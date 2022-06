Nadal vs. Ruud: Slik ser du French Open 2022-finalen på nett, uansett hvor du befinner deg

Casper Ruud, som trener ved Rafa Nadal Tennis Academy, møter sitt idol i finalen av French Open 2022 når eleven nå møter mesteren. Nadal har oppnådd nærmest mytologisk status i de senere år, samtidig som det norske stjerneskuddet sakte men sikkert har klatret opp rangstigen. De har aldri møtt hverandre i et mesterskap tidligere, men Ruud kjenner motstanderen ut og inn. Kan nordmannen bli den første spilleren som vinner mot Rafael Nadal i en finale i French Open? Les videre for mer informasjon om hvordan du ser matchen, uansett hvor du befinner deg.

På tross av at Rafael Nadal har rukket å bli 36 år gammel, byr han fortsatt på spektakulære forestillinger. Etter fantastiske seire mot Felix Auger-Aliassime og Novak Djokovic, ble semifinalen en kortere affære, etter at Alexander Zverev måtte bryte på grunn av skade. Selv om Nadal virker å vokse i takt med motstanden, så er det ingen tvil om at han byrde prise seg lykkelig over litt ekstra hvile.

Ruud er en svært stabil spiller på grus, og ligger godt dypt ved baseline med en tålmodighet som har hittil har sikret han seks titler på grus. Dette er dog hans første Grand Slam-finale, og det er ingen tvil om at mange tilreisende vil sette en knapp på motstanderen – men Ruud er ingen sinke i trafikken. I førsterunden av French Open beseiret 23-åringen Jo-Wilfried Tsonga, og satte med det punktum for en 18-årig karriere.



Om ikke utfallet er sikkert, så er det én ting vi nærmest kan garantere: I denne matchen blir det mye forehand topspin. Nadal var i sin tid en pioneer innen denne type skudd, og det er også en viktig bestanddel i Ruuds spill. Spørsmålet er om det er nordmannen eller spanjolen som kommer til å gjøre det best. Slik ser du finalen i French Open 2022, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Nadal vs. Ruud hvis du befinner deg i utlandet

Nå som reiserestriksjonene er en saga blott verden over, er det ikke umulig at du i løpet av French Open 2022 kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til tennissendingene du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske French Open-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se French Open 2022, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik bruker du en VPN for å se Nadal vs. Ruud

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til norske strømmetjenester når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på den aktuelle appen og bruk den slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.

Slik ser du Nadal vs. Ruud: strøm French Open-tennis i Norge