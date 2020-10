«Death Stranding» gjør seg klar for Nvidia RTX 3090 med ny 8K-innstilling

Samtidig som annonseringen av Nvidias nye skjermkort, RTX 3080 og RTX 3090, var et faktum, ble plutselig muligheten for å spille spill i 8K-oppløsning langt mer realistisk. PC-versjonen av «Death Stranding» skal nå få en dedikert 8K-innstilling, slik at man med en gang man får fatt på GPU-ene kan hoppe rett inn i det høyoppløselige spillet.



«Death Stranding» imponerte oss allerede med sin 8K-ytelse, og nye oppdateringer ser ut til å gjøre det hele enda bedre ved å legge til støtte for DLSS 2.1, som altså da skal støtte oppskalering helt opp til 8K. I grafikkinnstillingene til spillet vil man altså finne en «DLSS 8K performance mode.»

Som oppdateringsnotatet forklarer, «[...] denne oppdateringen gjør at spillet gjenkjenner 8K-oppløsning. Det kjente tidligere igjen kun opp til 4K. Det blir også lagt til en 'ultra performance'-innstilling til DLSS som er laget spesifikt for 8K. Per nå er den ikke synlig i spillet, siden det hele krever en driveroppdatering fra Nvidia.»

Fungerer ikke bare på Ampere

Denne nye innstillingen vil gjøre at folk med RTX 3090 og RTX 3080-skjermkort (Ampere) kan spille i 8K, men den vil også muliggjøre det samme for Turing-baserte GPU-er, det vil si Nvidias foregående generasjon skjermkort, som RTX 2080 Ti.

Faktisk brukte vi det Turing-baserte RTX Titan-kortet da vi testet «Death Stranding» i 8K, et beist av et kort som i skrivende stund koster 32 000 kroner. Hvis denne nye oppdateringen høyner ytelsen når man bruker dette skjermkortet også, så blir vi veldig glade.



Hvis vi med denne oppdateringen i tillegg får, sammen med DLSS 2.1, et RTX 3090-kort som yter like bra – eller bedre enn – RTX Titan i 8K-oppløsning, så er også dette svært spennende.



17 000 kroner er prisen for det nye RTX 3090-kortet, så dette er ikke billige saker, men det er likevel langt rimeligere enn RTX Titan. Det kan med andre ord bety at 8K-gaming potensielt har blitt (noe) mer tilgjengelig.

Kilde: Tweak Town