Manchester United – Atletico Madrid: Slik ser du Champions League-kampen uansett hvor du befinner deg

Manchester United håper nok på mer magi fra Cristiano Ronaldo på Old Trafford i kveld når de møter Atletico Madrid i åttendedelsfinalen i Champions League. United kan likevel ikke støtte seg fullt og helt på én mann om de skal ha noen mulighet til å forsere dettee smådelikate returoppgjøret mot en erfaren spansk motstander. Følg vår guide og se Manchester United spille mot Atletico Madrid live på nett med en VPN, uansett hvor du befinner deg i verden.

Manchester United vs. Atletico Madrid Dato: Tirsdag, 15. mars Avspark: 21:00 Arena: Old Trafford, Manchester Strøm på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Forrige gang lagene barket sammen endte det med 1-1 på Wanda Metropolitano, da superinnbytter Anthony Elanga entret scenen og gjorde Joao Felix' stupheading overflødig. Ralf Rangnick er fullt ut klar over at laget må yte et knepp eller to bedre om de skal ha noen mulighet mot Atletico, som dominerte store deler av andreomgangen, og som ser ut til å være både i god form og ved godt mot.

Spanjolene gjester England kort tid etter en 2-1-seier over Cadiz i La Liga, den seneste i en seiersrekke som strekker seg over fire kamper i den hjemlige ligaen. Simeone har fire av sine mestspillende spisser klare til start og en backrekke som står støtt som fjell. Dette kommer til å bli en prøvelse for det britiske storlaget.



Slik ser du Champions League-kampen mellom Manchester United og Atletico Madrid på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Champions League-fotball om du befinner deg i utlandet

Normalt sett skal det gå helt fint å se Champions League-kamper på nett, særlig om man befinner seg i Norge. Hvis du er på reise i det store utland, for eksempel på ferie eller via jobb, så er sannsynligheten stor for at det blir vanskeligere å få lokal tilgang på kampen du er ute etter å se.

Årsaken er såkalt geoblokkering. Dette er digitale landegrenser som ofte begrenser tilgangen til strømmetjenesters innhold, selv om du har et fullt fungerende abonnement.

Løsningen, om du råker på problemer med å strømme utenfor Norge, er å bruke en VPN-tjeneste. Ved hjelp av denne smarte programvaren kan du få tilgang til innholdet du ønsker, uansett hvor du befinner deg i verden.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Champions League, uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Champions League-sendingene fra utlandet.

Slik ser du Champions League-fotball i Norge