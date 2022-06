Tour de France 2022: slik ser du sykkel-rittet på TV og på nett, alle etappene, uansett hvor du befinner deg

Tour de France, sykkelverdenens største arrangement, ser i år ut til å bli en kamp mellom menneske og (veloljet) maskineri. UAE Team Emirates' Tadej Pogačar forsvarer tittelen for andre gang på rad, og prøver med det å bli med i gjengen sykkellegender som har vunnet Touren tre ganger. I hans vei står svært sterke lag i Ineos Grenadiers og Team Jumbo–Visma, med henholdsvis Geraint Thomas og Primož Roglič i spissen. Vil slepen taktikk og lagånd seire, eller blir Pogačar nok en gang for sterk? Sleng deg på sadelen og bli med oss i det vi går gjennom alt du trenger å vite om Tour de France 2022, inkludert hvordan du ser løpet på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Debutant Jonas Vingegaard klarte å presse Pogačar i fjor, men det var ingen tvil om at sloveneren kom til å vinne etter at han tok over den gule ledertrøya på åttende etappe. Roglič og Thomas hadde i praksis allerede måttet gi tapt, i kjølvannet av velt i førsteuken av løpet. Et minimumskrav, for å ha noen som helst mulighet til å utfordre Pogačar, må være å unngå faremomentene i trange situasjoner.

Hvis favorittene feiler blir det opp til et knippe andre ryttere som såvidt ligger noen hår lenger ned på rangstigen. Wout van Aert, som gav tilskuerne bakoversveis ved å ta både klatreetapper, temporitt og spurtetapper i fjor, er en av personene som skal støtte opp om Roglič, sammen med Vingegaard; mens mesteren fra 2018, Thomas, har med seg Adam Yates og Thomas Pidcock.



Av de aller mest sultne debutantene i årets Tour finner vi Aleksandr Vlasov, som nylig ledet Sveits rundt, før han avla positiv COVID-19-test, og dermed måtte sette sykkelskoene på hylla i noen dager.



Dramatisk har det også vært i TotalEnergies-leiren. Bare et par dager før start meldte laget at Edvald Boasson-Hagen, som opprinnelig ikke hadde fått plass som Peter Sagan-makker, måtte gjøre seg klar til Tour de France. Enkelte kilder (opens in new tab) hevder at årsaken er COVID-19-smitte hos Cristián Rodríguez.



Les videre for mer informasjon Tour de France 2022, og hvordan du ser arrangementet på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Tour de France 2022 – etapper og datoer

Etappe 1 (tempo) – fredag, 1. juli klokken 16:00

Etappe 2 – lørdag, 2. juli klokken 12:15

Etappe 3 – søndag, 3. juli klokken 13:05

Hviledag – Monday, July 4

Klikk for å se alle Tour de France-etapper og datoer Etappe 4 – tirsdag, 5. juli klokken 13:15

Etappe 5 – onsdag, 6. July 6 klokken 13:35

Etappe 6 – torsdag, 7. July 7 klokken 12:05

Etappe 7 – fredag, 8. July 8 klokken 13:05

Etappe 8 – lørdag, 9. July 9 klokken 13:05

Etappe 9 – søndag , 10. July 10 klokken 12:30

Hviledag – mandag, 11. juli

Etappe 10 – tirsdag, 12. juli klokken 13:30

Etappe 11 – onsdag, 13. juli klokken 12:25

Etappe 12 – torsdag, 14. juli klokken 13:05

Etappe 13 – fredag, 15. juli klokken 13: 05

Etappe 14 – lørdag, 16. juli klokken 12:15

Etappe 15 – Sunday, 17. juli klokken 13:05

Hviledag – Monday, 18. juli

Etappe 16 – tirsdag, 19. juli klokken 12:30

Etappe 17 – onsdag, 20. juli klokken 13:15

Etappe 18 – torsdag, 21. juli klokken 13:30

Etappe 19 – fredag, 22. juli klokken 13:05

Etappe 20 (tempo) – lørdag, 23. juli klokken 13:05

Etappe 21 – søndag, 24. juli klokken 16:30

Slik ser du Tour de France gratis i utlandet

En av de beste tingene med Tour de France er at rittet er ekstremt populært over hele verden, og i mange land kan man se arrangementet gratis. Befinner du deg for eksempel i et av disse landene, så finnes det gratisalternativer:

Storbritannia – ITV4 og ITV Hub streaming service (opens in new tab) / S4C og S4C on BBC iPlayer (opens in new tab)

Frankrike – France TV Sport (opens in new tab)

Belgia – RTBF (opens in new tab)

Italia – Rai Sport (opens in new tab)

Australia – SBS (opens in new tab)

Slik ser du Tour de France 2022 hvis du befinner deg i utlandet

Fellesferien nærmer seg med stormskritt, og hvis du har vært en av de heldige som har unngått flystreiken er det ikke umulig at du i løpet av Tour de France 2022 kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til sykkelsendingene du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Tour de France-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Tour de France 2022, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik bruker du en VPN for å se Tour de France 2022

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til norske strømmetjenester når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på den aktuelle appen og bruk den slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.

