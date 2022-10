Manchester United – Tottenham: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Maktbalansen har forandret seg i tiden etter Roy Keane og Alex Ferguson. Nå er det The Red Devils som er i fare for å bli overkjørt når Antonio Conte og hans menn besøker Old Trafford. Tottenham kan potensielt ende opp på andreplass i Premier League med seier, 10 poeng over motstanderlaget, men er det ikke like sannsynlig at det blir bare nesten? Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Manchester United – Tottenham Hotspur og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.



Cristiano Ronaldo, som vartet opp med hat trick mot Tottenham forrige sesong, sitter nå på benken, mens Marcus Rashford foretrekkes på topp av Erik ten Hag. Den evig unge og lovende akademispilleren får støtte i angrep av Antony, Bruno Fernandes og Jadon Sancho. Christian Eriksen, som spilte syv år for Spurs, er nok en gang klar til dyst, etter et kort avbrekk på grunn av sykdom.



Yves Bissouma gav Tottenham mer å fare med fremover da han erstattet Richarlison forrige lørdag, og denne gangen har han fått tillit av Conte til å figurere i startelleveren. Midtbanen kompletteres av Rodrigo Bentancur og Pierre-Emile Højbjerg. Harry Kane og Son Heung-min er som vanlig på topp.

Manchester United vs. Tottenham Dato: Onsdag 19. september Avspark: 21:15 Arena: Old Trafford, Manchester Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Mangelen på Richarlison og Dejan Kulusevski er ikke optimal for Spurs, men de gode nyhetene er at forandringen i taktikk gikk som smurt i 2-0-seieren over Everton i helgen, der Kane og Højbjerg fikk frie tøyler til å herje med forsvaret til motstanderen.



Det er vanskelig å si hvilken versjon av Manchester United som dukker opp på gressmatta i kveld, men én ting er sikkert, og det er at den beste United-versjonen inkluderer Eriksen. Han fikk ikke med seg den målløse uavgjortkampen mot Newcastle på søndag, tydeliggjort av et fislete midtbaneledd uten dansken.



De eneste sjansene rødtrøyene klarte å skrape sammen ble ødslet bort av Fred og Rashford, og laget er nok en gang inne i en vanskelig periode, etter en lovende september – der Sancho og Fernandes særlig har gitt oss labre innsatser i det siste.



Manchester United – Tottenham: Slik ser du kampen i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Total (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.