andre etter å få se det».

Ekstramateriale

Det er mulig at vi vil få se spinoff-materiale fra Elden Ring i fremtiden, ettersom Bandai Namco-lederen Yasuo Miyakawa har sagt at «Vi kommer til å fortsette å utvikle Elden Ring, ikke bare som ett spill, men også innenfor mange andre områder, slik at vi kan levere verdensbildet og sjarmen med dette spillet til våre tilhengere i hele verden.»

Flerspiller

I en pressemelding for Elden Ring står det at du kan utforske verdenen «for deg selv eller på nettet med venner». Dessuten står det at Elden Ring vil kunne spilles med «1–4 spillere». Det er uklart om denne flerspilleren vil få samme form som i Bloodborne, der du kan mane frem andre spillere slik at de kan hjelpe deg, eller om vi vil kunne samarbeide fritt med venner.

Smart Delivery og gratis oppdatering

Elden Ring støtter Smart Delivery på Xbox-konsoller, samt en gratis oppgradering til PS5 for spillere som kjøper PS4-versjonen. Spillere som kjøper den fysiske diskversjonen kan ikke oppgradere til PS5 Digital Edition – på grunn av mangelen på harddisk – men spillere som kjøper den digitale versjonen for PS5 i PlayStation Store også kan laste ned PS4-versjonen uten ekstra kostnader. De som kjøper spillet en gang for enten Xbox One eller Xbox Series X/S vil kunne spille på begge konsollgenerasjonene.

Hva er greia med navnet?

Navnet «Elden Ring» er tydeligvis et mystisk konsept som definerer selve spillverdenen. Et av de viktigste temaene i dette action-RPG-spillet er at Elden Ring er blitt knust, men det er fremdeles et mysterium hva dette betyr for fortellingen i spillet.

George R.R. Martin har skrevet den «overordnede mytologien»

Miyazaki avslørte at George R.R. Martin-samarbeidet oppsto på grunn av at utvikleren er en stor tilhenger av Martins arbeider. Dette samarbeidet har resultert i at Martin har skrevet den «overordnede mytologien» om Elden Ring.

«Selve samarbeidet begynte med at Martin fikk høre hvilke type rtemaer, ideer og de mange spillrelaterte aspektene jeg så for meg », sa Miyazaki til Xbox Wire. «Dette gjorde at vil kunne ha mange åpne og kreative diskusjoner omkring spillet, og Martin benyttet senere dette som fundament for den overordnede mytologien i selve spillverdenen.»

«Denne mytologien viste seg å være full av spennende skikkelser og drama, sammen med et vell av mystiske elementer. Det var en utrolig flott inspirasjonskilde for med og utviklerne.»

«Elden Rings verden ble konstruert på bakgrunn av denne mytologien og stimulansen.»

Utviklingen begynte etter Dark Souls 3 DLCen

I et intervju med Xbox Wire avslørte Miyazaki at Elden Ring-utviklingen begynte like etter at arbeidet med Dark Souls 3 DLCene var avsluttet. Den andre og siste Darks Souls DLCen, The Ringed City, kom i 2017.

«På den tiden ble Elden Ring planlagt som et mer klassisk fantasy-spill sammenlignet med andre som enten var påtenkt eller allerede i tidlige utviklingsfaser», sa Miyazaki.

Elden Ring vil bli like utfordrende som tidligere spill fra FromSoftware. (Image credit: Bandai Namco)

Mer variasjon enn i tidligere spill fra FromSoftware

På spørsmålet fra Xbox Wire om Elden Ring vil bli like krevende som tidligere spill fra FromSoftware, svarte Miyazaki:

«Ja, det kommer det til å bli. Vekten vi legger på gleden spillerne opplever gjennom å overvinne utfordringer vil være den samme som i våre øvrige spill. Jeg tror det vil vise seg å bli en meget tilfredsstillende opplevelse.

Tidligere ville jeg ha sagt at dette spillet konsentrerer seg mer om RPG-elementer. Dette spillet vil romme et stort antall forskjellige våpen, mye magi og mange måter å håndtere fiender på. Dermed kan spillerne etablere en spillestil og strategi som passer dem.

Selv om det sammenlignes med Dark Souls-serien, tror jeg at dette spillet kommer til å gi enda større variasjon i måten spillerne kan overvinne utfordringer og justere taktikken på i møtet med fiender.»

Phil Spencer har spilt Elden Ring

I en samtale med GameSpot avslørte Xbox-sjef Phil Spencer at han har spilt Elden Ring, og at han mener det er Miyazakis «mest ambisiøse spill hittil».

«Som en som har spilt alle Miyazakis spill det seneste tiåret, må jeg si at dette er det mest ambisiøse han har skapt», sier Spencer. «Jeg mener, jeg elsker spillene hans, men når jeg ser noe av den spillmekanikken han og teamet hans håndterer hele tiden – med spillverdenen og samarbeidet i å skape historien … jeg elsker det.»

Det største FromSoftware-spillet hittil

I en samtale med Xbox Wire forklarte Miyazaki at en av de store forskjellene ved Elden Ring sammenlignet med FromSoftwares tidligere titler, er den enorme størrelsen.

«Bortsett fra den fantastiske verdenen full av nye stimuli, takket være vårt samarbeid med Martin, må jeg si at den største forskjellen er at vi nå har en åpen verden», sier Miyazaki.

«På grunn av dette har verdenens omfang og fortelling, i tillegg til dens dybde og friheten til å utforske, vokst dramatisk. Det er utvilsomt vårt største spill så langt, med tanke på selve volumet.»

Mark Knapp har også bidratt til denne artikkelen.