Slik ser du Tour de France 2022 i Norge

(opens in new tab) I Norge deler TV2 og Eurosport senderettighetene til Tour de France frem til 2025. For å strømme på nett kan du bruke TV2 Play (opens in new tab)-appen. Tour de France 2022 sendes på såkalte åpne TV-kanaler, normalt sett på TV2. Direktesendinger på TV kan du få med deg via TV2 Play-appen, men det krever likevel et abonnement. Det vil si at om du ønsker å se de norske sendingene, så må du abonnere på Film og serier-pakken (opens in new tab), til 139 kroner i måneden. Denne inkluderer blant annet også Nyhetskanalen, filmer, TV-serier og Britbox.

(opens in new tab) Discovery Norway, og dermed Eurosport og Discovery+ (opens in new tab) har også rettighetene til å sende alt fra Tour de France 2022. Årets største sykkelritt starter den 1. juli klokken 16:00. Et abonnement på Discovery+ Sport koster 179 kroner i måneden, og inneholder blant annet åtte direktekanaler (inkludert TVNorge, MAX og FEM), Eliteserien, OBOS-ligaen, Eurosport-kanalene og mye mer. Hvis du er utenfor Norge og EU/EØS-området kan du velge å bruke en VPN-tjeneste (opens in new tab), slik at du får tilgang til strømmetjenestene dine uansett hvor du befinner deg.

Dette er Tour de France

Tour de France er det eldste – og, litt avhengig av hvem man spør, det vanskeligste og mest prestisjefylte – av de tre store Grand Tour-arrangementene, der de andre to er Giro d'Italia og Vuelta a España.



Årets Tour-ritt er det 109. i rekken, og i år skal La Grande Boucle, i motsetning til fjorårets ritt, som holdt seg til Frankrike og nabolandet Andorra, starte så langt nord som i Danmark. Flere ganger i løpet av rittet vil Touren også svinge innom både Belgia og Sveits.



Tour de France er delt i 21 etapper. Disse kjøres fortløpende, én per dag, rent bortsett fra på hviledagene, hvilket det er tre av. 1. etappe finner sted den 1. juli , mens 21. etappe går av stabelen den 24. juli. De ovennevnte hviledagene får vi den 4. juli, 11. juli og 18. juli (mandager, alle som én.)

To av etappene er såkalte temporitt (1. og 20. etappe), der de individuelle rytterne vil konkurrere om den beste tiden, uten å få drahjelp av lagkameratene.



På slutten av hver dag kommer rytteren først i mål til å erklæres som etappevinner, mens syklisten som har brukt minst tid totalt, på hele løpet, får lov til å bekle seg i den ikoniske gule ledertrøya.

Vinneren av hele Tour de France er rytteren som har den raskeste sammenlagttiden fordelt utover alle etappene. Det betyr i praksis at en rytter kan vinne Tour de France uten å ha stukket av med seieren i noen av etappene, slik som Chris Froome gjorde i 2017.



Det er også en hel rekke underordnede konkurranser og premier det knives om, inkludert poengseiere (markert med den grønne trøya), klatrekonkurransen (lederen får den rødprikkede klatretrøya), beste rytter under 25 år (hvit trøye), lagkonkurransen (gule startnumre og hjelmer for ryttere på det beste laget) og mest offensive rytter (rødt startnummer).

Hvor langt er Tour de France 2022-rittet?

Tour de France 2022 brer seg over omlag 3 328 kilometer. I løpet av de 21 dagene rittet varer skal vi innom 6 flate etapper, 3 kuperte og 11 fjellområder (hvorav fire beskrives som litt mindre intense.) To av disse etappene er individuelle tempo-løp, og tre av dagene er hviledager. For tredje år på rad er det ingen lagtempo-konkurranse.

Tour de France 2022-ruten

Åpningsrittet i Tour de France 2022, som går under navnet «Grand Départ», finner sted i København den 1. juli, mens det 21. og siste rittet begynner i Paris La Défense Arena, i Nanterre, og avsluttes som vanlig gjennom Champs-Élysées i Paris den 24. juli.



Den lengste etappen (på 220 km) er nummer 6, fra Binche til Longwy den 7. juli, mens temporittet i 1. etappe er, med sine 13 km, det korteste.



I følgende lenke finner du alle detaljene om etappene i Tour de France 2022 og et kart over ruten. (opens in new tab)

Tidligere Tour de France-vinnere